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  3. Германия
Оснабрюк
2:1
Конец матча

Стадион:
Зандхаузен
0'
2' Желтая карточка
Нартей Николас
23' Желтая карточка
Рейс Людовит
1:0
42' Гол
Бирман Тимо
2:0
45' Гол
Айдини Басхким
55' Желтая карточка
Шой Робин
2:1
61' Гол
Бехренс Кевин
63' Желтая карточка
Линсмайер Денис
90'+4
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
6
Рейс
Людовит
8
Таффертсхофер
Ульрих
29
Хеннинг
Брайан
37
Керк
Себастьян
14
Аменийдо
Этьенн
27
Ихорст
Лук
1
Фрайсль
Мартин
18
Дикмайер
Деннис
23
Рёзелер
Нильс
2
Жиров
Александр
3
Контенто
Диего
27
Шой
Робин
19
Нартей
Николас
6
Линсмайер
Денис
37
Уахим
Анас
16
Бехренс
Кевин
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
Оснабрюк
4-2-3-1
Зандхаузен
4-4-2

Ход матча

2'
 
Нартей Николас
13'
 
Ценга Эрик
Нартей Николас
23'
Рейс Людовит
 
25'
Блаша Давид
Рейс Людовит
 
42'
Бирман Тимо
(Райхель Кен)
1:0
45'
Айдини Басхким
(Аменийдо Этьенн)
2:0
55'
 
Шой Робин
61'
2:1
Бехренс Кевин
(Дикмайер Деннис)
63'
 
Линсмайер Денис
63'
 
Тюрпиц Филип
Уахим Анас
65'
Марк Хейдер
Керк Себастьян
 
65'
Энгель Константин
Райхель Кен
 
78'
 
Таффертсхофер Эммануэль
Контенто Диего
80'
Мультауп Маурице
Ихорст Лук
 
80'
Гугганиг Лукас
Хеннинг Брайан
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 0.5
2. Аменийдо Этьенн 1 0.17
3. Бирман Тимо 1 0.17
4. Ихорст Лук 1 0.17
5. Айдини Басхким 1 0.17
6. Керк Себастьян 0 0
7. Райхель Кен 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 3 (1) 0.5
2. Бехренс Кевин 1 0.17
3. Шой Робин 1 0.17
4. Дикмайер Деннис 0 0
5. Контенто Диего 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Айдини Басхким 1 1
2. Аменийдо Этьенн 2 0
3. Марк Хейдер 1 0
4. Райхель Кен 1 0
5. Сантос Кристиан 1 0
6. Керк Себастьян 1 0
7. Таффертсхофер Ульрих 1 0
8. Хеннинг Брайан 1 0
9. Гугганиг Лукас 1 0
10. Рейс Людовит 1 0
11. Кюн Филипп 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Жиров Александр 3 0
2. Шой Робин 3 0
3. Нартей Николас 3 0
4. Дикмайер Деннис 2 0
5. Кистер Тим 2 0
6. Линсмайер Денис 2 0
7. Наубер Геррит 2 0
8. Байда Юлиус 1 0
9. Энгельс Марио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Зандхаузен 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден
Зандхаузен Последние 20 матчей: + = -
Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3
Зандхаузен 3:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:1 Зандхаузен Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
13. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
14. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
15. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.80 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 4.90 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.54 2.79

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.70 1.17 8.30 1.05 1.97 1.77 2.70 1.44 2.80 1.40 1.70 2.17 1.49 2.60 1.72 2.05 1.14 5.30 1.09 6.50 1.02 10.50 1.03 10.00
9.60 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 1.99 1.91 1.55 2.45 1.36 3.04 1.13 5.20 1.09 5.65 1.01 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.92 1.88 1.02 11.00 1.12 5.70 1.02 11.00
3.12 1.36 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.50 1.10 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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