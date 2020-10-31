Эрцгебирге Ауэ
1:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Erzgebirgsstadion
Хольштайн Киль
1:0
2' Гол в свои воротаМефферт Йонас
1:1
9' ГолСерра Янни
13' Желтая карточкаМюлинг Александер
13' Желтая карточкаНойман Фил
15' Красная карточкаНойман Фил
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
25
Нойман
Фил
31
Бартельс
Фин
27
Порат
Финн
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Джек НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Атанга ДавидПолузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
Ход матча
2'
1:0
9'
1:1
13'
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|2
|0.33
|2.
|Крюгер Флориан
|1
|0.17
|3.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.17
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.17
|5.
|Баумгарт Том
|1
|0.17
|6.
|Ризе Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюлинг Александер
|3 (1)
|0.5
|2.
|Серра Янни
|2
|0.33
|3.
|Ли Чжэ-Сон
|0
|0
|4.
|Резе Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цолински Бен
|2
|0
|2.
|Риццуто Калоджеро
|0
|1
|3.
|Гнятич Огнен
|1
|0
|4.
|Ризе Филипп
|1
|0
|5.
|Самсон Луис
|1
|0
|6.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Серра Янни
|3
|0
|2.
|Нойман Фил
|1
|1
|3.
|Мефферт Йонас
|2
|0
|4.
|Хауптман Никлас
|2
|0
|5.
|Резе Фабиан
|0
|1
|6.
|Бартельс Фин
|1
|0
|7.
|Ван ден Берг Йоханнес
|1
|0
|8.
|Игнёвски Александр
|1
|0
|9.
|Тескер Штефан
|1
|0
|10.
|Дем Янник
|1
|0
|11.
|Валь Хауке
|1
|0
|12.
|Ли Чжэ-Сон
|1
|0
|13.
|Меес Джошуа
|1
|0
|14.
|Коменда Марко
|1
|0
|15.
|Мюлинг Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Хольштайн Киль
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт
Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: + = -Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Рилазинген-Арлен 1:7 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Ганза Аякс 5:2 Хольштайн Киль Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Арминия Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Хольштайн Киль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|9.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|11.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Хольштайн Киль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|3.55
|1.27
|2.80
|1.41
|—
|—
|10.00
|1.03
|1.73
|2.10
|1.53
|2.50
|—
|—
|3.15
|1.33
|1.15
|5.00
|1.72
|2.05
|1.03
|10.00
|1.25
|3.75
|1.08
|7.00
|
|9.90
|1.01
|9.10
|1.03
|3.62
|1.27
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.36
|3.04
|1.15
|4.90
|1.10
|5.55
|1.01
|9.90
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.27
|2.94
|1.43
|2.28
|1.68
|1.96
|1.93
|1.74
|2.17
|1.53
|2.59
|1.53
|2.64
|1.36
|3.27
|—
|—
|1.16
|5.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—