  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Текстильщик
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 4 0.24
2. Сидоров Максим 2 0.12
3. Горюшкин Алексей 2 0.12
4. Губочкин Алексей 2 0.12
5. Бачинский Максим 2 0.12
6. Сысуев Владислав 2 (1) 0.12
7. Агеев Александр 1 0.06
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.35
2. Калмыков Амур 4 0.24
3. Берковский Илья 4 0.24
4. Адаев Владислав 3 0.18
5. Нетфуллин Равиль 2 0.12
6. Кертанов Константин 2 0.12
7. Гордюшенко Астемир 2 0.12
8. Рязанцев Александр 1 0.06
9. Лях Андрей 1 0.06
10. Шоркин Максим 1 0.06
11. Прошляков Данила 1 0.06
12. Евдокимов Андрей 1 0.06
13. Магаль Руслан 1 (1) 0.06

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Аппаев Хызыр 7 0
2. Обивалин Сергей 6 0
3. Маричев Евгений 6 0
4. Батов Максим 5 0
5. Романенко Владимир Александрович 4 0
6. Фомин Денис 4 0
7. Мосейчук Илья 4 0
8. Губочкин Алексей 2 1
9. Сысуев Владислав 3 0
10. Мухаметзянов Адиль 3 0
11. Морозов Юрий 2 0
12. Агеев Александр 2 0
13. Горюшкин Алексей 2 0
14. Макушкин Алексей 1 0
15. Сидоров Максим 1 0
16. Солодков Александр 1 0
17. Шлёнкин Александр 1 0
18. Семашкин Дмитрий 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Евдокимов Андрей 5 0
3. Рязанцев Александр 4 0
4. Самсонов Артём Владимирович 4 0
5. Магаль Руслан 4 0
6. Калмыков Амур 2 1
7. Лебеденко Игорь 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Шустиков Сергей 2 0
12. Лях Андрей 2 0
13. Кертанов Константин 2 0
14. Прошляков Данила 2 0
15. Прошкин Егор 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 26.67% (4) 13.33% (2) 0 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Торпедо Москва 10.34% (3) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Текстильщик 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Крылья Советов Заявка 17 11 3 3 36 - 10 36
3. Оренбург Заявка 17 10 6 1 26 - 12 36
4. Торпедо Москва Заявка 17 10 4 3 33 - 11 34
5. Нефтехимик Заявка 17 9 4 4 26 - 16 31
6. Велес Москва Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
7. Спартак-2 Заявка 17 9 1 7 24 - 19 28
8. Алания Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
9. Балтика Заявка 17 8 4 5 20 - 15 28
10. Енисей Заявка 17 8 2 7 21 - 24 26
11. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
12. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
13. Чайка Заявка 17 6 5 6 17 - 21 23
14. Волгарь Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. СКА-Хабаровск Заявка 17 6 3 8 18 - 20 21
16. Текстильщик Заявка 17 5 6 6 15 - 20 21
17. Факел Заявка 17 3 6 8 10 - 16 15
18. Акрон Заявка 17 4 2 11 12 - 22 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 17 3 3 11 12 - 28 12
21. Томь Заявка 17 2 4 11 8 - 21 10
22. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Текстильщик 13.7% (7)
    X 33.3% (17)
    Торпедо Москва 52.9% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Торпедо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Текстильщик - Торпедо Москва

    Исход игры
    Текстильщик
    13.7% (7)
    Ничья
    33.3% (17)
    Торпедо Москва
    52.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    27.5% (14)
    0:1 Торпедо Москва
    13.7% (7)
    1:0 Текстильщик
    7.8% (4)
    0:2 Торпедо Москва
    5.9% (3)
    2:1 Текстильщик
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный