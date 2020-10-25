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Крылья Советов
 
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Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 14 (1) 0.82
2. Зиньковский Антон 6 (1) 0.35
3. Голенков Егор 5 0.29
4. Гацкан Александр 2 0.12
5. Гынсарь Раду 2 0.12
6. Ежов Роман 2 0.12
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 5 (2) 0.29
2. Самодин Сергей 1 0.06
3. Маляров Никита 1 0.06
4. Дорофеев Никита 1 0.06
5. Голуб Никита 1 0.06
6. Гонгапшев Альбек 1 0.06

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 4 1
2. Сарвели Владислав 5 0
3. Божин Сергей 4 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Голенков Егор 3 0
6. Ежов Роман 3 0
7. Карпов Максим 1 1
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Покидышев Николай 4 1
2. Евсеев Павел 4 0
3. Кутин Денис 4 0
4. Наседкин Евгений 4 0
5. Низамутдинов Эльдар 3 0
6. Дорофеев Никита 3 0
7. Тананеев Дмитрий 3 0
8. Зинков Вячеслав 1 1
9. Бетюжнов Антон 1 1
10. Матюша Максим 1 1
11. Самойлов Дмитрий 2 0
12. Самсонов Артём Сергеевич 2 0
13. Пухов Тимур 2 0
14. Игнатович Павел 1 0
15. Маляров Никита 1 0
16. Щадин Артём 1 0
17. Стешин Евгений 1 0
18. Голуб Никита 1 0
19. Мацхарашвили Никита 1 0
20. Стрелов Евгений 1 0
21. Масленников Игорь 1 0
22. Pavel Kuznetsov 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 8.82% (3) 11.76% (4) 17.65% (6) 23.53% (8) 8.82% (3) 29.41% (10)
 Шинник 10% (1) 20% (2) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:3 Текстильщик Шинник 1:2 Ахмат Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик
Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Шинник: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Крылья Советов 3:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:2 Крылья Советов Кубок Шинник 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Крылья Советов 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 4:0 Шинник Премьер-лига Шинник 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Крылья Советов Заявка 17 11 3 3 36 - 10 36
3. Оренбург Заявка 17 10 6 1 26 - 12 36
4. Торпедо Москва Заявка 17 10 4 3 33 - 11 34
5. Нефтехимик Заявка 17 9 4 4 26 - 16 31
6. Велес Москва Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
7. Спартак-2 Заявка 17 9 1 7 24 - 19 28
8. Алания Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
9. Балтика Заявка 17 8 4 5 20 - 15 28
10. Енисей Заявка 17 8 2 7 21 - 24 26
11. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
12. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
13. Чайка Заявка 17 6 5 6 17 - 21 23
14. Волгарь Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. СКА-Хабаровск Заявка 17 6 3 8 18 - 20 21
16. Текстильщик Заявка 17 5 6 6 15 - 20 21
17. Факел Заявка 17 3 6 8 10 - 16 15
18. Акрон Заявка 17 4 2 11 12 - 22 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 17 3 3 11 12 - 28 12
21. Томь Заявка 17 2 4 11 8 - 21 10
22. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Крылья Советов 94.2% (49)
    X 5.8% (3)
    Шинник 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Шинник

    Исход игры
    Крылья Советов
    94.2% (49)
    Ничья
    5.8% (3)
    Шинник
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (17)
    Нет
    66% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    40.4% (21)
    2:1 Крылья Советов
    21.2% (11)
    1:0 Крылья Советов
    13.5% (7)
    3:0 Крылья Советов
    7.7% (4)
    3:1 Крылья Советов
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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