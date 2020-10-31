Падерборн
1:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Бентелер Арена
Ян
1:0
20' ГолХюнемайер Уве
1:1
23' ГолАльберс Андреас
10
Юстван
Юлиан
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
20'
1:0
23'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Србени Деннис
|2 (2)
|0.33
|2.
|Фюрих Крис
|2
|0.33
|3.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.17
|4.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вренези Альбион
|2
|0.33
|2.
|Альберс Андреас
|2
|0.33
|3.
|Безушков Макс
|2 (1)
|0.33
|4.
|Штольце Себастьян
|1
|0.17
|5.
|Хайн Оливер
|0
|0
|6.
|Векессер Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|2.
|Терраццино Марко
|1
|0
|3.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|4.
|Србени Деннис
|1
|0
|5.
|Коллинс Джамилу
|1
|0
|6.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|7.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|8.
|Шалленберг Рон
|1
|0
|9.
|Фюрих Крис
|1
|0
|10.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|3.
|Векессер Эрик
|2
|0
|4.
|Вренези Альбион
|2
|0
|5.
|Безушков Макс
|2
|0
|6.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|7.
|Хайн Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|0
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
|Ян
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: + = -Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн
Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Ян Последние 20 матчей: + = -Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Ян: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|9.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|11.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Падерборн» – «Ян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Падерборн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Падерборн» – «Ян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.02
|11.50
|1.02
|3.55
|1.27
|3.65
|1.25
|—
|—
|1.92
|1.82
|2.07
|1.75
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.25
|3.65
|1.12
|5.55
|1.07
|7.20
|1.03
|10.00
|
|11.50
|1.01
|10.75
|1.02
|4.60
|1.18
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.53
|2.44
|1.26
|3.54
|1.18
|4.15
|1.06
|6.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|2.77
|1.47
|2.29
|1.67
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|1.63
|2.36
|1.51
|2.64
|—
|—
|1.20
|4.90
|—
|—
|—
|—