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Раннерс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Сённерйюск
0'
0:1
6' Гол
Anders Jacobsen II
1:1
8' Гол
Греве Матиас
25' Желтая карточка
Victor Ekani
27' Вторая желтая карточка
Victor Ekani
40' Желтая карточка
Райт Хаджи
1:2
42' Гол
Райт Хаджи
45' Желтая карточка
Bjoern Kopplin
83' Желтая карточка
Jeppe Simonsen
86' Желтая карточка
Alexander Bah
90'+4
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
5
Matti
Lund
Nielsen
II
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
10
Tosin
Kehinde
14
Лауэнборг
Фредерик
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
21
Самбу
Бассала
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Philipp
Schmiedl
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
22
Фредериксен
Эмиль
25
Райт
Хаджи
Раннерс
4-4-2
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Anders Jacobsen II
(Alexander Bah)
8'
Греве Матиас
(Tosin Kehinde)
1:1
25'
 
Victor Ekani
27'
 
Victor Ekani
34'
 
Rasmus Vinderslev
Фредериксен Эмиль
40'
 
Райт Хаджи
42'
1:2
Райт Хаджи
45'
Bjoern Kopplin
 
59'
Камара Аль-Хаджи
Самбу Бассала
 
65'
 
Jeppe Simonsen
Райт Хаджи
65'
 
Julius Eskesen
Philipp Schmiedl
68'
Tobias Klysner
Matti Lund Nielsen II
 
68'
Писингер Симон
Лауэнборг Фредерик
 
81'
Милеуснич Никола
Лауридсен Йеспер
 
83'
 
Jeppe Simonsen
86'
 
Alexander Bah
88'
 
Isak Olafsson
Alexander Bah

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 2 0.33
2. Emil Riis Jakobsen 2 0.33
3. Писингер Симон 1 0.17
4. Греве Матиас 1 0.17
5. Лауридсен Йеспер 0 0
6. Рёмер Андре 0 0
7. Vito Hammershoej-Mistrati 0 0
8. Tosin Kehinde 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 5 0.83
2. Anders Jacobsen II 4 0.67
3. Alexander Bah 2 0.33
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.17
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 3 0
2. Лауэнборг Фредерик 2 0
3. Vito Hammershoej-Mistrati 2 0
4. Марксен Эрик 1 0
5. Писингер Симон 1 0
6. Эгхо Марвин 1 0
7. Греве Матиас 1 0
8. Bjoern Kopplin 1 0
9. Рёмер Андре 1 0
10. Самбу Бассала 1 0
11. Simon Graves 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 2 1
2. Бангор Патрик 2 0
3. Райт Хаджи 2 0
4. Абсалонсен Йохан 1 0
5. Лоуренс Томас 1 0
6. Jeppe Simonsen 1 0
7. Anders Jacobsen II 1 0
8. Alexander Bah 1 0
9. Stefan Gartenmann 1 0
10. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 16.67% (1) 0 0 0 16.67% (1) 66.67% (4)
 Сённерйюск 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс
Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск
Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Раннерс 1:2 Сённерйюск Кубок Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:3 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Кубок Раннерс 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Митьюлланд 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Брондбю 6 4 0 2 11 - 10 12
4. Орхус 0:1 6 3 2 1 13 - 7 11
5. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
6. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Нордшелланн 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Копенгаген 1:0 6 2 1 3 10 - 11 7
9. Оденсе 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Раннерс 6 1 1 4 6 - 7 4
11. Люнгбю 6 0 2 4 5 - 13 2
12. Хорсенс 6 0 2 4 4 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.30 2.75 1.95
6.00 2.75 1.82
2.19 3.58 3.15
10.43 3.21 1.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.50 1.01 9.10 1.04 3.95 1.22 3.15 1.38 8.50 1.05 1.79 2.02 1.63 2.39 2.30 1.58 1.16 4.70 1.22 4.00 1.03 9.60 1.02 11.00 1.04 9.00 1.01 12.60
13.00 1.03 10.25 1.04 3.84 1.27 3.26 1.35 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.83 1.18 5.05 1.16 5.35 1.06 9.80
4.19 1.25 2.47 1.58 2.09 1.79 1.86 2.02 1.62 2.37 1.50 2.71 1.80 2.07 2.78 1.47 1.90 1.96 1.87 1.99 1.72 2.19 2.02 1.84 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.15 1.70 1.48 2.55 1.16 5.10 1.55 2.35 1.05 8.50 1.03 10.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.48 2.65 1.18 4.90 1.12 6.10
3.26 1.36 2.69 1.50 2.11 1.78 1.67 2.28 1.48 2.77 1.28 3.74 1.71 2.21 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.40 1.75 2.01 1.32 3.20
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.18
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
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