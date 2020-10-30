Гамбург
2:2
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 1000
Санкт-Паули
1:0
12' ГолТеродде Симон
1:1
35' ГолСаласар Родриго
56' Желтая карточкаДиттген Макс
71' Желтая карточкаКиттель Сонни
1:2
82' ГолМакиенок Симон
2:2
84' ГолТеродде Симон
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
24
Онана
Амаду
14
Хант
Аарон
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
12'
1:0
35'
56'
71'
82'
84'
2:2
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|8 (1)
|1.33
|2.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.33
|3.
|Нарей Халед
|2
|0.33
|4.
|Киттель Сонни
|1
|0.17
|5.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.17
|6.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.17
|7.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|8.
|Вагноман Жоша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.5
|2.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.5
|3.
|Бенателли Рико
|1
|0.17
|4.
|Макиенок Симон
|1
|0.17
|5.
|Диттген Макс
|1
|0.17
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.17
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|2
|0
|2.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|3.
|Хант Аарон
|1
|0
|4.
|Вуд Бобби
|1
|0
|5.
|Гиамера Ян
|1
|0
|6.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|7.
|Онана Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|3
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|1
|0
|4.
|Бенателли Рико
|1
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|1
|0
|6.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Беккер Финн
|1
|0
|9.
|Саласар Родриго
|1
|0
|10.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|Санкт-Паули
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: + = -Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург
Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|9.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|13.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|9.50
|1.03
|4.40
|1.19
|2.62
|1.45
|2.15
|1.70
|2.10
|1.74
|1.83
|1.97
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.07
|4.70
|1.12
|5.80
|1.09
|7.00
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|
|13.00
|1.00
|13.00
|1.00
|5.25
|1.14
|4.45
|1.21
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.64
|2.20
|—
|—
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.24
|3.56
|1.09
|5.80
|1.07
|6.40
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.86
|1.15
|—
|—
|5.56
|1.16
|2.51
|1.56
|2.13
|1.77
|2.70
|1.50
|2.17
|1.74
|1.88
|2.00
|1.58
|2.47
|1.43
|2.92
|1.35
|3.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—