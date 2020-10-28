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Текстильщик
0:0
Первый тайм: 19'
Торпедо Москва
0' 19'
Текстильщик
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 4 0.22
2. Сидоров Максим 2 0.11
3. Горюшкин Алексей 2 0.11
4. Губочкин Алексей 2 0.11
5. Бачинский Максим 2 0.11
6. Сысуев Владислав 2 (1) 0.11
7. Агеев Александр 1 0.06
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.33
2. Калмыков Амур 4 0.22
3. Берковский Илья 4 0.22
4. Адаев Владислав 3 0.17
5. Нетфуллин Равиль 2 0.11
6. Кертанов Константин 2 0.11
7. Гордюшенко Астемир 2 0.11
8. Рязанцев Александр 1 0.06
9. Лях Андрей 1 0.06
10. Шоркин Максим 1 0.06
11. Прошляков Данила 1 0.06
12. Евдокимов Андрей 1 0.06
13. Магаль Руслан 1 (1) 0.06

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Аппаев Хызыр 7 0
2. Обивалин Сергей 6 0
3. Маричев Евгений 6 0
4. Батов Максим 5 0
5. Романенко Владимир Александрович 4 0
6. Фомин Денис 4 0
7. Мосейчук Илья 4 0
8. Губочкин Алексей 2 1
9. Сысуев Владислав 3 0
10. Мухаметзянов Адиль 3 0
11. Морозов Юрий 2 0
12. Агеев Александр 2 0
13. Горюшкин Алексей 2 0
14. Макушкин Алексей 1 0
15. Сидоров Максим 1 0
16. Солодков Александр 1 0
17. Шлёнкин Александр 1 0
18. Семашкин Дмитрий 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Евдокимов Андрей 5 0
3. Рязанцев Александр 4 0
4. Самсонов Артём Владимирович 4 0
5. Магаль Руслан 4 0
6. Калмыков Амур 2 1
7. Лебеденко Игорь 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Шустиков Сергей 2 0
12. Лях Андрей 2 0
13. Кертанов Константин 2 0
14. Прошляков Данила 2 0
15. Прошкин Егор 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 26.67% (4) 13.33% (2) 0 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Торпедо Москва 10.34% (3) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Текстильщик 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 18 12 3 3 26 - 12 39
2. Оренбург 0:0 Заявка 18 10 7 1 26 - 12 37
3. Крылья Советов Заявка 17 11 3 3 36 - 10 36
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 18 10 5 3 33 - 11 35
5. Нефтехимик Заявка 17 9 4 4 26 - 16 31
6. Велес Москва Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
7. Спартак-2 1:1 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
8. Алания Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
9. Балтика Заявка 17 8 4 5 20 - 15 28
10. Енисей 1:1 Заявка 18 8 3 7 22 - 25 27
11. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 21 24
12. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
13. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
14. Чайка Заявка 17 6 5 6 17 - 21 23
15. Текстильщик 0:0 Заявка 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Волгарь Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
17. Факел Заявка 17 3 6 8 10 - 16 15
18. Акрон Заявка 17 4 2 11 12 - 22 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 17 3 3 11 12 - 28 12
21. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
22. Томь 1:2 Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
  • Первый тайм
  • 21'
    Со штрафного Сидоров забросил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.
  • 19'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Сидоров и вынудил нарушить правила Евдокимова. Стандарт вновь исполнять будут хозяева.
  • 18'
    Мог убегать на ворота соперника Дворецков после заброса от Магаля, но не смог он оторваться от Фомина и потерял сферу.
  • 17'
    С левого фланга навесил Евдокимов в центр штрафной, но вышел из ворот Смирнов и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 16'
    Диагональный пас исполнял Кертанов на левый фланг, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 15'
    Снова забросил Прошкин в штрафную в направлении Магаля, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Фомину.
  • 14'
    С левого фланга Магаль мягко забросил в штрафную на Нетфуллина, но выстрел последнего в касание накрыл в подкате Морозов.
  • 13'
    С правого фланга Дворецков прострелил в центр штрафной, но здесь первым оказался Фомин и вынес сферу в центр поля.
  • 12'
    Дальний заброс исполнил Прошкин в штрафную на Магаля, но того опередил Батов и головой вынес сферу за пределы поля.
  • 11'
    Разрезным пасом Магаль запустил в штрафную соперника Калмыкова, но тому пробить в подкате не позволил Обивалин.
  • 10'
    Дальний заброс исполнял Прошкин в штрафную на ход Калмыкову, но тому пробить по воротам не позволил Обивалин.
  • 9'
    С углового навесил Рязанцев на линию вратарской, где пробил головой Нетфуллин, но мяч прошел выше перекладины.
  • Угловой
    8'
    Со штрафного навесил Рязанцев в центр штрафной, но здесь мяч головой вынес на угловой Батов.
  • 7'
    Убежал по правой бровке Дворецков и вновь получил по ногам от защитника. Теперь уже стандарт будет у "Торпедо".
  • 6'
    Со штрафного Сидоров навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу головой подальше Евдокимов.
  • 5'
    На чужой половине поля грамотно подставился Сидоров и вынудил нарушить правила Редьковича. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 4'
    Забросил по флангу Магаль на ход Дворецову, но тот нарушил правила в борьбе против Морозова.
  • 3'
    Прорывался с фланга в штрафную Рязанцев и пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал финальный свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый день уважаемые болельщики! В рамках 18 тура ФНЛ нас ждет интересное противостояние, "Тестильщик" примет "Торпедо". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но очки нужны каждому, потому нас ждет упорная и непредсказуемая битва. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 151
Текстильщик 7.3% (11)
X 15.9% (24)
Торпедо Москва 76.8% (116)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
Торпедо Москва
6.23
4.20
1.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.10 4.05 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 4.20 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.10 1.53
  6.23 4.08 1.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.05 8.60 1.05 2.80 1.40 2.75 1.41 2.03 1.73 1.62 2.20 1.70 2.07 1.50 2.48 1.22 4.00 1.15 5.10 1.05 8.50 1.03 10.50
9.50 1.02 8.40 1.04 3.42 1.28 2.71 1.45 1.93 1.96 1.49 2.58 1.32 3.20 1.12 5.25 1.09 5.90 1.01 10.75
3.80 1.27 2.92 1.42 2.28 1.64 1.96 1.88 1.74 2.12 1.52 2.55 1.45 2.69 1.35 3.22 1.12 6.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.95 1.80 1.20 4.20 1.13 5.40
2.86 1.41 1.97 1.82 1.43 2.78 1.13 5.65 1.09 6.95
3.10 1.38 2.55 1.53 2.00 1.85 1.60 2.36 1.43 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.68 1.27 2.64 1.47 1.68 2.16 1.25 3.86 1.18 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Текстильщик 0:0 Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч Текстильщик 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Текстильщик
7.3% (11)
Ничья
15.9% (24)
Торпедо Москва
76.8% (116)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
50% (75)
Нет
50% (75)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
29.1% (44)
0:1 Торпедо Москва
28.5% (43)
0:2 Торпедо Москва
13.2% (20)
1:1 Ничья
12.6% (19)
1:3 Торпедо Москва
3.3% (5)
2:1 Текстильщик
3.3% (5)
1:0 Текстильщик
3.3% (5)
0:3 Торпедо Москва
2% (3)
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