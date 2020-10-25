Крылья Советов
Позже
Шинник
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|14 (1)
|0.82
|2.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.35
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.29
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.12
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.12
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.12
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.06
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|5 (2)
|0.29
|2.
|Самодин Сергей
|1
|0.06
|3.
|Маляров Никита
|1
|0.06
|4.
|Дорофеев Никита
|1
|0.06
|5.
|Голуб Никита
|1
|0.06
|6.
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|4
|1
|2.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|3.
|Божин Сергей
|4
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Голенков Егор
|3
|0
|6.
|Ежов Роман
|3
|0
|7.
|Карпов Максим
|1
|1
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Сергеев Иван
|1
|0
|15.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покидышев Николай
|4
|1
|2.
|Евсеев Павел
|4
|0
|3.
|Кутин Денис
|4
|0
|4.
|Наседкин Евгений
|4
|0
|5.
|Низамутдинов Эльдар
|3
|0
|6.
|Дорофеев Никита
|3
|0
|7.
|Тананеев Дмитрий
|3
|0
|8.
|Зинков Вячеслав
|1
|1
|9.
|Бетюжнов Антон
|1
|1
|10.
|Матюша Максим
|1
|1
|11.
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|12.
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0
|13.
|Пухов Тимур
|2
|0
|14.
|Игнатович Павел
|1
|0
|15.
|Маляров Никита
|1
|0
|16.
|Щадин Артём
|1
|0
|17.
|Стешин Евгений
|1
|0
|18.
|Голуб Никита
|1
|0
|19.
|Мацхарашвили Никита
|1
|0
|20.
|Стрелов Евгений
|1
|0
|21.
|Масленников Игорь
|1
|0
|22.
|Pavel Kuznetsov
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|Шинник
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:3 Текстильщик Шинник 1:2 Ахмат Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик
Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Шинник: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 10
|36
|3.
|Оренбург
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|26 - 12
|36
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 11
|34
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 16
|31
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 19
|28
|8.
|Алания
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|9.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 15
|28
|10.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|21 - 24
|26
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 21
|23
|14.
|Волгарь
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 20
|21
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 20
|21
|17.
|Факел
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|10 - 16
|15
|18.
|Акрон
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|12 - 22
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 28
|12
|21.
|Томь
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 21
|10
|22.
|Шинник
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|10
Прогнозы на матч Крылья Советов - Шинник
Исход игры
Крылья Советов
94.2% (49)
Ничья
5.8% (3)
Шинник
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
34% (17)
Нет
66% (33)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
40.4% (21)
2:1 Крылья Советов
21.2% (11)
1:0 Крылья Советов
13.5% (7)
3:0 Крылья Советов
7.7% (4)
3:1 Крылья Советов
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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