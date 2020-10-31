Оснабрюк
2:1
Конец матча
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Зандхаузен
2' Желтая карточкаНартей Николас
23' Желтая карточкаРейс Людовит
1:0
42' ГолБирман Тимо
2:0
45' ГолАйдини Басхким
55' Желтая карточкаШой Робин
2:1
61' ГолБехренс Кевин
63' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
27
Ихорст
Лук
27
Шой
Робин
37
Уахим
Анас
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
Ход матча
23'
42'
1:0
45'
55'
61'
2:1
63'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.17
|3.
|Бирман Тимо
|1
|0.17
|4.
|Ихорст Лук
|1
|0.17
|5.
|Айдини Басхким
|1
|0.17
|6.
|Керк Себастьян
|0
|0
|7.
|Райхель Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|3 (1)
|0.5
|2.
|Бехренс Кевин
|1
|0.17
|3.
|Шой Робин
|1
|0.17
|4.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|5.
|Контенто Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айдини Басхким
|1
|1
|2.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0
|3.
|Марк Хейдер
|1
|0
|4.
|Райхель Кен
|1
|0
|5.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|6.
|Керк Себастьян
|1
|0
|7.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|8.
|Хеннинг Брайан
|1
|0
|9.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|10.
|Рейс Людовит
|1
|0
|11.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жиров Александр
|3
|0
|2.
|Шой Робин
|3
|0
|3.
|Нартей Николас
|3
|0
|4.
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|5.
|Кистер Тим
|2
|0
|6.
|Линсмайер Денис
|2
|0
|7.
|Наубер Геррит
|2
|0
|8.
|Байда Юлиус
|1
|0
|9.
|Энгельс Марио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Зандхаузен
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден
Зандхаузен Последние 20 матчей: + = -Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.70
|1.17
|8.30
|1.05
|1.97
|1.77
|2.70
|1.44
|2.80
|1.40
|1.70
|2.17
|1.49
|2.60
|1.72
|2.05
|1.14
|5.30
|1.09
|6.50
|1.02
|10.50
|1.03
|10.00
|
|9.60
|1.02
|8.70
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.13
|5.20
|1.09
|5.65
|1.01
|9.80
|—
|—