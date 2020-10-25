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Нижний Новгород
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Артём 4 0.24
2. Сапета Александр 4 (4) 0.24
3. Горбунов Игорь 3 0.18
4. Гоцук Кирилл 3 0.18
5. Сулейманов Тимур 3 0.18
6. Ставпец Александр 2 0.12
7. Шарипов Альберт 2 0.12
8. Султонов Мухаммад 1 0.06
9. Зуйков Сергей 1 0.06
10. Федчук Артём 1 0.06
11. Гащенков Михаил 1 0.06
12. Каккоев Никита 1 0.06
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.29
2. Фамейе Джоэль 4 0.24
3. Кулишев Артём 3 (1) 0.18
4. Чуканов Андреа 2 0.12
5. Гойкович Ренато 2 0.12
6. Эктов Александр 2 0.12
7. Прудников Николай 2 0.12
8. Ткачук Денис 1 0.06
9. Скворцов Алексей 1 0.06
10. Козлов Андрей 1 0.06
11. Юсупов Артём 1 0.06
12. Козлов Савелий 1 0.06
13. Миронов Алексей 1 0.06
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.06

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Зуйков Сергей 5 0
3. Сапета Александр 4 0
4. Ставпец Александр 3 0
5. Шумских Алексей 3 0
6. Мичуренков Дмитрий 3 0
7. Гащенков Михаил 3 0
8. Каккоев Никита 3 0
9. Сулейманов Тимур 3 0
10. Осинов Михаил 2 0
11. Комолов Павел 2 0
12. Попов Артём 2 0
13. Горбунов Игорь 2 0
14. Маляров Кирилл 2 0
15. Гоцук Кирилл 2 0
16. Эдиев Исмаил 1 0
17. Султонов Мухаммад 1 0
18. Анисимов Артур 1 0
19. Шарипов Альберт 1 0
20. Алиев Саид 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 7 0
2. Аюпов Тимур 5 0
3. Фамейе Джоэль 5 0
4. Сиваков Михаил 3 1
5. Алвеш Рикарду 4 0
6. Скворцов Алексей 3 0
7. Козлов Савелий 3 0
8. Гойкович Ренато 3 0
9. Козлов Андрей 1 1
10. Ткачук Денис 2 0
11. Чуканов Андреа 2 0
12. Шкофлек Жига 2 0
13. Насыров Исламжан 2 0
14. Капленко Кирилл 2 0
15. Палиенко Максим 1 0
16. Мамин Артём 1 0
17. Эктов Александр 1 0
18. Миронов Алексей 1 0
19. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 19.23% (5) 30.77% (8)
 Оренбург 19.23% (5) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород
Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург
Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Оренбург 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Крылья Советов Заявка 17 11 3 3 36 - 10 36
3. Оренбург Заявка 17 10 6 1 26 - 12 36
4. Торпедо Москва Заявка 17 10 4 3 33 - 11 34
5. Нефтехимик Заявка 17 9 4 4 26 - 16 31
6. Велес Москва Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
7. Спартак-2 Заявка 17 9 1 7 24 - 19 28
8. Алания Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
9. Балтика Заявка 17 8 4 5 20 - 15 28
10. Енисей Заявка 17 8 2 7 21 - 24 26
11. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
12. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
13. Чайка Заявка 17 6 5 6 17 - 21 23
14. Волгарь Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. СКА-Хабаровск Заявка 17 6 3 8 18 - 20 21
16. Текстильщик Заявка 17 5 6 6 15 - 20 21
17. Факел Заявка 17 3 6 8 10 - 16 15
18. Акрон Заявка 17 4 2 11 12 - 22 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 17 3 3 11 12 - 28 12
21. Томь Заявка 17 2 4 11 8 - 21 10
22. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Нижний Новгород 32.7% (17)
    X 46.2% (24)
    Оренбург 21.2% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Оренбург

    Исход игры
    Нижний Новгород
    32.7% (17)
    Ничья
    46.2% (24)
    Оренбург
    21.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    26% (13)
    Меньше
    74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.3% (22)
    1:0 Нижний Новгород
    15.4% (8)
    2:1 Нижний Новгород
    13.5% (7)
    1:2 Оренбург
    9.6% (5)
    0:1 Оренбург
    5.8% (3)
    0:2 Оренбург
    3.8% (2)
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