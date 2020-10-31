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Падерборн
1:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ян
0'
1:0
20' Гол
Хюнемайер Уве
1:1
23' Гол
Альберс Андреас
25'
17
Цингерле
Леопольд
16
Дерфлер
Йоханнес
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
9
Прёгер
Кай
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
31
Ингельссон
Сванте
27
Фюрих
Крис
18
Србени
Деннис
1
Майер
Александер
II
17
Хайн
Оливер
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
11
Хайстер
Флориан
8
Вренези
Альбион
6
Саллер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
10
Калисканер
Каан
Падерборн
4-5-1
Ян
4-4-2

Ход матча

20'
Хюнемайер Уве
1:0
23'
1:1
Альберс Андреас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Србени Деннис 2 (2) 0.33
2. Фюрих Крис 2 0.33
3. Дерфлер Йоханнес 1 0.17
4. Юстван Юлиан 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вренези Альбион 2 0.33
2. Альберс Андреас 2 0.33
3. Безушков Макс 2 (1) 0.33
4. Штольце Себастьян 1 0.17
5. Хайн Оливер 0 0
6. Векессер Эрик 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Хюнемайер Уве 1 0
2. Терраццино Марко 1 0
3. Коррейя Марсель 1 0
4. Србени Деннис 1 0
5. Коллинс Джамилу 1 0
6. Тальхаммер Максимилиан 1 0
7. Антви-Аджей Кристофер 1 0
8. Шалленберг Рон 1 0
9. Фюрих Крис 1 0
10. Дерфлер Йоханнес 1 0
Ян
# Игрок      
1. Нахрайнер Себастьян 3 0
2. Гимбер Бенедикт 1 1
3. Векессер Эрик 2 0
4. Вренези Альбион 2 0
5. Безушков Макс 2 0
6. Мориц Кристоф 1 0
7. Хайн Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 0 40% (2) 60% (3) 0 0 0
 Ян 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: + = -
Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн
Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Ян Последние 20 матчей: + = -
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян
Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:0 Ян

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Ян: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ян 2:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:0 Ян Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Ян Бундеслига 3 Ян 3:0 Падерборн Бундеслига 3
Падерборн 0:0 Ян Бундеслига 2 Ян 0:2 Падерборн Бундеслига 2 Ян 0:4 Падерборн Бундеслига 3 Падерборн 3:1 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Ян 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Зандхаузен 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
9. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
11. Нюрнберг 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Падерборн 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ян
2.30
3.62
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.07 3.45 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.35 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.62 3.02
  2.29 3.52 3.14

Самый высокий коэффициент на матч «Падерборн» – «Ян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Падерборн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Падерборн» – «Ян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 11.50 1.02 3.55 1.27 3.65 1.25 1.92 1.82 2.07 1.75 1.82 1.98 1.35 3.05 1.25 3.65 1.12 5.55 1.07 7.20 1.03 10.00
11.50 1.01 10.75 1.02 4.60 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.83 1.98 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.90
4.90 1.19 2.77 1.47 2.29 1.67 2.05 1.83 1.80 2.08 1.63 2.36 1.51 2.64 1.20 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.26 1.64 1.27 3.55 1.18 4.40 1.04 9.00
3.30 1.33 2.31 1.61 1.59 2.36 1.21 4.40 1.15 5.50
2.82 1.46 2.22 1.71 1.74 2.18 1.51 2.64 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
4.90 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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