Гамбург
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Фолькспаркштадион
Санкт-Паули
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
24
Онана
Амаду
14
Хант
Аарон
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
Главный тренер: Timo Schultz
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|6 (1)
|1.2
|2.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.4
|3.
|Нарей Халед
|2
|0.4
|4.
|Киттель Сонни
|1
|0.2
|5.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.2
|6.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.2
|7.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.6
|2.
|Саласар Родриго
|2 (2)
|0.4
|3.
|Бенателли Рико
|1
|0.2
|4.
|Диттген Макс
|1
|0.2
|5.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.2
|6.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.2
|7.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|8.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|2.
|Хант Аарон
|1
|0
|3.
|Киттель Сонни
|1
|0
|4.
|Вуд Бобби
|1
|0
|5.
|Гиамера Ян
|1
|0
|6.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|7.
|Онана Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|3
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Бенателли Рико
|1
|0
|4.
|Бубалла Даниэль
|1
|0
|5.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|6.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|7.
|Беккер Финн
|1
|0
|8.
|Саласар Родриго
|1
|0
|9.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Санкт-Паули
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: + = -Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург
Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|10.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.30
|1.14
|4.40
|1.19
|2.60
|1.47
|2.15
|1.70
|2.10
|1.74
|1.83
|1.97
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.27
|3.60
|1.12
|5.80
|1.09
|6.40
|1.02
|11.00
|
|13.00
|1.00
|13.00
|1.00
|5.25
|1.14
|4.45
|1.21
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.64
|2.20
|—
|—
|1.34
|3.04
|1.24
|3.56
|1.09
|5.80
|1.07
|6.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.86
|1.15
|—
|—
|2.67
|1.50
|2.40
|1.62
|2.11
|1.79
|1.85
|2.04
|1.68
|2.28
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.25
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—