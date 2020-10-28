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Крылья Советов
 
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Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 14 (1) 0.82
2. Зиньковский Антон 6 (1) 0.35
3. Голенков Егор 5 0.29
4. Гацкан Александр 2 0.12
5. Гынсарь Раду 2 0.12
6. Ежов Роман 2 0.12
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 5 (2) 0.29
2. Самодин Сергей 1 0.06
3. Маляров Никита 1 0.06
4. Дорофеев Никита 1 0.06
5. Голуб Никита 1 0.06
6. Гонгапшев Альбек 1 0.06

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 4 1
2. Сарвели Владислав 5 0
3. Божин Сергей 4 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Голенков Егор 3 0
6. Ежов Роман 3 0
7. Карпов Максим 1 1
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Покидышев Николай 4 1
2. Евсеев Павел 4 0
3. Кутин Денис 4 0
4. Наседкин Евгений 4 0
5. Низамутдинов Эльдар 3 0
6. Дорофеев Никита 3 0
7. Тананеев Дмитрий 3 0
8. Зинков Вячеслав 1 1
9. Бетюжнов Антон 1 1
10. Матюша Максим 1 1
11. Самойлов Дмитрий 2 0
12. Самсонов Артём Сергеевич 2 0
13. Пухов Тимур 2 0
14. Игнатович Павел 1 0
15. Маляров Никита 1 0
16. Щадин Артём 1 0
17. Стешин Евгений 1 0
18. Голуб Никита 1 0
19. Мацхарашвили Никита 1 0
20. Стрелов Евгений 1 0
21. Масленников Игорь 1 0
22. Pavel Kuznetsov 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 8.82% (3) 11.76% (4) 17.65% (6) 23.53% (8) 8.82% (3) 29.41% (10)
 Шинник 10% (1) 20% (2) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:3 Текстильщик Шинник 1:2 Ахмат Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик
Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Шинник: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Крылья Советов 3:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:2 Крылья Советов Кубок Шинник 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Крылья Советов 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 4:0 Шинник Премьер-лига Шинник 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 18 12 3 3 26 - 12 39
2. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
3. Оренбург Заявка 18 10 7 1 26 - 12 37
4. Крылья Советов Заявка 17 11 3 3 36 - 10 36
5. Велес Москва 1:0 Заявка 18 9 5 4 23 - 20 32
6. Нефтехимик Заявка 17 9 4 4 26 - 16 31
7. Алания 2:0 Заявка 18 9 4 5 30 - 20 31
8. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
9. Балтика Заявка 17 8 4 5 20 - 15 28
10. Енисей Заявка 18 8 3 7 22 - 25 27
11. СКА-Хабаровск Заявка 18 7 3 8 20 - 21 24
12. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
13. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
14. Чайка Заявка 17 6 5 6 17 - 21 23
15. Волгарь 0:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 19 22
16. Текстильщик Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
17. Факел 0:0 Заявка 18 3 7 8 10 - 16 16
18. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
19. Акрон 0:2 Заявка 18 4 2 12 12 - 24 14
20. Иртыш Омск 0:1 Заявка 18 3 3 12 12 - 29 12
21. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
22. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 154
    Крылья Советов 96.1% (148)
    X 3.9% (6)
    Шинник 0% (0)
    Все прогнозы
    1.8 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Шинник
    1.19
    7.50
    15.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.17 7.50 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.60 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 6.75 15.25
      1.18 7.39 15.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Шинник» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шинник» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Шинник», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.10 1.14 4.20 1.20 2.50 1.49 2.08 1.70 2.00 1.75 1.77 1.99 1.62 2.21 1.33 3.10 1.25 3.70 1.11 6.00 1.09 6.70 1.02 11.50
    11.75 1.00 12.75 1.00 5.05 1.15 4.20 1.22 2.58 1.55 1.99 1.80 1.61 2.23 1.32 3.10 1.23 3.64 1.09 5.95 1.07 6.55
    4.88 1.18 2.70 1.47 2.54 1.53 2.25 1.66 1.96 1.88 1.71 2.15 1.57 2.43 1.20 4.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.70
    3.68 1.27 2.52 1.51 1.65 2.21 1.26 3.78 1.17 4.90
    3.13 1.37 2.46 1.56 1.84 2.00 1.57 2.43 1.39 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
    5.25 1.15 3.86 1.25 2.06 1.75 1.53 2.46 1.33 3.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.66
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Крылья Советов - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Шинник

    Исход игры
    Крылья Советов
    96.1% (148)
    Ничья
    3.9% (6)
    Шинник
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.07% (59)
    Меньше
    60.93% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    27.81% (42)
    Нет
    72.19% (109)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    47.4% (73)
    3:0 Крылья Советов
    13.6% (21)
    2:1 Крылья Советов
    13% (20)
    3:1 Крылья Советов
    9.7% (15)
    1:0 Крылья Советов
    9.1% (14)
    1:1 Ничья
    3.2% (5)
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