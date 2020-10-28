Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 17'
Оренбург
24
Гоцук
Кирилл
12
Малых
Андрей
25
Ткачук
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Федчук АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Артём
|4
|0.22
|2.
|Сапета Александр
|4 (4)
|0.22
|3.
|Горбунов Игорь
|3
|0.17
|4.
|Гоцук Кирилл
|3
|0.17
|5.
|Сулейманов Тимур
|3
|0.17
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.11
|7.
|Шарипов Альберт
|2
|0.11
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.06
|9.
|Зуйков Сергей
|1
|0.06
|10.
|Федчук Артём
|1
|0.06
|11.
|Гащенков Михаил
|1
|0.06
|12.
|Каккоев Никита
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.28
|2.
|Фамейе Джоэль
|4
|0.22
|3.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.17
|4.
|Чуканов Андреа
|2
|0.11
|5.
|Гойкович Ренато
|2
|0.11
|6.
|Эктов Александр
|2
|0.11
|7.
|Прудников Николай
|2
|0.11
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0.06
|9.
|Скворцов Алексей
|1
|0.06
|10.
|Козлов Андрей
|1
|0.06
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.06
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.06
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.06
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|3.
|Сапета Александр
|4
|0
|4.
|Ставпец Александр
|3
|0
|5.
|Шумских Алексей
|3
|0
|6.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|7.
|Гащенков Михаил
|3
|0
|8.
|Каккоев Никита
|3
|0
|9.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|10.
|Осинов Михаил
|2
|0
|11.
|Комолов Павел
|2
|0
|12.
|Попов Артём
|2
|0
|13.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|14.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|15.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|16.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|17.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|18.
|Анисимов Артур
|1
|0
|19.
|Шарипов Альберт
|1
|0
|20.
|Алиев Саид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|7
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|5
|0
|3.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|5.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|6.
|Скворцов Алексей
|3
|0
|7.
|Козлов Савелий
|3
|0
|8.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|9.
|Козлов Андрей
|1
|1
|10.
|Ткачук Денис
|2
|0
|11.
|Чуканов Андреа
|2
|0
|12.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|13.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|14.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|15.
|Палиенко Максим
|1
|0
|16.
|Мамин Артём
|1
|0
|17.
|Эктов Александр
|1
|0
|18.
|Миронов Алексей
|1
|0
|19.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
|Оренбург
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород
Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург
Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|26 - 12
|39
|2.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|18
|10
|7
|1
|26 - 12
|37
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 10
|36
|4.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 11
|35
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 16
|31
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|7.
|Спартак-2
|1:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 20
|29
|8.
|Алания
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|9.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 15
|28
|10.
|Енисей
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 25
|27
|11.
|СКА-Хабаровск
|2:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 21
|24
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|14.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 21
|23
|15.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|17.
|Факел
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|10 - 16
|15
|18.
|Акрон
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|12 - 22
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 28
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|10
|22.
|Томь
|1:2 Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 23
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Исход игры
Нижний Новгород
35.3% (54)
Ничья
47.7% (73)
Оренбург
17% (26)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (65)
1:0 Нижний Новгород
16.3% (25)
2:1 Нижний Новгород
13.7% (21)
0:1 Оренбург
7.2% (11)
1:2 Оренбург
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Нижний Новгород
3.3% (5)
0:2 Оренбург
2% (3)
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