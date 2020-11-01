Вюрцбург Кикерс
2:2
Перерыв
Стадион: Флиераларм Арена
Бохум
1:0
7' ГолМунси Ридж
9' Желтая карточкаЛосилья Антони
20' Желтая карточкаКопач Давид
1:1
21' ГолНовотны Сома
1:2
32' ГолДанило Соарес
2:2
35' ГолЗонтаймер Патрик
28
Файк
Арне
27
Токо
29
Копач
Давид
20
Мунси
Ридж
29
Лайч
Максим
13
Чибсах
Юссиф
15
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТокоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Копач ДавидПолузащитник
-
20 Мунси РиджНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дэвид КрисНападающий
-
Главный тренер: Marco Antwerpen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
-
19 Бонга ТарсисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
7'
1:0
20'
21'
1:1
32'
1:2
35'
2:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бауманн Доминик
|1 (1)
|0.17
|2.
|Мунси Ридж
|1
|0.17
|3.
|Херрманн Роберт
|1
|0.17
|4.
|Дитц Ларс
|1
|0.17
|5.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.17
|6.
|Копач Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|3
|0.5
|2.
|Цуль Роберт
|2
|0.33
|3.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.17
|4.
|Новотны Сома
|1
|0.17
|5.
|Данило Соарес
|1
|0.17
|6.
|Блум Данни
|0
|0
|7.
|Пантович Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флеккер Флориан
|2
|0
|2.
|Франко Дуглас
|1
|0
|3.
|Лотрич Митя
|1
|0
|4.
|Зане Залиу
|1
|0
|5.
|Бауманн Доминик
|1
|0
|6.
|Хансен Хендрик
|1
|0
|7.
|Дитц Ларс
|1
|0
|8.
|Ронштадт Франк
|1
|0
|9.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0
|10.
|Копач Давид
|1
|0
|11.
|Николов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|3
|0
|2.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|3.
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|4.
|Блум Данни
|1
|0
|5.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|6.
|Риман Мануэль
|1
|0
|7.
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|8.
|Данило Соарес
|1
|0
|9.
|Лайч Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вюрцбург Кикерс
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Бохум
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: + = -Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт
Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза Юрдинген 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:0 Кемницер Вюрцбург Кикерс 2:0 Кайзерслаутерн Дуйсбург 1:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 4:2 Карл Цейсс Мюнхен-1860 1:2 Вюрцбург Кикерс
Бохум Последние 20 матчей: + = -Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк
Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум
Последние игры между собой
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бохум: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|4.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|5.
|Гройтер Фюрт
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Бохум
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|15.
|Дармштадт
|1:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|17.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|12.00
|1.01
|9.70
|1.04
|3.75
|1.23
|3.10
|1.37
|—
|—
|7.77
|1.05
|1.83
|1.98
|1.61
|2.31
|—
|—
|2.62
|1.45
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|4.70
|1.17
|1.04
|8.90
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.05
|8.50
|
|11.00
|1.01
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.18
|4.33
|—
|—
|1.13
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.57
|6.28
|1.14
|1.89
|2.00
|2.85
|1.45
|3.10
|1.39
|2.45
|1.59
|2.12
|1.77
|1.78
|2.11
|1.56
|2.51
|4.44
|1.23
|3.20
|1.37
|2.32
|1.65
|1.94
|1.94
|1.68
|2.28
|1.41
|3.01
|1.26
|4.07
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.10
|1.79
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.15
|5.20
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.11
|5.80
|
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|
|3.27
|1.37
|2.69
|1.51
|2.12
|1.79
|1.68
|2.29
|2.77
|1.48
|2.27
|1.68
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.50
|2.68
|1.29
|3.78
|—
|—