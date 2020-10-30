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Гамбург
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Санкт-Паули
0'
1:0
12' Гол
Теродде Симон
1:1
35' Гол
Саласар Родриго
56' Желтая карточка
Диттген Макс
71' Желтая карточка
Киттель Сонни
1:2
82' Гол
Макиенок Симон
2:2
84' Гол
Теродде Симон
90'+4
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
35
Амброзиус
Стефан
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
27
Вагноман
Жоша
24
Онана
Амаду
14
Хант
Аарон
7
Нарей
Халед
9
Теродде
Симон
19
Винтцаймер
Мануэль
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
5
Кнолль
Марвин
15
Бубалла
Даниэль
19
Цандер
Лука-Милан
20
Беккер
Финн
26
Бенателли
Рико
11
Диттген
Макс
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
16
Макиенок
Симон
Гамбург
4-3-3
Санкт-Паули
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 8 (1) 1.33
2. Винтцаймер Мануэль 2 0.33
3. Нарей Халед 2 0.33
4. Киттель Сонни 1 0.17
5. Ляйбольд Тим 1 0.17
6. Хант Аарон 1 (1) 0.17
7. Дуджак Джереми 0 0
8. Вагноман Жоша 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.5
2. Саласар Родриго 3 (2) 0.5
3. Бенателли Рико 1 0.17
4. Макиенок Симон 1 0.17
5. Диттген Макс 1 0.17
6. Бубалла Даниэль 1 0.17
7. Виекхофф Яннес 1 0.17
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 2 0
2. Ляйстнер Тони 0 1
3. Хант Аарон 1 0
4. Вуд Бобби 1 0
5. Гиамера Ян 1 0
6. Юнг Гидеон 1 0
7. Онана Амаду 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 3 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 1 0
4. Бенателли Рико 1 0
5. Бубалла Даниэль 1 0
6. Цандер Лука-Милан 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Беккер Финн 1 0
9. Саласар Родриго 1 0
10. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Санкт-Паули 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 54.55% (6)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург
Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Гамбург 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Гамбург Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Гамбург 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 1:1 Гамбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
4. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Оснабрюк Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
9. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
11. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
13. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Саласар Родриго бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 2.40 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.15 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.55 5.25
  1.71 3.15 7.21

Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 9.50 1.03 4.40 1.19 2.62 1.45 2.15 1.70 2.10 1.74 1.83 1.97 1.35 3.05 1.36 3.00 1.07 4.70 1.12 5.80 1.09 7.00 1.02 11.00 1.01 12.60
13.00 1.00 13.00 1.00 5.25 1.14 4.45 1.21 2.64 1.54 2.04 1.78 1.64 2.20 1.34 3.04 1.24 3.56 1.09 5.80 1.07 6.40
5.86 1.15 5.56 1.16 2.51 1.56 2.13 1.77 2.70 1.50 2.17 1.74 1.88 2.00 1.58 2.47 1.43 2.92 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.60 1.47 1.87 1.87 1.25 3.65 1.14 5.20
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.29 1.37 2.62 1.53 1.94 1.94 1.59 2.44 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05
5.45 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.20
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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