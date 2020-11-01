Вюрцбург Кикерс
2:3
Конец матча
Стадион: Флиераларм Арена
Бохум
1:0
7' ГолМунси Ридж
9' Желтая карточкаЛосилья Антони
20' Желтая карточкаКопач Давид
1:1
21' ГолНовотны Сома
1:2
32' ГолДанило Соарес
2:2
35' ГолЗонтаймер Патрик
52' Желтая карточкаЦоллер Симон
2:3
73' ГолЦоллер Симон
78' Желтая карточкаЛабропулос Василис
80' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
83' Желтая карточкаБлум Данни
90' Желтая карточкаГанвула Сильвер
90' Желтая карточкаХоффман Никлас
28
Файк
Арне
27
Токо
29
Копач
Давид
20
Мунси
Ридж
29
Лайч
Максим
13
Чибсах
Юссиф
15
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТокоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Копач ДавидПолузащитник
-
20 Мунси РиджНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дэвид КрисНападающий
-
Главный тренер: Marco Antwerpen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
-
19 Бонга ТарсисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
7'
1:0
20'
21'
1:1
32'
1:2
35'
2:2
52'
59'
73'
2:3
80'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бауманн Доминик
|1 (1)
|0.17
|2.
|Мунси Ридж
|1
|0.17
|3.
|Херрманн Роберт
|1
|0.17
|4.
|Дитц Ларс
|1
|0.17
|5.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.17
|6.
|Копач Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|4
|0.67
|2.
|Цуль Роберт
|2
|0.33
|3.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.17
|4.
|Новотны Сома
|1
|0.17
|5.
|Данило Соарес
|1
|0.17
|6.
|Блум Данни
|0
|0
|7.
|Пантович Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флеккер Флориан
|2
|0
|2.
|Франко Дуглас
|1
|0
|3.
|Лотрич Митя
|1
|0
|4.
|Зане Залиу
|1
|0
|5.
|Бауманн Доминик
|1
|0
|6.
|Хансен Хендрик
|1
|0
|7.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|8.
|Дитц Ларс
|1
|0
|9.
|Ронштадт Франк
|1
|0
|10.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0
|11.
|Копач Давид
|1
|0
|12.
|Николов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|3
|0
|2.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|3.
|Блум Данни
|2
|0
|4.
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|5.
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|6.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|7.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|8.
|Риман Мануэль
|1
|0
|9.
|Цоллер Симон
|1
|0
|10.
|Данило Соарес
|1
|0
|11.
|Лайч Максим
|1
|0
|12.
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вюрцбург Кикерс
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|Бохум
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: + = -Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт
Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза Юрдинген 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:0 Кемницер Вюрцбург Кикерс 2:0 Кайзерслаутерн Дуйсбург 1:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 4:2 Карл Цейсс Мюнхен-1860 1:2 Вюрцбург Кикерс
Бохум Последние 20 матчей: + = -Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк
Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум
Последние игры между собой
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бохум: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|9.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|12.00
|1.01
|9.70
|1.04
|3.75
|1.23
|3.10
|1.37
|—
|—
|7.77
|1.05
|1.83
|1.98
|1.61
|2.31
|—
|—
|2.62
|1.45
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|2.50
|1.47
|—
|—
|1.04
|8.90
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|—
|—
|1.01
|12.60
|1.05
|8.50
|
|11.00
|1.01
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.18
|4.33
|—
|—
|1.13
|4.95
|—
|—
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.57
|6.28
|1.14
|1.89
|2.00
|2.85
|1.45
|3.10
|1.39
|2.45
|1.59
|2.12
|1.77
|1.78
|2.11
|1.56
|2.51
|2.20
|1.72
|1.84
|2.04
|1.46
|2.82
|1.32
|3.51
|1.25
|4.18
|1.61
|2.41
|1.36
|3.27
|1.23
|4.39
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.10
|1.79
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.15
|5.20
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.11
|5.80
|
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|
|3.27
|1.37
|2.69
|1.51
|2.12
|1.79
|1.68
|2.29
|2.77
|1.48
|2.27
|1.68
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.50
|2.68
|1.29
|3.78
|—
|—