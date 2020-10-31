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Эрцгебирге Ауэ
1:1
Конец матча

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
2' Гол
Крюгер Флориан
1:1
9' Гол
Серра Янни
13' Желтая карточка
Мюлинг Александер
15' Красная карточка
Нойман Фил
41' Желтая карточка
Гонтер Сёрен
43' Желтая карточка
Тескер Штефан
59' Желтая карточка
Ризе Филипп
90' Желтая карточка
Мефферт Йонас
90'+5
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
12
Брайткройц
Стив
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
8
Баумгарт
Том
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
1
Гелиос
Иоаннис
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
25
Нойман
Фил
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
26
Мефферт
Йонас
27
Порат
Финн
7
Ли
Чжэ-Сон
23
Серра
Янни
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-5-1

Ход матча

2'
Крюгер Флориан
(Баумгарт Том)
1:0
9'
1:1
Серра Янни
(Дем Янник)
13'
 
Мюлинг Александер
15'
 
Нойман Фил
41'
Гонтер Сёрен
 
43'
 
Тескер Штефан
46'
Какуталуа Малкольм
Гонтер Сёрен
 
59'
Ризе Филипп
 
65'
Назаров Дмитрий II
Самсон Луис
 
74'
 
Лаубербах Лион
Серра Янни
76'
 
Меес Джошуа
Ли Чжэ-Сон
80'
Цулехнер Филипп
Крюгер Флориан
 
84'
 
Игнёвски Александр
Порат Финн
84'
 
Хауптман Никлас
Бартельс Фин
86'
Баллас Флориан
Баумгарт Том
 
90'
 
Мефферт Йонас

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крюгер Флориан 2 0.33
2. Теструт Паскаль 2 0.33
3. Баумгарт Том 1 0.17
4. Какуталуа Малкольм 1 0.17
5. Штраус Джон-Патрик 1 0.17
6. Ризе Филипп 0 0
Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюлинг Александер 3 (1) 0.5
2. Серра Янни 2 0.33
3. Дем Янник 0 0
4. Ли Чжэ-Сон 0 0
5. Резе Фабиан 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Ризе Филипп 2 0
2. Цолински Бен 2 0
3. Риццуто Калоджеро 0 1
4. Гнятич Огнен 1 0
5. Самсон Луис 1 0
6. Штраус Джон-Патрик 1 0
7. Гонтер Сёрен 1 0
Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 3 0
2. Серра Янни 3 0
3. Тескер Штефан 2 0
4. Хауптман Никлас 2 0
5. Резе Фабиан 0 1
6. Нойман Фил 0 1
7. Бартельс Фин 1 0
8. Ван ден Берг Йоханнес 1 0
9. Игнёвски Александр 1 0
10. Дем Янник 1 0
11. Валь Хауке 1 0
12. Ли Чжэ-Сон 1 0
13. Меес Джошуа 1 0
14. Коменда Марко 1 0
15. Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Хольштайн Киль 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт
Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: + = -
Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Рилазинген-Арлен 1:7 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Ганза Аякс 5:2 Хольштайн Киль Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Арминия Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Хольштайн Киль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2
Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
13. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
14. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
15. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Тескер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Гонтер Сёрен получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    УДАЛЕНИЕ! - Нойман Фил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    13'
    Мюлинг Александер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Крюгер Флориан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.00 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 1.67 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.60 2.11
  3.75 1.47 8.98

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Хольштайн Киль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.05 3.55 1.27 2.80 1.41 1.82 1.92 1.73 2.10 1.53 2.50 1.11 5.80 1.15 5.00 1.09 6.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.02 11.00
9.90 1.01 9.10 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.55 1.01 9.90
3.90 1.27 2.94 1.43 2.28 1.68 1.55 2.50 2.20 1.70 1.53 2.59 1.53 2.64 1.84 2.03 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.97 1.84 1.42 2.75 1.13 5.50 1.45 2.62 1.03 10.00 1.02 11.00
3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
3.07 1.40 2.53 1.56 1.98 1.90 1.60 2.43 1.43 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.32 3.38 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль онлайн

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