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  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Мефферт Йонас
1:1
9' Гол
Серра Янни
13' Желтая карточка
Мюлинг Александер
13' Желтая карточка
Нойман Фил
15' Красная карточка
Нойман Фил
24'
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
12
Брайткройц
Стив
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
8
Баумгарт
Том
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
1
Гелиос
Иоаннис
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
25
Нойман
Фил
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
26
Мефферт
Йонас
27
Порат
Финн
7
Ли
Чжэ-Сон
23
Серра
Янни
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-5-1

Ход матча

2'
Мефферт Йонас
1:0
9'
1:1
Серра Янни
13'
 
Мюлинг Александер
13'
 
Нойман Фил
15'
 
Нойман Фил

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 2 0.33
2. Крюгер Флориан 1 0.17
3. Какуталуа Малкольм 1 0.17
4. Штраус Джон-Патрик 1 0.17
5. Баумгарт Том 1 0.17
6. Ризе Филипп 0 0
Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюлинг Александер 3 (1) 0.5
2. Серра Янни 2 0.33
3. Ли Чжэ-Сон 0 0
4. Резе Фабиан 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Цолински Бен 2 0
2. Риццуто Калоджеро 0 1
3. Гнятич Огнен 1 0
4. Ризе Филипп 1 0
5. Самсон Луис 1 0
6. Штраус Джон-Патрик 1 0
Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Серра Янни 3 0
2. Нойман Фил 1 1
3. Мефферт Йонас 2 0
4. Хауптман Никлас 2 0
5. Резе Фабиан 0 1
6. Бартельс Фин 1 0
7. Ван ден Берг Йоханнес 1 0
8. Игнёвски Александр 1 0
9. Тескер Штефан 1 0
10. Дем Янник 1 0
11. Валь Хауке 1 0
12. Ли Чжэ-Сон 1 0
13. Меес Джошуа 1 0
14. Коменда Марко 1 0
15. Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Хольштайн Киль 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт
Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: + = -
Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Рилазинген-Арлен 1:7 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Ганза Аякс 5:2 Хольштайн Киль Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Арминия Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Хольштайн Киль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2
Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Ян 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Зандхаузен 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
9. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
11. Нюрнберг 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Падерборн 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • 15'
    УДАЛЕНИЕ! - Нойман Фил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    13'
    Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Мюлинг Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мефферт Йонас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Хольштайн Киль
3.53
3.60
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.45 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.55 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.60 2.11
  3.53 3.30 2.21

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Хольштайн Киль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.05 3.55 1.27 2.80 1.41 10.00 1.03 1.73 2.10 1.53 2.50 3.15 1.33 1.15 5.00 1.72 2.05 1.03 10.00 1.25 3.75 1.08 7.00
9.90 1.01 9.10 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.55 1.01 9.90
3.90 1.27 2.94 1.43 2.28 1.68 1.96 1.93 1.74 2.17 1.53 2.59 1.53 2.64 1.36 3.27 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.97 1.84 1.42 2.75 1.13 5.50 2.30 1.58 1.22 4.00 1.02 11.00
3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
3.07 1.40 2.53 1.56 1.98 1.90 1.60 2.43 1.43 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.32 3.38 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль онлайн

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