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  3. Германия
Айнтрахт Бр
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Нюрнберг
0'
1:0
21' Гол
Бен-Балла Яссин
25'
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
28
Бен-Балла
Яссин
3
Шлютер
Лассе
10
Кобылянски
Мартин
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
28
Мюль
Лукас
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
14
Краусс
Том
20
Кёпке
Паскаль
5
Гайс
Йоханнес
17
Хак
Робин
9
Шаффлер
Мануэль
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Нюрнберг
4-2-3-1

Ход матча

21'
Бен-Балла Яссин
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 1 0.17
2. Прошвиц Ник 1 0.17
3. Кауфманн Фабио 1 0.17
4. Цигеле Робин 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лохкемпер Феликс 2 0.33
2. Гайс Йоханнес 1 (1) 0.17
3. Шаффлер Мануэль 1 0.17
4. Мюль Лукас 1 0.17
5. Хандверкер Тим 1 0.17
6. Хак Робин 1 0.17

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Цигеле Робин 2 0
3. Дорнебуш Феликс 0 1
4. Кроос Феликс 1 0
5. Кессель Бенджамин 1 0
6. Выдра Доминик 1 0
7. Кобылянски Мартин 1 0
8. Шульц Михаэль 1 0
9. Кауфманн Фабио 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Нюрнбергер Фабиан 3 0
2. Гайс Йоханнес 2 0
3. Лохкемпер Феликс 2 0
4. Доведан Никола 2 0
5. Валентини Энрико 1 0
6. Кёпке Паскаль 1 0
7. Сёренсен Асгер 1 0
8. Шаффлер Мануэль 1 0
9. Хак Робин 1 0
10. Краусс Том 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Нюрнберг 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах
Нюрнберг Последние 20 матчей: + = -
Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум Ян 2:2 Нюрнберг

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Нюрнберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Нюрнберг 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 6:1 Нюрнберг Бундеслига 2
Айнтрахт Бр 3:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига Айнтрахт Бр 1:1 Нюрнберг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Ян 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Зандхаузен 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
9. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
11. Нюрнберг 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Падерборн 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Нюрнберг
3.55
3.54
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.30 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.20 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.54 2.18
  3.55 3.35 2.18

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 9.10 1.04 2.95 1.37 2.90 1.38 1.68 2.11 1.78 2.03 1.57 2.41 1.25 3.75 1.16 4.80 1.07 7.50 1.04 9.70 1.03 10.00
9.70 1.02 8.80 1.03 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.58 2.38 1.34 3.14 1.16 4.75 1.11 5.75 1.02 9.40
4.07 1.26 3.09 1.40 2.36 1.63 2.01 1.87 1.79 2.09 1.58 2.48 1.49 2.74 1.39 3.13 1.14 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.04 1.78 1.20 4.20 1.14 5.20 1.02 11.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.50 2.59 1.16 5.60 1.11 6.50
3.14 1.38 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
3.95 1.25 2.75 1.45 1.76 2.06 1.33 3.30 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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