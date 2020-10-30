Фортуна
1:0
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Хайденхайм
24' Желтая карточкаГейпль Андреас
1:0
33' ГолЗоботка Марсель
40' Желтая карточкаЦиммер Жан
44' Желтая карточкаКершбаумер Константин
45' Желтая карточкаПётровски Якуб
49' Желтая карточкаШиммер Штефан
66' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
18
Пледль
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Циммер ЖанЗащитник
-
13 Бодзек АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинЗащитник
-
10 Отто ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Пик ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
24'
33'
1:0
40'
45'
49'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|1
|0.17
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.17
|3.
|Караман Кенан
|1
|0.17
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.17
|5.
|Зоботка Марсель
|1
|0.17
|6.
|Бодзек Адам
|0
|0
|7.
|Крайнц Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.33
|2.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.33
|3.
|Сесса Кевин
|1
|0.17
|4.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.17
|5.
|Шнаттерер Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|3
|0
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|3.
|Дансо Кевин
|1
|1
|4.
|Нана Ампома
|1
|1
|5.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|6.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|7.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|8.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|9.
|Циммер Жан
|1
|0
|10.
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|11.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|12.
|Пётровски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майнка Патрик
|2
|0
|2.
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|3.
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|4.
|Гейпль Андреас
|1
|0
|5.
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|6.
|Шиммер Штефан
|1
|0
|7.
|Отто Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|0
|20% (1)
|0
|0
|80% (4)
|Хайденхайм
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: + = -Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна
Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|9.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|13.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Хайденхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.55
|1.12
|8.20
|1.06
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|2.65
|1.45
|2.15
|1.70
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.03
|10.00
|1.13
|5.40
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|9.20
|1.02
|8.30
|1.05
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.20
|1.12
|5.35
|1.08
|6.05
|1.00
|10.75
|—
|—
|
|5.08
|1.18
|3.72
|1.29
|2.55
|1.55
|4.12
|1.25
|3.46
|1.33
|2.79
|1.47
|2.04
|1.84
|1.72
|2.20
|1.51
|2.67
|1.49
|2.76
|1.20
|4.88
|—
|—
|1.11
|7.43
|—
|—
|—
|—