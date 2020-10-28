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Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 17'
Оренбург
0' 17'
1
Анисимов
Артур
7
Маляров
Кирилл
24
Гоцук
Кирилл
5
Шумских
Алексей
23
Зуйков
Сергей
8
Попов
Артём
20
Комолов
Павел
37
Шарипов
Альберт
41
Сапета
Александр
61
Ставпец
Александр
93
Сулейманов
Тимур
38
Климович
Андрей
96
Смирнов
Александр
6
Козлов
Савелий
3
Сиваков
Михаил
12
Малых
Андрей
55
Капленко
Кирилл
5
Аюпов
Тимур
25
Ткачук
Денис
83
Миронов
Алексей
20
Фамейе
Джоэль
9
Козлов
Андрей
Нижний Новгород
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Артём 4 0.22
2. Сапета Александр 4 (4) 0.22
3. Горбунов Игорь 3 0.17
4. Гоцук Кирилл 3 0.17
5. Сулейманов Тимур 3 0.17
6. Ставпец Александр 2 0.11
7. Шарипов Альберт 2 0.11
8. Султонов Мухаммад 1 0.06
9. Зуйков Сергей 1 0.06
10. Федчук Артём 1 0.06
11. Гащенков Михаил 1 0.06
12. Каккоев Никита 1 0.06
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.28
2. Фамейе Джоэль 4 0.22
3. Кулишев Артём 3 (1) 0.17
4. Чуканов Андреа 2 0.11
5. Гойкович Ренато 2 0.11
6. Эктов Александр 2 0.11
7. Прудников Николай 2 0.11
8. Ткачук Денис 1 0.06
9. Скворцов Алексей 1 0.06
10. Козлов Андрей 1 0.06
11. Юсупов Артём 1 0.06
12. Козлов Савелий 1 0.06
13. Миронов Алексей 1 0.06
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.06

