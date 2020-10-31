Айнтрахт Бр
3:2
Конец матча
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Нюрнберг
1:0
21' ГолБен-Балла Яссин
1:1
31' ГолКёпке Паскаль
36' Желтая карточкаБен-Балла Яссин
1:2
42' ГолКёпке Паскаль
2:2
52' ГолКобылянски Мартин
63' Желтая карточкаКраусс Том
3:2
90' ПенальтиПрошвиц Ник
90' Желтая карточкаМатения Кристиан
90' Желтая карточкаПрошвиц Ник
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
28
Мюль
Лукас
14
Краусс
Том
17
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриНападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Рейн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
21'
1:0
31'
1:1
36'
42'
52'
2:2
63'
90'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.33
|2.
|Прошвиц Ник
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.17
|4.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0.17
|5.
|Цигеле Робин
|0
|0
|6.
|Виб Данило
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0.33
|2.
|Кёпке Паскаль
|2
|0.33
|3.
|Гайс Йоханнес
|1 (1)
|0.17
|4.
|Хак Робин
|1
|0.17
|5.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.17
|6.
|Мюль Лукас
|1
|0.17
|7.
|Хандверкер Тим
|1
|0.17
|8.
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Цигеле Робин
|2
|0
|3.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|4.
|Кроос Феликс
|1
|0
|5.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|6.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|7.
|Выдра Доминик
|1
|0
|8.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|9.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|10.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|11.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|2.
|Гайс Йоханнес
|2
|0
|3.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0
|4.
|Доведан Никола
|2
|0
|5.
|Краусс Том
|2
|0
|6.
|Валентини Энрико
|1
|0
|7.
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|8.
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|9.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0
|10.
|Хак Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Нюрнберг
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах
Нюрнберг Последние 20 матчей: + = -Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум Ян 2:2 Нюрнберг
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Нюрнберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|8.50
|1.05
|9.10
|1.04
|2.95
|1.37
|2.90
|1.38
|—
|—
|6.30
|1.09
|1.78
|2.03
|1.57
|2.41
|—
|—
|4.05
|1.20
|1.16
|4.80
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|1.04
|9.70
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.09
|6.50
|
|9.70
|1.02
|8.80
|1.03
|3.54
|1.28
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.16
|4.75
|—
|—
|1.11
|5.75
|—
|—
|1.02
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.07
|1.26
|3.09
|1.40
|2.36
|1.63
|2.01
|1.87
|1.79
|2.09
|1.58
|2.48
|1.49
|2.74
|4.32
|1.23
|3.05
|1.40
|2.21
|1.71
|1.60
|2.43
|1.36
|3.25
|1.14
|6.17
|1.48
|2.77
|1.35
|3.31
|—
|—