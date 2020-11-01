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Карлсруэ
2:1
Перерыв

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
9' Гол
Кемпе Тобиас
1:1
22' Гол
Хофманн Филипп
43' Желтая карточка
Рапп Николай
2:1
44' Пенальти
Ванитцек Марвин
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
4
Лукас
Фрёде
8
Гондорф
Жером
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
39
Голлер
Беньямин
33
Хофманн
Филипп
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
23
Рапп
Николай
17
Май
Ларс-Лукас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
4
Палссон
Виктор
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
19
Дурсун
Сердар
18
Хонзак
Матиас
Карлсруэ
4-2-3-1
Дармштадт
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Кемпе Тобиас
(Хонзак Матиас)
22'
Хофманн Филипп
1:1
43'
 
Рапп Николай
44'
Ванитцек Марвин
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 2 0.33
2. Ванитцек Марвин 1 0.17
3. Кобальд Кристоф 1 0.17
4. Котер Доминик 1 0.17
5. Джуричин Марко 0 0
6. Хайзе Филип 0 0
7. Тиеде Марко 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 3 (1) 0.5
2. Кемпе Тобиас 1 0.17
3. Хонзак Матиас 1 0.17
4. Палссон Виктор 1 0.17
5. Рапп Николай 1 0.17
6. Мелем Марвин 1 0.17
7. Скарке Тим 1 0.17
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0

Карточки

Карлсруэ
# Игрок      
1. Лукас Фрёде 3 0
2. Котер Доминик 1 1
3. Хайзе Филип 2 0
4. Тиеде Марко 2 0
5. Хофманн Филипп 2 0
6. Гондорф Жером 2 0
7. Бормут Робин 2 0
8. Джуричин Марко 1 0
9. Герсбек Мариус 1 0
10. Ванитцек Марвин 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Мелем Марвин 3 0
2. Палссон Виктор 2 0
3. Рапп Николай 2 0
4. Холланд Фабиан 1 0
5. Бадер Маттиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карлсруэ 25% (1) 25% (1) 0 50% (2) 0 0
 Дармштадт 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 50% (4)

Предыдущие игры

Карлсруэ Последние 20 матчей: + = -
Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ
Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Карлсруэ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Карлсруэ 2:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:1 Карлсруэ Кубок Дармштадт 1:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 0:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Дармштадт 0:3 Карлсруэ Товарищеские матчи Дармштадт 0:1 Карлсруэ Бундеслига 3 Карлсруэ 2:0 Дармштадт Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
4. Ганновер 96 0:2 Заявка 6 3 0 3 10 - 6 9
5. Гройтер Фюрт 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Бохум 2:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Карлсруэ 2:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
15. Дармштадт 1:2 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
17. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Вюрцбург Кикерс 2:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wildparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Дармштадт
2.75
4.35
8.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.70 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.05 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.32 2.95
  1.39 4.35 10.51

Самый высокий коэффициент на матч «Карлсруэ» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карлсруэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карлсруэ» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 7.50 1.07 1.79 2.02 1.58 2.39 4.20 1.20 1.17 4.70 1.82 1.92 1.04 9.50 1.23 3.90 1.05 8.50
9.10 1.02 8.40 1.05 3.78 1.25 2.95 1.40 2.01 1.89 1.56 2.43 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.30
3.39 1.34 2.98 1.42 2.56 1.54 2.08 1.81 5.70 1.16 1.62 2.38 1.58 2.49 2.84 1.46 4.24 1.24 1.97 1.91 2.95 1.43 2.14 1.76 1.80 2.08 1.57 2.49 1.34 3.39 1.22 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.90 1.38 2.01 1.80 1.38 2.90 1.14 5.40 1.72 2.05 1.08 7.00
3.15 1.36 2.00 1.81 1.48 2.65 1.15 5.25 1.11 6.55
2.62 1.52 2.14 1.76 1.66 2.30 1.43 2.96 1.46 2.88 1.44 2.90 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
4.20 1.23 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.13
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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