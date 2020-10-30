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Гамбург
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Санкт-Паули
0' 3'
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
35
Амброзиус
Стефан
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
27
Вагноман
Жоша
24
Онана
Амаду
14
Хант
Аарон
7
Нарей
Халед
9
Теродде
Симон
19
Винтцаймер
Мануэль
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
5
Кнолль
Марвин
15
Бубалла
Даниэль
19
Цандер
Лука-Милан
20
Беккер
Финн
26
Бенателли
Рико
11
Диттген
Макс
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
16
Макиенок
Симон
Гамбург
4-3-3
Санкт-Паули
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 6 (1) 1.2
2. Винтцаймер Мануэль 2 0.4
3. Нарей Халед 2 0.4
4. Киттель Сонни 1 0.2
5. Ляйбольд Тим 1 0.2
6. Хант Аарон 1 (1) 0.2
7. Дуджак Джереми 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.6
2. Саласар Родриго 2 (2) 0.4
3. Бенателли Рико 1 0.2
4. Диттген Макс 1 0.2
5. Бубалла Даниэль 1 0.2
6. Виекхофф Яннес 1 0.2
7. Дашнер Лукас 0 0
8. Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Ляйстнер Тони 0 1
2. Хант Аарон 1 0
3. Киттель Сонни 1 0
4. Вуд Бобби 1 0
5. Гиамера Ян 1 0
6. Юнг Гидеон 1 0
7. Онана Амаду 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 3 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Бенателли Рико 1 0
4. Бубалла Даниэль 1 0
5. Цандер Лука-Милан 1 0
6. Пакарада Леарт 1 0
7. Беккер Финн 1 0
8. Саласар Родриго 1 0
9. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Санкт-Паули 0 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург
Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Гамбург 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Гамбург Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Гамбург 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 1:1 Гамбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
4. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Оснабрюк Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
9. Санкт-Паули Заявка 5 1 3 1 10 - 9 6
10. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Хайденхайм Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
16. Фортуна Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Санкт-Паули
1.61
4.70
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.05 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.70 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.55 5.25
  1.61 4.46 5.38

Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.30 1.14 4.40 1.19 2.60 1.47 2.15 1.70 2.10 1.74 1.83 1.97 1.67 2.20 1.36 3.00 1.27 3.60 1.12 5.80 1.09 6.40 1.02 11.00
13.00 1.00 13.00 1.00 5.25 1.14 4.45 1.21 2.64 1.54 2.04 1.78 1.64 2.20 1.34 3.04 1.24 3.56 1.09 5.80 1.07 6.40
5.86 1.15 2.67 1.50 2.40 1.62 2.11 1.79 1.85 2.04 1.68 2.28 1.51 2.68 1.25 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.67 2.21 1.25 3.65
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.29 1.37 2.62 1.53 1.94 1.94 1.65 2.34 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05
5.45 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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