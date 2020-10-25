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  3. Дания
Хорсенс
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Нордшелланн
0'
1:0
16' Гол
Ханссон Халлюр
24' Желтая карточка
Thor Soendergaard Lange
50' Желтая карточка
Джуру Йохан
1:1
88' Гол
Фрэнсис Абу
90' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
90'+8
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
2
Thor
Soendergaard
Lange
9
Louka
Andreasen
10
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
7
Финнбогасон
Къяртан
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Виндаль-Йенсен
Петер
4
Хансен
Киан
28
Джуру
Йохан
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
2
Тюкосен
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
7
Рюгор
Миккель
34
Фресе
Мартин
12
Атанга
Исаак
14
Mohammed
Diomande
10
Kamal-Deen
Sulemana
Хорсенс
4-4-2
Нордшелланн
3-4-3

Ход матча

16'
Ханссон Халлюр
1:0
24'
Thor Soendergaard Lange
 
50'
 
Джуру Йохан
71'
 
Ротманн Йоахим
Mohammed Diomande
71'
 
Фрэнсис Абу
Атанга Исаак
76'
 
Ivan Mesik
Джуру Йохан
78'
Буус Якоб
Thor Soendergaard Lange
 
79'
Muamer Brajanac
Брок-Мадсен Николай
 
87'
 
Чуквуани Точи
Фресе Мартин
88'
1:1
Фрэнсис Абу
(Тюкосен Мадс)
89'
Геммер Йонас
Финнбогасон Къяртан
 
