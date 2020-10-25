Раннерс
1:2
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 300
Сённерйюск
0:1
6' ГолAnders Jacobsen II
1:1
8' ГолГреве Матиас
25' Желтая карточкаVictor Ekani
27' Вторая желтая карточкаVictor Ekani
40' Желтая карточкаРайт Хаджи
1:2
42' ГолРайт Хаджи
45' Желтая карточкаBjoern Kopplin
83' Желтая карточкаJeppe Simonsen
86' Желтая карточкаAlexander Bah
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
8'
1:1
25'
27'
40'
42'
1:2
45'
83'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.33
|2.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|0.33
|3.
|Писингер Симон
|1
|0.17
|4.
|Греве Матиас
|1
|0.17
|5.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|6.
|Рёмер Андре
|0
|0
|7.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|0
|0
|8.
|Tosin Kehinde
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|5
|0.83
|2.
|Anders Jacobsen II
|4
|0.67
|3.
|Alexander Bah
|2
|0.33
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
|6.
|Victor Ekani
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|3
|0
|2.
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|3.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|2
|0
|4.
|Марксен Эрик
|1
|0
|5.
|Писингер Симон
|1
|0
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0
|7.
|Греве Матиас
|1
|0
|8.
|Bjoern Kopplin
|1
|0
|9.
|Рёмер Андре
|1
|0
|10.
|Самбу Бассала
|1
|0
|11.
|Simon Graves
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|2
|1
|2.
|Бангор Патрик
|2
|0
|3.
|Райт Хаджи
|2
|0
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|5.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|6.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|7.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|8.
|Alexander Bah
|1
|0
|9.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|10.
|Peter Christiansen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|16.67% (1)
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|Сённерйюск
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс
Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск
Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Кубок Раннерс 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Брондбю
|6
|4
|0
|2
|11 - 10
|12
|4.
|Орхус
|0:1
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Копенгаген
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Раннерс
|6
|1
|1
|4
|6 - 7
|4
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|Хорсенс
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.95
|1.22
|3.15
|1.38
|—
|—
|8.50
|1.05
|1.79
|2.02
|1.63
|2.39
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.16
|4.70
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.03
|9.60
|1.02
|11.00
|1.04
|9.00
|1.01
|12.60
|13.00
|1.03
|10.25
|1.04
|3.84
|1.27
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.05
|—
|—
|1.16
|5.35
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.19
|1.25
|—
|—
|2.47
|1.58
|2.09
|1.79
|1.86
|2.02
|1.62
|2.37
|1.50
|2.71
|1.80
|2.07
|2.78
|1.47
|1.90
|1.96
|1.87
|1.99
|1.72
|2.19
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.25
|4.13
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.16
|5.10
|1.55
|2.35
|—
|—
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.18
|4.90
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.36
|2.69
|1.50
|2.11
|1.78
|1.67
|2.28
|1.48
|2.77
|—
|—
|1.28
|3.74
|1.71
|2.21
|1.34
|3.42
|—
|—
|—
|—