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Зуйков Сергей 5 0
3. Сапета Александр 4 0
4. Ставпец Александр 3 0
5. Шумских Алексей 3 0
6. Мичуренков Дмитрий 3 0
7. Гащенков Михаил 3 0
8. Каккоев Никита 3 0
9. Сулейманов Тимур 3 0
10. Осинов Михаил 2 0
11. Комолов Павел 2 0
12. Попов Артём 2 0
13. Горбунов Игорь 2 0
14. Маляров Кирилл 2 0
15. Гоцук Кирилл 2 0
16. Эдиев Исмаил 1 0
17. Султонов Мухаммад 1 0
18. Анисимов Артур 1 0
19. Шарипов Альберт 1 0
20. Алиев Саид 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 7 0
2. Аюпов Тимур 5 0
3. Фамейе Джоэль 5 0
4. Сиваков Михаил 3 1
5. Алвеш Рикарду 4 0
6. Скворцов Алексей 3 0
7. Козлов Савелий 3 0
8. Гойкович Ренато 3 0
9. Козлов Андрей 1 1
10. Ткачук Денис 2 0
11. Чуканов Андреа 2 0
12. Шкофлек Жига 2 0
13. Насыров Исламжан 2 0
14. Капленко Кирилл 2 0
15. Палиенко Максим 1 0
16. Мамин Артём 1 0
17. Эктов Александр 1 0
18. Миронов Алексей 1 0
19. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 19.23% (5) 30.77% (8)
 Оренбург 19.23% (5) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород
Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург
Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Оренбург 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 18 12 3 3 26 - 12 39
2. Оренбург 0:0 Заявка 18 10 7 1 26 - 12 37
3. Крылья Советов Заявка 17 11 3 3 36 - 10 36
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 18 10 5 3 33 - 11 35
5. Нефтехимик Заявка 17 9 4 4 26 - 16 31
6. Велес Москва Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
7. Спартак-2 1:1 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
8. Алания Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
9. Балтика Заявка 17 8 4 5 20 - 15 28
10. Енисей 1:1 Заявка 18 8 3 7 22 - 25 27
11. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 21 24
12. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
13. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
14. Чайка Заявка 17 6 5 6 17 - 21 23
15. Текстильщик 0:0 Заявка 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Волгарь Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
17. Факел Заявка 17 3 6 8 10 - 16 15
18. Акрон Заявка 17 4 2 11 12 - 22 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 17 3 3 11 12 - 28 12
21. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
22. Томь 1:2 Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    19'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали хозяева поля, стараниями Малярова.
  • 18'
    Левым флангом теперь бежали в контратаку оренбуржцы после перехвата мяча в центральной зоне, но их попытка закончилась потерей.
  • 17'
    Фамейе решил пробить с полулёта в контратаке от правого угла штрафной площади, но мяч улетел высоко на трибуны.
  • 16'
    61 на 39 - таково преимущество нижегородцев по владению мячом на эту минуте в процентном соотношении.
  • Травма, повреждение
    15'
    Ткачук пострадал в одном из игровых единоборств. Теперь нужно время пострадавшему, чтобы прийти в себя.
  • Штанга
    14'
    ОПАСНО! С левого фланга Попов вошёл в штрафную площадку гостей и пробивал в дальнюю "девятку", но мяч полетел выше цели, слегка "облизнув" перекладину.
  • 13'
    Роберт Евдокимов активно ведёт себя у кромки поля, постоянно подбадривая своих подопечных. Марцел Личка молча наблюдает за игрой в своей технической зоне.
  • Фол, нарушение
    12'
    Жёстко в центре поля сыграли против Мяларова. Арбитр пока что не торопится доставать карточки из кармана.
  • 11'
    Ставпец решился на дальний удар метров с 27-ми по воротам гостей, но мяч попал в оного из оренбургских защитников, после чего снова ушёл в аут.
  • 10'
    Мяч со стандарта был заброшен в штрафную площадку гостей, но один из защитников "Оренбурга" просто вынес мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    9'
    В ответной атаке хозяева заработали штрафной удар в глубине поля на левом фланге. Теперь уже волжане большими силами подтягиваются к чужой штрафной площадке.
  • Угловой
    8'
    Парад угловых у ворот Анисимова продолжается. С правого фланга шла подача стандарта на ближнюю штангу, но там был только защитник "Нижнего Новгорода".
  • Угловой
    7'
    На левом фланге угловой теперь заработали гости. Миронов подавал в центр штрафной площади, но там снова по-хозяйски сработал на "втором этаже" Шумских.
  • 6'
    Аюпов протащил мяч на правый фланг атаки "Оренбурга", где снова пытался заработать для команды угловой, но не получилось.
  • 5'
    Подача со стандарта следовала в район линии вратарской площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Шумских.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой на правом фланге заработали оренбуржцы. Большими силами гости сразу подтягиваются к чужим воротам.
  • 3'
    Началась встреча без особого сумбура - команды спокойно присматриваются друг к другу, а также привыкают к полю.
  • 2'
    Очень жаль, но такой большой матч ФНЛ проходит без болельщиков на трибунах. Местные власти запретили пропускать болельщиков на трибуны из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Нижегородцы первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 18-го тура российской ФНЛ, в котором встретятся лидеры первенства - "Нижний Новгород" и "Оренбург".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 153
Нижний Новгород 35.3% (54)
X 47.7% (73)
Оренбург 17% (26)
Все прогнозы
1.4 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Оренбург
2.75
3.06
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.00 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 2.70 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.06 3.10

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.50 1.12 5.40 1.13 2.20 1.62 1.90 1.84 1.65 2.15 1.38 2.90 1.23 3.95 1.11 5.80 1.05 8.80 1.04 9.50 0.00 17.00
6.45 1.07 5.25 1.12 2.54 1.48 1.93 1.85 1.56 2.55 1.24 3.96 1.17 4.70 1.04 8.60 1.02 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.85 1.52 2.44 1.14 5.20 1.05 8.60
2.40 1.56 1.59 2.33 1.29 3.52 1.06 8.40 1.04 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90
3.08 1.36 2.04 1.76 1.47 2.64 1.16 5.30 1.10 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Нижний Новгород 0:0 Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Оренбург

Исход игры
Нижний Новгород
35.3% (54)
Ничья
47.7% (73)
Оренбург
17% (26)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (65)
1:0 Нижний Новгород
16.3% (25)
2:1 Нижний Новгород
13.7% (21)
0:1 Оренбург
7.2% (11)
1:2 Оренбург
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Нижний Новгород
3.3% (5)
0:2 Оренбург
2% (3)
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