90'
Casper Tengstedt
Louka Andreasen
 
90'
Alexander Ludwig II
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 16
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.33
2. Ламб Микаэл 1 0.17
3. Ханссон Халлюр 1 0.17
4. Louka Andreasen 0 0
5. Casper Tengstedt 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mohammed Diomande 2 0.33
2. Kamal-Deen Sulemana 2 0.33
3. Рюгор Миккель 1 0.17
4. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.17
5. Андерсен Магнус II 1 0.17
6. Фресе Мартин 1 0.17
7. Амон Джонатан 1 0.17
8. Атанга Исаак 1 0.17
9. Фрэнсис Абу 1 0.17
10. Тюкосен Мадс 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 2
2. Alexander Ludwig II 2 0
3. Jonas Thorsen 1 0
4. Ханссон Халлюр 1 0
5. Брок-Мадсен Николай 1 0
6. Геммер Йонас 1 0
7. Jannik Pohl 1 0
8. Thor Soendergaard Lange 1 0
9. Буус Якоб 1 0
10. Magnus Jensen 1 0
11. Lirim Qamili 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Mohammed Diomande 3 0
2. Хансен Киан 2 0
3. Рюгор Миккель 2 0
4. Ulrik Yttergaard Jenssen 2 0
5. Джуру Йохан 1 0
6. Тюкосен Мадс 1 0
7. Фресе Мартин 1 0
8. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)
 Нордшелланн 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 36.36% (4)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс
Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 1:0 Раннерс Гресрёддерне 1:5 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Оденсе 1:1 Нордшелланн Брондбю 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Вайле 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 5:4 Кёге Нордшелланн 5:4 Ког Копенгаген 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Орхус Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Ольборг Брондбю 4:0 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн Орхус 2:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Нордшелланн: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Нордшелланн 6:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Нордшелланн Суперлига Дании Хорсенс 3:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Хорсенс Суперлига Дании
Нордшелланн 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 6:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:1 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 3:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 2:1 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Митьюлланд 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Брондбю 6 4 0 2 11 - 10 12
4. Орхус 5 3 2 0 13 - 6 11
5. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
6. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Нордшелланн 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Оденсе 6 2 1 3 10 - 11 7
9. Копенгаген 5 1 1 3 9 - 11 4
10. Раннерс 1:2 6 1 1 4 6 - 7 4
11. Люнгбю 6 0 2 4 5 - 13 2
12. Хорсенс 6 0 2 4 4 - 12 2
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Хорсенс: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 98'
    Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 98'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 97'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 97'
    Малте Килерих Хансен из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
  • 97'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 96'
    Ульрик Йтергард Йенсен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 96'
    Рюгор Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    95'
    Александр Людвиг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    95'
    Назначен штрафной. Пострадал Фрэнсис Абу, его свалил Александр Людвиг.
  • 95'
    Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
  • 95'
    Каспер Тенгстедт из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 95'
    Muamer Brajanac из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 94'
    Тактическая замена. Лука Прип уходит с поля и его заменяет Каспер Тенгстедт
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Вратарь парирует удар, который нанес Muamer Brajanac, и мяч снова в игре
  • 93'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 93'
    ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 93'
    Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 93'
    Буус Якоб из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • Офсайд
    92'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн в офсайде
  • 92'
    Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    91'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс играет слишком грубо. Рюгор Миккель оказался на газоне.
  • 91'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Muamer Brajanac из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 90'
    Камаль-Дин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 90'
    Чуквуани Точи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Лука Прип из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    89'
    Ротманн Йоахим задерживает мяч рукой
  • 89'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Буус Якоб из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
  • 89'
    Тактическая замена. Финнбогасон Къяртан уходит с поля и его заменяет Геммер Йонас
  • 88'
    Тюкосен Мадс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    ГОООООЛ - Фрэнсис Абу Норшеланн забивает ударом головой
  • 88'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Чуквуани Точи завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • Угловой
    88'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 88'
    Буус Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    87'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 87'
    Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Чуквуани Точи
  • 87'
    Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 87'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Хорсенс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Иван Месик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лука Прип
  • 85'
    Ротманн Йоахим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 83'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 83'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    83'
    Лука Прип из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • 83'
  • 83'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 82'
    Ульрик Йтергард Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    82'
    Лука Прип из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 82'
    Контроль мяча: Хорсенс: 37%, Норшеланн: 63%.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
  • 80'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Йонас Торсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Иван Месик
  • 79'
    Тактическая замена. Брок-Мадсен Николай уходит с поля и его заменяет Muamer Brajanac
  • 78'
    Тактическая замена. Тор Зендергаард Ланге уходит с поля и его заменяет Буус Якоб
  • 78'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Рюгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
  • 76'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 76'
    Тактическая замена. Джуру Йохан уходит с поля и его заменяет Иван Месик
  • 76'
    Тор Зендергаард Ланге не смог попасть в створ ударом издали
  • 76'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Лука Прип из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Лука Прип из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья свистит. Хансен Киан атаковал сзади соперника. Это Брок-Мадсен Николай заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    74'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 73'
    Хансен Киан из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 73'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    73'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 73'
    Камаль-Дин Сулемана мяч отрикошетил от ворот
  • 73'
    Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников
  • 72'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 71'
    Тактическая замена. Атанга Исаак уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Абу
  • 71'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Ротманн Йоахим
  • 69'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 69'
    Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хансен Киан и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    68'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 68'
    Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    67'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 67'
    Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    67'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 65'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 64'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Лука Прип из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 63'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    62'
    Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс в офсайде
  • 62'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 62'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 60'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 60'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    59'
    Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Виндаль-Йенсен Петер пострадал.
  • Фол, нарушение
    58'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн играет слишком грубо. Лука Прип оказался на газоне.
  • 57'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Фресе Мартин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 57'
    Вратарь парирует удар, который нанес Рюгор Миккель, и мяч снова в игре
  • 56'
    Контроль мяча: Хорсенс: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 56'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • Угловой
    55'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 54'
    Тор Зендергаард Ланге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    54'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 54'
    Штрафной исполнил Рюгор Миккель, после его удара Делач Матей сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Лука Прип из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рюгор Миккель
  • 53'
    ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Мохаммед Диоманд пробил чуть мимо штанги!
  • 53'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • Угловой
    53'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 53'
    Рюгор Миккель мяч отрикошетил от ворот
  • 52'
    Опасность предотвращена - Тор Зендергаард Ланге из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
  • 52'
    Малте Килерих Хансен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 51'
    Шанс! Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • 51'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Рюгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
  • Желтая карточка
    50'
    Глупую желтую получил Джуру Йохан за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • Фол, нарушение
    50'
    Джуру Йохан из команды Норшеланн играет слишком грубо. Брок-Мадсен Николай оказался на газоне.
  • 50'
    Тор Зендергаард Ланге из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Атанга Исаак наказан за толчок Делач Матей
  • 48'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    48'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 48'
    Малте Килерих Хансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    48'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 48'
    Йонас Торсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    48'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 48'
    Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 47'
    Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    47'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.20 5.20
1.30 4.00 18.00
3.50 3.90 1.97
1.22 5.07 28.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.03 1.68 2.11 3.35 1.29 1.08 7.00 1.96 1.84 1.73 2.11 1.07 7.50 1.22 4.00 1.05 8.50 1.06 8.00 1.02 11.00 1.02 11.00
14.75 1.02 13.25 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.39 1.64 1.83 1.99 1.53 2.53 1.28 3.75 1.21 4.55 1.08 8.00
1.47 2.77 1.27 3.94 1.64 2.34 1.42 2.99 1.30 3.63 1.59 2.44 1.35 3.36 1.66 2.32 1.22 4.52 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.21 1.63 1.42 2.75 1.18 4.60 1.03 10.00 1.04 9.00
3.64 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.16 5.40
3.07 1.41 2.43 1.61 1.85 2.05 1.58 2.48 1.40 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.30 1.87 1.87 1.40 2.75 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
2.70 1.37
Где смотреть матч Хорсенс 1:1 Нордшелланн онлайн

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