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Вюрцбург Кикерс
2:3
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
1:0
7' Гол
Мунси Ридж
9' Желтая карточка
Лосилья Антони
20' Желтая карточка
Копач Давид
1:1
21' Гол
Новотны Сома
1:2
32' Гол
Данило Соарес
2:2
35' Гол
Зонтаймер Патрик
52' Желтая карточка
Цоллер Симон
2:3
73' Гол
Цоллер Симон
78' Желтая карточка
Лабропулос Василис
80' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
83' Желтая карточка
Блум Данни
90' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
90' Желтая карточка
Хоффман Никлас
90'+5
1
Гифер
Фабиан
34
Ронштадт
Франк
4
Дитц
Ларс
19
Франко
Дуглас
28
Файк
Арне
22
Хэгеле
Даниэль
12
Зонтаймер
Патрик
27
Токо
9
Бауманн
Доминик
29
Копач
Давид
20
Мунси
Ридж
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
9
Цоллер
Симон
13
Чибсах
Юссиф
8
Лосилья
Антони
10
Айсфельд
Томас
27
Пантович
Милош
15
Новотны
Сома
Вюрцбург Кикерс
4-2-3-1
Бохум
4-5-1

Ход матча

7'
Мунси Ридж
(Копач Давид)
1:0
9'
 
Лосилья Антони
20'
Копач Давид
 
21'
1:1
Новотны Сома
25'
 
Теше Роберт
Лосилья Антони
32'
1:2
Данило Соарес
35'
Зонтаймер Патрик
2:2
52'
 
Цоллер Симон
59'
Хоффман Никлас
Токо
 
64'
 
Ганвула Сильвер
Новотны Сома
64'
 
Блум Данни
Пантович Милош
73'
2:3
Цоллер Симон
74'
Флеккер Флориан
Бауманн Доминик
 
78'
 
Лабропулос Василис
80'
 
Чибсах Юссиф
81'
Дэвид Крис
Хэгеле Даниэль
 
83'
 
Блум Данни
90'
 
Ганвула Сильвер
90'
Хоффман Никлас
 
90'
 
Бонга Тарсис
Цоллер Симон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Вюрцбург Кикерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауманн Доминик 1 (1) 0.17
2. Мунси Ридж 1 0.17
3. Херрманн Роберт 1 0.17
4. Дитц Ларс 1 0.17
5. Зонтаймер Патрик 1 0.17
6. Копач Давид 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 4 0.67
2. Цуль Роберт 2 0.33
3. Ганвула Сильвер 1 0.17
4. Новотны Сома 1 0.17
5. Данило Соарес 1 0.17
6. Блум Данни 0 0
7. Пантович Милош 0 0

Карточки

Вюрцбург Кикерс
# Игрок      
1. Флеккер Флориан 2 0
2. Франко Дуглас 1 0
3. Лотрич Митя 1 0
4. Зане Залиу 1 0
5. Бауманн Доминик 1 0
6. Хансен Хендрик 1 0
7. Хоффман Никлас 1 0
8. Дитц Ларс 1 0
9. Ронштадт Франк 1 0
10. Зонтаймер Патрик 1 0
11. Копач Давид 1 0
12. Николов Владимир 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 3 0
2. Хольтманн Геррит 1 1
3. Блум Данни 2 0
4. Гамбоа Кристиан 2 0
5. Ганвула Сильвер 2 0
6. Чибсах Юссиф 1 0
7. Айсфельд Томас 1 0
8. Риман Мануэль 1 0
9. Цоллер Симон 1 0
10. Данило Соарес 1 0
11. Лайч Максим 1 0
12. Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вюрцбург Кикерс 40% (2) 0 40% (2) 0 20% (1) 0
 Бохум 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт
Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза Юрдинген 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:0 Кемницер Вюрцбург Кикерс 2:0 Кайзерслаутерн Дуйсбург 1:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 4:2 Карл Цейсс Мюнхен-1860 1:2 Вюрцбург Кикерс
Бохум Последние 20 матчей: + = -
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк
Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бохум: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бохум 2:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 2 Вюрцбург Кикерс 2:0 Бохум Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Бохум Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
5. Ганновер 96 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
6. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
15. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 1.87 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 7.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.72 1.85
  5.13 1.85 3.29

Самый высокий коэффициент на матч «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вюрцбург Кикерс» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 9.70 1.04 3.75 1.23 3.10 1.37 7.77 1.05 1.83 1.98 1.61 2.31 2.62 1.45 1.19 4.40 2.50 1.47 1.04 8.90 1.35 3.05 1.01 12.60 1.05 8.50
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
4.29 1.24 2.51 1.57 6.28 1.14 1.89 2.00 2.85 1.45 3.10 1.39 2.45 1.59 2.12 1.77 1.78 2.11 1.56 2.51 2.20 1.72 1.84 2.04 1.46 2.82 1.32 3.51 1.25 4.18 1.61 2.41 1.36 3.27 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.05 1.35 2.10 1.79 1.42 2.75 1.15 5.20 1.82 1.92 1.11 5.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
3.27 1.37 2.69 1.51 2.12 1.79 1.68 2.29 2.77 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.75 1.50 2.68 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 1.81 1.93 1.36 3.10
4.25 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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