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Айнтрахт Бр
3:2
Конец матча

Стадион:
Нюрнберг
0'
1:0
21' Гол
Бен-Балла Яссин
1:1
31' Гол
Кёпке Паскаль
36' Желтая карточка
Бен-Балла Яссин
1:2
42' Гол
Кёпке Паскаль
2:2
52' Гол
Кобылянски Мартин
63' Желтая карточка
Краусс Том
3:2
90' Пенальти
Прошвиц Ник
90' Желтая карточка
Матения Кристиан
90' Желтая карточка
Прошвиц Ник
90'+7
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
28
Бен-Балла
Яссин
3
Шлютер
Лассе
10
Кобылянски
Мартин
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
28
Мюль
Лукас
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
14
Краусс
Том
20
Кёпке
Паскаль
5
Гайс
Йоханнес
17
Хак
Робин
9
Шаффлер
Мануэль
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Нюрнберг
4-2-3-1

Ход матча

21'
Бен-Балла Яссин
(Прошвиц Ник)
1:0
31'
1:1
Кёпке Паскаль
(Хак Робин)
36'
Бен-Балла Яссин
 
42'
1:2
Кёпке Паскаль
(Валентини Энрико)
52'
Кобылянски Мартин
(Виб Данило)
2:2
63'
 
Краусс Том
72'
 
Сингх Сарприт
Нюрнбергер Фабиан
72'
Бар Марсель
Кауфманн Фабио
 
79'
 
Лохкемпер Феликс
Хак Робин
84'
Каммербауэр Патрик
Кобылянски Мартин
 
86'
 
Шлойзенер Фабиан
Кёпке Паскаль
86'
 
Беренс Ханно
Гайс Йоханнес
90'
Прошвиц Ник
3:2
90'
 
Матения Кристиан
90'
Прошвиц Ник
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 2 0.33
2. Прошвиц Ник 2 (1) 0.33
3. Кауфманн Фабио 1 0.17
4. Бен-Балла Яссин 1 0.17
5. Цигеле Робин 0 0
6. Виб Данило 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лохкемпер Феликс 2 0.33
2. Кёпке Паскаль 2 0.33
3. Гайс Йоханнес 1 (1) 0.17
4. Хак Робин 1 0.17
5. Шаффлер Мануэль 1 0.17
6. Мюль Лукас 1 0.17
7. Хандверкер Тим 1 0.17
8. Валентини Энрико 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Цигеле Робин 2 0
3. Дорнебуш Феликс 0 1
4. Кроос Феликс 1 0
5. Прошвиц Ник 1 0
6. Кессель Бенджамин 1 0
7. Выдра Доминик 1 0
8. Кобылянски Мартин 1 0
9. Шульц Михаэль 1 0
10. Кауфманн Фабио 1 0
11. Бен-Балла Яссин 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Нюрнбергер Фабиан 3 0
2. Гайс Йоханнес 2 0
3. Лохкемпер Феликс 2 0
4. Доведан Никола 2 0
5. Краусс Том 2 0
6. Валентини Энрико 1 0
7. Кёпке Паскаль 1 0
8. Сёренсен Асгер 1 0
9. Шаффлер Мануэль 1 0
10. Хак Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Нюрнберг 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах
Нюрнберг Последние 20 матчей: + = -
Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен
Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум Ян 2:2 Нюрнберг

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Нюрнберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Нюрнберг 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 6:1 Нюрнберг Бундеслига 2
Айнтрахт Бр 3:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига Айнтрахт Бр 1:1 Нюрнберг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
13. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
14. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
15. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Кёпке Паскаль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Бен-Балла Яссин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Кёпке Паскаль бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бен-Балла Яссин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 1.75 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 1.62 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.54 2.18
  6.86 1.49 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Нюрнберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
8.50 1.05 9.10 1.04 2.95 1.37 2.90 1.38 6.30 1.09 1.78 2.03 1.57 2.41 4.05 1.20 1.16 4.80 1.76 2.00 1.04 9.70 1.10 6.25 1.09 6.50
9.70 1.02 8.80 1.03 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.58 2.38 1.34 3.14 1.16 4.75 1.11 5.75 1.02 9.40
4.07 1.26 3.09 1.40 2.36 1.63 2.01 1.87 1.79 2.09 1.58 2.48 1.49 2.74 4.32 1.23 3.05 1.40 2.21 1.71 1.60 2.43 1.36 3.25 1.14 6.17 1.48 2.77 1.35 3.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.20 1.62 2.04 1.78 1.20 4.20 1.14 5.20 1.42 2.75 1.03 10.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.50 2.59 1.16 5.60 1.11 6.50
3.14 1.38 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
3.95 1.25 2.75 1.45 1.76 2.06 1.33 3.30 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг онлайн

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