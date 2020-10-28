Текстильщик
0:0
Первый тайм: 19'
Торпедо Москва
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Морозов ЮрийЗащитник
-
21 Батов МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Павлов Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|4
|0.22
|2.
|Сидоров Максим
|2
|0.11
|3.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.11
|4.
|Губочкин Алексей
|2
|0.11
|5.
|Бачинский Максим
|2
|0.11
|6.
|Сысуев Владислав
|2 (1)
|0.11
|7.
|Агеев Александр
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лебеденко Игорь
|6 (2)
|0.33
|2.
|Калмыков Амур
|4
|0.22
|3.
|Берковский Илья
|4
|0.22
|4.
|Адаев Владислав
|3
|0.17
|5.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.11
|6.
|Кертанов Константин
|2
|0.11
|7.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.11
|8.
|Рязанцев Александр
|1
|0.06
|9.
|Лях Андрей
|1
|0.06
|10.
|Шоркин Максим
|1
|0.06
|11.
|Прошляков Данила
|1
|0.06
|12.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|13.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аппаев Хызыр
|7
|0
|2.
|Обивалин Сергей
|6
|0
|3.
|Маричев Евгений
|6
|0
|4.
|Батов Максим
|5
|0
|5.
|Романенко Владимир Александрович
|4
|0
|6.
|Фомин Денис
|4
|0
|7.
|Мосейчук Илья
|4
|0
|8.
|Губочкин Алексей
|2
|1
|9.
|Сысуев Владислав
|3
|0
|10.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|11.
|Морозов Юрий
|2
|0
|12.
|Агеев Александр
|2
|0
|13.
|Горюшкин Алексей
|2
|0
|14.
|Макушкин Алексей
|1
|0
|15.
|Сидоров Максим
|1
|0
|16.
|Солодков Александр
|1
|0
|17.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|18.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|3.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|5.
|Магаль Руслан
|4
|0
|6.
|Калмыков Амур
|2
|1
|7.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|8.
|Елисеев Александр
|3
|0
|9.
|Адаев Владислав
|3
|0
|10.
|Берковский Илья
|3
|0
|11.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|12.
|Лях Андрей
|2
|0
|13.
|Кертанов Константин
|2
|0
|14.
|Прошляков Данила
|2
|0
|15.
|Прошкин Егор
|2
|0
|16.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Торпедо Москва
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|26 - 12
|39
|2.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|18
|10
|7
|1
|26 - 12
|37
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 10
|36
|4.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 11
|35
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 16
|31
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|7.
|Спартак-2
|1:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 20
|29
|8.
|Алания
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|9.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 15
|28
|10.
|Енисей
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 25
|27
|11.
|СКА-Хабаровск
|2:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 21
|24
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|14.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 21
|23
|15.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|17.
|Факел
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|10 - 16
|15
|18.
|Акрон
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|12 - 22
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 28
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|10
|22.
|Томь
|1:2 Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 23
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Текстильщик» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Текстильщик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Текстильщик» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.05
|8.60
|1.05
|2.80
|1.40
|2.75
|1.41
|2.03
|1.73
|1.62
|2.20
|1.70
|2.07
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.15
|5.10
|1.05
|8.50
|1.03
|10.50
|9.50
|1.02
|8.40
|1.04
|3.42
|1.28
|2.71
|1.45
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.58
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.12
|5.25
|1.09
|5.90
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.80
|1.27
|2.92
|1.42
|2.28
|1.64
|1.96
|1.88
|1.74
|2.12
|1.52
|2.55
|1.45
|2.69
|1.35
|3.22
|—
|—
|1.12
|6.63
|—
|—
Прогнозы на матч Текстильщик 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
Текстильщик
7.3% (11)
Ничья
15.9% (24)
Торпедо Москва
76.8% (116)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
50% (75)
Нет
50% (75)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
29.1% (44)
0:1 Торпедо Москва
28.5% (43)
0:2 Торпедо Москва
13.2% (20)
1:1 Ничья
12.6% (19)
1:3 Торпедо Москва
3.3% (5)
2:1 Текстильщик
3.3% (5)
1:0 Текстильщик
3.3% (5)
0:3 Торпедо Москва
2% (3)
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