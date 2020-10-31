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  3. Германия
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Зандхаузен
0'
2' Желтая карточка
Нартей Николас
23' Желтая карточка
Рейс Людовит
25'
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
6
Рейс
Людовит
8
Таффертсхофер
Ульрих
29
Хеннинг
Брайан
37
Керк
Себастьян
14
Аменийдо
Этьенн
27
Ихорст
Лук
1
Фрайсль
Мартин
18
Дикмайер
Деннис
23
Рёзелер
Нильс
2
Жиров
Александр
3
Контенто
Диего
27
Шой
Робин
19
Нартей
Николас
6
Линсмайер
Денис
37
Уахим
Анас
16
Бехренс
Кевин
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
Оснабрюк
4-2-3-1
Зандхаузен
4-4-2

Ход матча

2'
 
Нартей Николас
13'
 
Ценга Эрик
Нартей Николас
23'
Рейс Людовит
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 0.5
2. Аменийдо Этьенн 1 0.17
3. Ихорст Лук 1 0.17
4. Керк Себастьян 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 3 (1) 0.5
2. Шой Робин 1 0.17
3. Контенто Диего 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Айдини Басхким 1 1
2. Аменийдо Этьенн 2 0
3. Марк Хейдер 1 0
4. Райхель Кен 1 0
5. Сантос Кристиан 1 0
6. Керк Себастьян 1 0
7. Таффертсхофер Ульрих 1 0
8. Хеннинг Брайан 1 0
9. Гугганиг Лукас 1 0
10. Кюн Филипп 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Жиров Александр 3 0
2. Нартей Николас 3 0
3. Дикмайер Деннис 2 0
4. Кистер Тим 2 0
5. Наубер Геррит 2 0
6. Шой Робин 2 0
7. Байда Юлиус 1 0
8. Линсмайер Денис 1 0
9. Энгельс Марио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Зандхаузен 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден
Зандхаузен Последние 20 матчей: + = -
Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3
Зандхаузен 3:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:1 Зандхаузен Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Ян 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Зандхаузен 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
9. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
11. Нюрнберг 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Падерборн 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Зандхаузен
2.65
3.54
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.25 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.05 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.54 2.79

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 8.30 1.05 2.80 1.40 2.70 1.44 1.62 2.20 1.70 2.17 1.49 2.60 1.22 4.00 1.14 5.30 1.05 8.50 1.02 10.50 1.03 10.00
9.60 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 1.99 1.91 1.55 2.45 1.36 3.04 1.13 5.20 1.09 5.65 1.01 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.92 1.88 1.20 4.20 1.12 5.70 1.02 11.00
3.12 1.36 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.50 1.10 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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