Крылья Советов
Позже
Шинник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Кутин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Щадин АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Голуб НикитаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пухов ТимурПолузащитник
-
Главный тренер: Побегалов Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|14 (1)
|0.82
|2.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.35
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.29
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.12
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.12
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.12
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.06
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|5 (2)
|0.29
|2.
|Самодин Сергей
|1
|0.06
|3.
|Маляров Никита
|1
|0.06
|4.
|Дорофеев Никита
|1
|0.06
|5.
|Голуб Никита
|1
|0.06
|6.
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|4
|1
|2.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|3.
|Божин Сергей
|4
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Голенков Егор
|3
|0
|6.
|Ежов Роман
|3
|0
|7.
|Карпов Максим
|1
|1
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Сергеев Иван
|1
|0
|15.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покидышев Николай
|4
|1
|2.
|Евсеев Павел
|4
|0
|3.
|Кутин Денис
|4
|0
|4.
|Наседкин Евгений
|4
|0
|5.
|Низамутдинов Эльдар
|3
|0
|6.
|Дорофеев Никита
|3
|0
|7.
|Тананеев Дмитрий
|3
|0
|8.
|Зинков Вячеслав
|1
|1
|9.
|Бетюжнов Антон
|1
|1
|10.
|Матюша Максим
|1
|1
|11.
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|12.
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0
|13.
|Пухов Тимур
|2
|0
|14.
|Игнатович Павел
|1
|0
|15.
|Маляров Никита
|1
|0
|16.
|Щадин Артём
|1
|0
|17.
|Стешин Евгений
|1
|0
|18.
|Голуб Никита
|1
|0
|19.
|Мацхарашвили Никита
|1
|0
|20.
|Стрелов Евгений
|1
|0
|21.
|Масленников Игорь
|1
|0
|22.
|Pavel Kuznetsov
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|Шинник
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:3 Текстильщик Шинник 1:2 Ахмат Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик
Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Шинник: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|26 - 12
|39
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 12
|37
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|26 - 12
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 10
|36
|5.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 16
|31
|7.
|Алания
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 20
|29
|9.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 15
|28
|10.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 25
|27
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 21
|24
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|14.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 21
|23
|15.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 19
|22
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|17.
|Факел
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|10 - 16
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|19.
|Акрон
|0:2 Заявка
|18
|4
|2
|12
|12 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 29
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 23
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Шинник» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шинник» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Шинник», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.14
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.08
|1.70
|2.00
|1.75
|1.77
|1.99
|1.62
|2.21
|1.33
|3.10
|1.25
|3.70
|1.11
|6.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|11.75
|1.00
|12.75
|1.00
|5.05
|1.15
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.58
|1.55
|—
|—
|1.99
|1.80
|—
|—
|1.61
|2.23
|1.32
|3.10
|1.23
|3.64
|1.09
|5.95
|1.07
|6.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.88
|1.18
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.54
|1.53
|2.25
|1.66
|1.96
|1.88
|1.71
|2.15
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов - Шинник
Исход игры
Крылья Советов
96.1% (148)
Ничья
3.9% (6)
Шинник
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.07% (59)
Меньше
60.93% (92)
Обе команды забьют
Да
27.81% (42)
Нет
72.19% (109)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
47.4% (73)
3:0 Крылья Советов
13.6% (21)
2:1 Крылья Советов
13% (20)
3:1 Крылья Советов
9.7% (15)
1:0 Крылья Советов
9.1% (14)
1:1 Ничья
3.2% (5)
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