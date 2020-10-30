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Фортуна
1:0
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
24' Желтая карточка
Гейпль Андреас
1:0
33' Гол
Зоботка Марсель
40' Желтая карточка
Циммер Жан
44' Желтая карточка
Кершбаумер Константин
45' Желтая карточка
Пётровски Якуб
49' Желтая карточка
Шиммер Штефан
66' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
90'+7
33
Кастенмайер
Флориан
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
4
Дансо
Кевин
5
Christoph
Klarer
18
Пледль
Томас
8
Пётровски
Якуб
31
Зоботка
Марсель
12
Петерсон
Кристофер
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
27
Кершбаумер
Константин
7
Шнаттерер
Марк
13
Лайпертц
Роберт
29
Мор
Тобиас
24
Кюльветтер
Кристиан
Фортуна
4-4-2
Хайденхайм
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Гейпль Андреас
33'
Зоботка Марсель
1:0
40'
Циммер Жан
 
44'
 
Кершбаумер Константин
45'
Пётровски Якуб
 
46'
 
Сесса Кевин
Кершбаумер Константин
46'
 
Шиммер Штефан
Мор Тобиас
46'
 
Томалла Денис
Шнаттерер Марк
49'
 
Шиммер Штефан
62'
Боррьелло Брендон
Петерсон Кристофер
 
64'
 
Пик Флориан
Гейпль Андреас
66'
 
Кюльветтер Кристиан
71'
Хоффманн Андре
Дансо Кевин
 
84'
Офори Келвин
Пледль Томас
 
86'
 
Тиль Максимилиан
Лайпертц Роберт

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 1 0.17
2. Циммерман Маттиас 1 0.17
3. Караман Кенан 1 0.17
4. Ковнацки Давид 1 0.17
5. Зоботка Марсель 1 0.17
6. Бодзек Адам 0 0
7. Крайнц Лука 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 2 0.33
2. Мор Тобиас 2 (1) 0.33
3. Сесса Кевин 1 0.17
4. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.17
5. Шнаттерер Марк 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Дансо Кевин 1 1
4. Нана Ампома 1 1
5. Зоботка Марсель 2 0
6. Хеннингс Роувен 1 0
7. Хоффманн Андре 1 0
8. Хартерц Флориан 1 0
9. Циммер Жан 1 0
10. Боррьелло Брендон 1 0
11. Ковнацки Давид 1 0
12. Пётровски Якуб 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 2 0
2. Тоеркауф Норман 1 0
3. Кершбаумер Константин 1 0
4. Гейпль Андреас 1 0
5. Кюльветтер Кристиан 1 0
6. Шиммер Штефан 1 0
7. Отто Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 0 20% (1) 0 0 80% (4)
 Хайденхайм 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна
Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хайденхайм 3:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Фортуна Бундеслига 2
Фортуна 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Хайденхайм 1:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
4. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Оснабрюк Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
9. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
11. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
13. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.15 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.50 62.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.45 2.57
  1.45 4.10 9.17

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Хайденхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 8.20 1.06 1.18 4.50 2.65 1.45 2.15 1.70 1.23 3.90 1.48 2.65 1.03 10.00 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
9.20 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.72 1.46 1.92 1.97 1.49 2.62 1.33 3.20 1.12 5.35 1.08 6.05 1.00 10.75
5.08 1.18 3.72 1.29 2.55 1.55 4.12 1.25 3.46 1.33 2.79 1.47 2.04 1.84 1.72 2.20 1.51 2.67 1.49 2.76 1.20 4.88 1.11 7.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.25 1.91 1.89 1.07 7.50 1.12 5.80 1.08 7.00
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.10
1.37 3.21 1.20 4.73 1.94 1.94 1.58 2.48 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.08 1.29 3.45
3.95 1.25 2.68 1.47 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Фортуна 1:0 Хайденхайм онлайн

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