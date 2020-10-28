Диагональный пас исполнял Кертанов на левый фланг, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

С левого фланга навесил Евдокимов в центр штрафной, но вышел из ворот Смирнов и спокойно забрал мяч в свои руки.

Мог убегать на ворота соперника Дворецков после заброса от Магаля, но не смог он оторваться от Фомина и потерял сферу.

Грамотно подставился перед чужой штрафной Сидоров и вынудил нарушить правила Евдокимова. Стандарт вновь исполнять будут хозяева.

Со штрафного Сидоров забросил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.

15' Снова забросил Прошкин в штрафную в направлении Магаля, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Фомину.

14' С левого фланга Магаль мягко забросил в штрафную на Нетфуллина, но выстрел последнего в касание накрыл в подкате Морозов.

13' С правого фланга Дворецков прострелил в центр штрафной, но здесь первым оказался Фомин и вынес сферу в центр поля.

12' Дальний заброс исполнил Прошкин в штрафную на Магаля, но того опередил Батов и головой вынес сферу за пределы поля.

11' Разрезным пасом Магаль запустил в штрафную соперника Калмыкова, но тому пробить в подкате не позволил Обивалин.

10' Дальний заброс исполнял Прошкин в штрафную на ход Калмыкову, но тому пробить по воротам не позволил Обивалин.

9' С углового навесил Рязанцев на линию вратарской, где пробил головой Нетфуллин, но мяч прошел выше перекладины.

8' Со штрафного навесил Рязанцев в центр штрафной, но здесь мяч головой вынес на угловой Батов.

7' Убежал по правой бровке Дворецков и вновь получил по ногам от защитника. Теперь уже стандарт будет у "Торпедо".

6' Со штрафного Сидоров навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу головой подальше Евдокимов.

5' На чужой половине поля грамотно подставился Сидоров и вынудил нарушить правила Редьковича. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

4' Забросил по флангу Магаль на ход Дворецову, но тот нарушил правила в борьбе против Морозова.

3' Прорывался с фланга в штрафную Рязанцев и пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.