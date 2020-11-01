Гройтер Фюрт
4:1
Конец матча
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Ганновер 96
1:0
22' ГолГрин Джулиан
2:0
27' ГолЗегуйн Пауль
3:0
52' ГолХргота Бранимир
3:1
58' ГолВайдандт Хендрик
59' Желтая карточкаБийол Яка
4:1
69' ГолХргота Бранимир
30
Бурхерт
Саша
23
Еккель
Пауль
22
Раум
Давид
33
Зегуйн
Пауль
14
Сарпей
Ханс
37
Грин
Джулиан
15
Хюберс
Тимо
21
Муроя
Сэй
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
23 Еккель ПаульЗащитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Стах АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонНападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
22'
1:0
27'
2:0
52'
58'
59'
69'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хргота Бранимир
|4
|0.67
|2.
|Зегуйн Пауль
|3
|0.5
|3.
|Нильсен Ховард
|1
|0.17
|4.
|Эрнст Себастьян
|1
|0.17
|5.
|Грин Джулиан
|1
|0.17
|6.
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.17
|7.
|Майерхёфер Марко
|0
|0
|8.
|Раум Давид
|0
|0
|9.
|Левелинг Джейми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.33
|2.
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.33
|3.
|Майна Линтон
|2
|0.33
|4.
|Харагути Генки
|1
|0.17
|5.
|Хульт Никлас
|1
|0.17
|6.
|Кайзер Доминик
|1
|0.17
|7.
|Муслия Флоран
|1
|0.17
|8.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|9.
|Сулеймани Вальмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|2.
|Зегуйн Пауль
|2
|0
|3.
|Раум Давид
|2
|0
|4.
|Маврай Мергим
|1
|0
|5.
|Хргота Бранимир
|1
|0
|6.
|Грин Джулиан
|1
|0
|7.
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|8.
|Еккель Пауль
|1
|0
|9.
|Левелинг Джейми
|1
|0
|10.
|Кер Робин
|1
|0
|11.
|Абиама Диксон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукш Марвин
|2
|0
|2.
|Франц Майк
|1
|0
|3.
|Хульт Никлас
|1
|0
|4.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|5.
|Франке Марсель
|1
|0
|6.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|7.
|Муслия Флоран
|1
|0
|8.
|Бийол Яка
|1
|0
|9.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гройтер Фюрт
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|Ганновер 96
|0
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|30% (3)
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: + = -Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Майнерцхаген 1:6 Гройтер Фюрт Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Унтерахинг Гройтер Фюрт 2:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|9.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гройтер Фюрт» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гройтер Фюрт» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|9.70
|1.04
|8.00
|1.05
|3.15
|1.33
|—
|—
|5.30
|1.13
|1.88
|1.92
|1.65
|2.23
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.18
|4.30
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.04
|8.70
|1.10
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|9.90
|1.01
|9.00
|1.04
|3.88
|1.24
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.40
|2.86
|—
|—
|1.17
|4.50
|—
|—
|1.12
|5.10
|—
|—
|1.03
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.78
|1.29
|2.87
|1.45
|2.25
|1.69
|4.68
|1.21
|1.73
|2.18
|3.37
|1.34
|2.38
|1.62
|1.98
|1.91
|1.70
|2.23
|1.43
|2.93
|1.41
|3.03
|1.27
|3.98
|1.46
|2.83
|—
|—
|2.20
|1.72
|1.84
|2.04
|1.46
|2.82
|1.32
|3.50
|1.25
|4.18
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.15
|4.90
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.15
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|
|2.80
|1.47
|2.29
|1.66
|1.78
|2.11
|1.50
|2.71
|1.36
|3.30
|1.35
|3.43
|—
|—
|1.63
|2.36
|1.38
|3.19
|1.13
|6.53