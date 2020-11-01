  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Вюрцбург Кикерс
2:2
Перерыв

Стадион:
Бохум
0'
1:0
7' Гол
Мунси Ридж
9' Желтая карточка
Лосилья Антони
20' Желтая карточка
Копач Давид
1:1
21' Гол
Новотны Сома
1:2
32' Гол
Данило Соарес
2:2
35' Гол
Зонтаймер Патрик
1
Гифер
Фабиан
34
Ронштадт
Франк
4
Дитц
Ларс
19
Франко
Дуглас
28
Файк
Арне
22
Хэгеле
Даниэль
12
Зонтаймер
Патрик
27
Токо
9
Бауманн
Доминик
29
Копач
Давид
20
Мунси
Ридж
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
9
Цоллер
Симон
13
Чибсах
Юссиф
8
Лосилья
Антони
10
Айсфельд
Томас
27
Пантович
Милош
15
Новотны
Сома
Вюрцбург Кикерс
4-2-3-1
Бохум
4-5-1

Ход матча

7'
Мунси Ридж
(Копач Давид)
1:0
9'
 
Лосилья Антони
20'
Копач Давид
 
21'
1:1
Новотны Сома
25'
 
Теше Роберт
Лосилья Антони
32'
1:2
Данило Соарес
35'
Зонтаймер Патрик
2:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вюрцбург Кикерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауманн Доминик 1 (1) 0.17
2. Мунси Ридж 1 0.17
3. Херрманн Роберт 1 0.17
4. Дитц Ларс 1 0.17
5. Зонтаймер Патрик 1 0.17
6. Копач Давид 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 3 0.5
2. Цуль Роберт 2 0.33
3. Ганвула Сильвер 1 0.17
4. Новотны Сома 1 0.17
5. Данило Соарес 1 0.17
6. Блум Данни 0 0
7. Пантович Милош 0 0

Карточки

Вюрцбург Кикерс
# Игрок      
1. Флеккер Флориан 2 0
2. Франко Дуглас 1 0
3. Лотрич Митя 1 0
4. Зане Залиу 1 0
5. Бауманн Доминик 1 0
6. Хансен Хендрик 1 0
7. Дитц Ларс 1 0
8. Ронштадт Франк 1 0
9. Зонтаймер Патрик 1 0
10. Копач Давид 1 0
11. Николов Владимир 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 3 0
2. Хольтманн Геррит 1 1
3. Гамбоа Кристиан 2 0
4. Блум Данни 1 0
5. Айсфельд Томас 1 0
6. Риман Мануэль 1 0
7. Ганвула Сильвер 1 0
8. Данило Соарес 1 0
9. Лайч Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вюрцбург Кикерс 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Бохум 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт
Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза Юрдинген 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:0 Кемницер Вюрцбург Кикерс 2:0 Кайзерслаутерн Дуйсбург 1:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 4:2 Карл Цейсс Мюнхен-1860 1:2 Вюрцбург Кикерс
Бохум Последние 20 матчей: + = -
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк
Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бохум: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бохум 2:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 2 Вюрцбург Кикерс 2:0 Бохум Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
4. Ганновер 96 0:2 Заявка 6 3 0 3 10 - 6 9
5. Гройтер Фюрт 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Бохум 2:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Карлсруэ 2:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
15. Дармштадт 1:2 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
17. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Вюрцбург Кикерс 2:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Flyeralarm Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вюрцбург Кикерс
Ничья
Бохум
4.07
3.72
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 2.95 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 2.75 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.72 1.85
  4.07 2.56 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 9.70 1.04 3.75 1.23 3.10 1.37 7.77 1.05 1.83 1.98 1.61 2.31 2.62 1.45 1.19 4.40 4.70 1.17 1.04 8.90 1.87 1.87 1.25 3.75 1.05 8.50
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
4.29 1.24 2.51 1.57 6.28 1.14 1.89 2.00 2.85 1.45 3.10 1.39 2.45 1.59 2.12 1.77 1.78 2.11 1.56 2.51 4.44 1.23 3.20 1.37 2.32 1.65 1.94 1.94 1.68 2.28 1.41 3.01 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.05 1.35 2.10 1.79 1.42 2.75 1.15 5.20 1.82 1.92 1.11 5.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
3.27 1.37 2.69 1.51 2.12 1.79 1.68 2.29 2.77 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.75 1.50 2.68 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 1.81 1.93 1.36 3.10
4.25 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Вюрцбург Кикерс 2:2 Бохум онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный