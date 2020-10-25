Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' Матч возобновлен

97' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

96' Ульрик Йтергард Йенсен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

96' Рюгор Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Александр Людвиг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

95' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Muamer Brajanac из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Вратарь парирует удар, который нанес Muamer Brajanac , и мяч снова в игре

93' Удар от ворот произведет Норшеланн

93' ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар с лета, но не попал по воротам!

93' Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Рюгор Миккель из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

92' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн в офсайде

92' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хорсенс

90' Камаль-Дин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Норшеланн начинает контратаку

90' Чуквуани Точи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' ГОООООЛ - Фрэнсис Абу Норшеланн забивает ударом головой

88' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

88' Чуквуани Точи завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

88' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

88' Буус Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

87' Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

86' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ротманн Йоахим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

84' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

83' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

83' Норшеланн начинает контратаку

83' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Матч возобновлен

83'

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр

80' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Тор Зендергаард Ланге не смог попасть в створ ударом издали

76' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лука Прип из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

73' Удар от ворот произведет Хорсенс

73' Хансен Киан из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

73' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

73' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

73' Камаль-Дин Сулемана мяч отрикошетил от ворот

73' Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников

72' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Ротманн Йоахим

69' Игра остановлена из-за технических проблем.

69' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хансен Киан и попал в каркас ворот!

68' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.

68' Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

67' Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

67' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

67' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

67' Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

65' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

64' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Хорсенс

63' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

63' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Удар от ворот произведет Хорсенс

62' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

60' Удар от ворот произведет Хорсенс

60' Рюгор Миккель из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Фресе Мартин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

57' Вратарь парирует удар, который нанес Рюгор Миккель , и мяч снова в игре

56' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Удар от ворот произведет Хорсенс

55' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

54' Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

54' Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

53' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Мохаммед Диоманд пробил чуть мимо штанги!

53' Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

53' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

52' Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс , обводя своих соперников

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

51' Рюгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Глупую желтую получил Джуру Йохан за то, что отбил ногой мяч после свистка

49' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

48' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

48' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

48' Йонас Торсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.

48' Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

47' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

47' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

46' Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.