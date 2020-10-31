Айнтрахт Бр
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Нюрнберг
1:0
21' ГолБен-Балла Яссин
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
28
Мюль
Лукас
14
Краусс
Том
17
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриНападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Рейн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобылянски Мартин
|1
|0.17
|2.
|Прошвиц Ник
|1
|0.17
|3.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.17
|4.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0.33
|2.
|Гайс Йоханнес
|1 (1)
|0.17
|3.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.17
|4.
|Мюль Лукас
|1
|0.17
|5.
|Хандверкер Тим
|1
|0.17
|6.
|Хак Робин
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Цигеле Робин
|2
|0
|3.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|4.
|Кроос Феликс
|1
|0
|5.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|6.
|Выдра Доминик
|1
|0
|7.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|8.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|9.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|2.
|Гайс Йоханнес
|2
|0
|3.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0
|4.
|Доведан Никола
|2
|0
|5.
|Валентини Энрико
|1
|0
|6.
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|7.
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|8.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0
|9.
|Хак Робин
|1
|0
|10.
|Краусс Том
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Нюрнберг
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах
Нюрнберг Последние 20 матчей: + = -Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум Ян 2:2 Нюрнберг
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Нюрнберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|9.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|11.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|9.10
|1.04
|2.95
|1.37
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.68
|2.11
|1.78
|2.03
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.16
|4.80
|1.07
|7.50
|1.04
|9.70
|1.03
|10.00
|
|9.70
|1.02
|8.80
|1.03
|3.54
|1.28
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.16
|4.75
|1.11
|5.75
|1.02
|9.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.07
|1.26
|3.09
|1.40
|2.36
|1.63
|2.01
|1.87
|1.79
|2.09
|1.58
|2.48
|1.49
|2.74
|1.39
|3.13
|—
|—
|1.14
|6.08
|—
|—
|—
|—