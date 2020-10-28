Ткачук пострадал в одном из игровых единоборств. Теперь нужно время пострадавшему, чтобы прийти в себя.

61 на 39 - таково преимущество нижегородцев по владению мячом на эту минуте в процентном соотношении.

Фамейе решил пробить с полулёта в контратаке от правого угла штрафной площади, но мяч улетел высоко на трибуны.

Левым флангом теперь бежали в контратаку оренбуржцы после перехвата мяча в центральной зоне, но их попытка закончилась потерей.

14' ОПАСНО! С левого фланга Попов вошёл в штрафную площадку гостей и пробивал в дальнюю "девятку", но мяч полетел выше цели, слегка "облизнув" перекладину.

13' Роберт Евдокимов активно ведёт себя у кромки поля, постоянно подбадривая своих подопечных. Марцел Личка молча наблюдает за игрой в своей технической зоне.

12' Жёстко в центре поля сыграли против Мяларова. Арбитр пока что не торопится доставать карточки из кармана.

11' Ставпец решился на дальний удар метров с 27-ми по воротам гостей, но мяч попал в оного из оренбургских защитников, после чего снова ушёл в аут.

10' Мяч со стандарта был заброшен в штрафную площадку гостей, но один из защитников "Оренбурга" просто вынес мяч в аут.

9' В ответной атаке хозяева заработали штрафной удар в глубине поля на левом фланге. Теперь уже волжане большими силами подтягиваются к чужой штрафной площадке.

8' Парад угловых у ворот Анисимова продолжается. С правого фланга шла подача стандарта на ближнюю штангу, но там был только защитник "Нижнего Новгорода".

7' На левом фланге угловой теперь заработали гости. Миронов подавал в центр штрафной площади, но там снова по-хозяйски сработал на "втором этаже" Шумских.

6' Аюпов протащил мяч на правый фланг атаки "Оренбурга", где снова пытался заработать для команды угловой, но не получилось.

5' Подача со стандарта следовала в район линии вратарской площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Шумских.

4' Первый угловой на правом фланге заработали оренбуржцы. Большими силами гости сразу подтягиваются к чужим воротам.

3' Началась встреча без особого сумбура - команды спокойно присматриваются друг к другу, а также привыкают к полю.

2' Очень жаль, но такой большой матч ФНЛ проходит без болельщиков на трибунах. Местные власти запретили пропускать болельщиков на трибуны из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде.