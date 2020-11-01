Карлсруэ
2:1
Перерыв
Стадион: Вильдпаркштадион
Дармштадт
0:1
9' ГолКемпе Тобиас
1:1
22' ГолХофманн Филипп
43' Желтая карточкаРапп Николай
2:1
44' ПенальтиВанитцек Марвин
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
23
Рапп
Николай
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Eichner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
9'
0:1
22'
1:1
43'
44'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|2
|0.33
|2.
|Ванитцек Марвин
|1
|0.17
|3.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.17
|4.
|Котер Доминик
|1
|0.17
|5.
|Джуричин Марко
|0
|0
|6.
|Хайзе Филип
|0
|0
|7.
|Тиеде Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.5
|2.
|Кемпе Тобиас
|1
|0.17
|3.
|Хонзак Матиас
|1
|0.17
|4.
|Палссон Виктор
|1
|0.17
|5.
|Рапп Николай
|1
|0.17
|6.
|Мелем Марвин
|1
|0.17
|7.
|Скарке Тим
|1
|0.17
|8.
|Берко Эрих
|0
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Фрёде
|3
|0
|2.
|Котер Доминик
|1
|1
|3.
|Хайзе Филип
|2
|0
|4.
|Тиеде Марко
|2
|0
|5.
|Хофманн Филипп
|2
|0
|6.
|Гондорф Жером
|2
|0
|7.
|Бормут Робин
|2
|0
|8.
|Джуричин Марко
|1
|0
|9.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|10.
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мелем Марвин
|3
|0
|2.
|Палссон Виктор
|2
|0
|3.
|Рапп Николай
|2
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|1
|0
|5.
|Бадер Маттиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карлсруэ
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|Дармштадт
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
Карлсруэ Последние 20 матчей: + = -Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ
Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум
Последние игры между собой
Карлсруэ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|4.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|5.
|Гройтер Фюрт
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Бохум
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|15.
|Дармштадт
|1:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|17.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Карлсруэ» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карлсруэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карлсруэ» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|11.00
|1.02
|9.20
|1.04
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|7.50
|1.07
|1.79
|2.02
|1.58
|2.39
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.04
|9.50
|1.23
|3.90
|1.05
|8.50
|
|9.10
|1.02
|8.40
|1.05
|3.78
|1.25
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.37
|2.99
|—
|—
|1.15
|4.80
|—
|—
|1.11
|5.40
|—
|—
|1.02
|9.30
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.34
|2.98
|1.42
|2.56
|1.54
|2.08
|1.81
|5.70
|1.16
|1.62
|2.38
|1.58
|2.49
|2.84
|1.46
|4.24
|1.24
|1.97
|1.91
|2.95
|1.43
|2.14
|1.76
|1.80
|2.08
|1.57
|2.49
|1.34
|3.39
|1.22
|4.48
|—
|—