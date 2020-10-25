Хорсенс
1:1
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 300
Нордшелланн
1:0
16' ГолХанссон Халлюр
24' Желтая карточкаThor Soendergaard Lange
50' Желтая карточкаДжуру Йохан
1:1
88' ГолФрэнсис Абу
90' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Джуру ЙоханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Фресе МартинПолузащитник
-
12 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ivan Mesik
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
50'
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 16
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.33
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.17
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.17
|4.
|Louka Andreasen
|0
|0
|5.
|Casper Tengstedt
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mohammed Diomande
|2
|0.33
|2.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0.33
|3.
|Рюгор Миккель
|1
|0.17
|4.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.17
|5.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.17
|6.
|Фресе Мартин
|1
|0.17
|7.
|Амон Джонатан
|1
|0.17
|8.
|Атанга Исаак
|1
|0.17
|9.
|Фрэнсис Абу
|1
|0.17
|10.
|Тюкосен Мадс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|2
|2.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|3.
|Jonas Thorsen
|1
|0
|4.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|5.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|6.
|Геммер Йонас
|1
|0
|7.
|Jannik Pohl
|1
|0
|8.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|9.
|Буус Якоб
|1
|0
|10.
|Magnus Jensen
|1
|0
|11.
|Lirim Qamili
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mohammed Diomande
|3
|0
|2.
|Хансен Киан
|2
|0
|3.
|Рюгор Миккель
|2
|0
|4.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|2
|0
|5.
|Джуру Йохан
|1
|0
|6.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|7.
|Фресе Мартин
|1
|0
|8.
|Чуквуани Точи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Нордшелланн
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс
Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 1:0 Раннерс Гресрёддерне 1:5 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Оденсе 1:1 Нордшелланн Брондбю 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Вайле 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 5:4 Кёге Нордшелланн 5:4 Ког Копенгаген 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Орхус Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Ольборг Брондбю 4:0 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн Орхус 2:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Нордшелланн: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Нордшелланн 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 6:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:1 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 3:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Брондбю
|6
|4
|0
|2
|11 - 10
|12
|4.
|Орхус
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|5.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Оденсе
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|10.
|Раннерс
|1:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 7
|4
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|Хорсенс
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|1.68
|2.11
|—
|—
|3.35
|1.29
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.96
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.22
|4.00
|1.05
|8.50
|1.06
|8.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.80
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.83
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.21
|4.55
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.47
|2.77
|1.27
|3.94
|1.64
|2.34
|1.42
|2.99
|1.30
|3.63
|1.59
|2.44
|1.35
|3.36
|1.66
|2.32
|1.22
|4.52
|—
|—
|1.21
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—