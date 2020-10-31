Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Зандхаузен
2' Желтая карточкаНартей Николас
23' Желтая карточкаРейс Людовит
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
27
Ихорст
Лук
27
Шой
Робин
37
Уахим
Анас
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.17
|3.
|Ихорст Лук
|1
|0.17
|4.
|Керк Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|3 (1)
|0.5
|2.
|Шой Робин
|1
|0.17
|3.
|Контенто Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айдини Басхким
|1
|1
|2.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0
|3.
|Марк Хейдер
|1
|0
|4.
|Райхель Кен
|1
|0
|5.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|6.
|Керк Себастьян
|1
|0
|7.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|8.
|Хеннинг Брайан
|1
|0
|9.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|10.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жиров Александр
|3
|0
|2.
|Нартей Николас
|3
|0
|3.
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|4.
|Кистер Тим
|2
|0
|5.
|Наубер Геррит
|2
|0
|6.
|Шой Робин
|2
|0
|7.
|Байда Юлиус
|1
|0
|8.
|Линсмайер Денис
|1
|0
|9.
|Энгельс Марио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Зандхаузен
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден
Зандхаузен Последние 20 матчей: + = -Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|9.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|11.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.77
|1.05
|8.30
|1.05
|2.80
|1.40
|2.70
|1.44
|1.62
|2.20
|1.70
|2.17
|1.49
|2.60
|1.22
|4.00
|1.14
|5.30
|1.05
|8.50
|1.02
|10.50
|1.03
|10.00
|
|9.60
|1.02
|8.70
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.13
|5.20
|1.09
|5.65
|1.01
|9.80
|—
|—