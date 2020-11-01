  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Гройтер Фюрт
4:1
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
22' Гол
Грин Джулиан
2:0
27' Гол
Зегуйн Пауль
3:0
52' Гол
Хргота Бранимир
3:1
58' Гол
Вайдандт Хендрик
59' Желтая карточка
Бийол Яка
4:1
69' Гол
Хргота Бранимир
90'+1
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
23
Еккель
Пауль
5
Маврай
Мергим
22
Раум
Давид
33
Зегуйн
Пауль
14
Сарпей
Ханс
15
Эрнст
Себастьян
37
Грин
Джулиан
16
Нильсен
Ховард
10
Хргота
Бранимир
31
Эссер
Михаэль
27
Шиндлер
Кингсли
15
Хюберс
Тимо
5
Фалетт
Симон
21
Муроя
Сэй
13
Кайзер
Доминик
10
Харагути
Генки
6
Бийол
Яка
35
Муслия
Флоран
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
Гройтер Фюрт
4-4-2
Ганновер 96
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хргота Бранимир 4 0.67
2. Зегуйн Пауль 3 0.5
3. Нильсен Ховард 1 0.17
4. Эрнст Себастьян 1 0.17
5. Грин Джулиан 1 0.17
6. Бауэр Максимилиан 1 0.17
7. Майерхёфер Марко 0 0
8. Раум Давид 0 0
9. Левелинг Джейми 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 2 (1) 0.33
2. Вайдандт Хендрик 2 0.33
3. Майна Линтон 2 0.33
4. Харагути Генки 1 0.17
5. Хульт Никлас 1 0.17
6. Кайзер Доминик 1 0.17
7. Муслия Флоран 1 0.17
8. Шиндлер Кингсли 0 0
9. Сулеймани Вальмир 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
# Игрок      
1. Эрнст Себастьян 2 0
2. Зегуйн Пауль 2 0
3. Раум Давид 2 0
4. Маврай Мергим 1 0
5. Хргота Бранимир 1 0
6. Грин Джулиан 1 0
7. Бауэр Максимилиан 1 0
8. Еккель Пауль 1 0
9. Левелинг Джейми 1 0
10. Кер Робин 1 0
11. Абиама Диксон 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 2 0
2. Франц Майк 1 0
3. Хульт Никлас 1 0
4. Кайзер Доминик 1 0
5. Франке Марсель 1 0
6. Хюберс Тимо 1 0
7. Муслия Флоран 1 0
8. Бийол Яка 1 0
9. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гройтер Фюрт 27.27% (3) 36.36% (4) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Ганновер 96 0 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: + = -
Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Майнерцхаген 1:6 Гройтер Фюрт Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Унтерахинг Гройтер Фюрт 2:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96

Последние игры между собой

Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Гройтер Фюрт 2:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Гройтер Фюрт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Бохум Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
5. Ганновер 96 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
6. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Зандхаузен Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Айнтрахт Бр Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
15. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Хайденхайм Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Зегуйн Пауль бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 8.50 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.42 2.39
  1.11 9.63 26.81

Самый высокий коэффициент на матч «Гройтер Фюрт» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гройтер Фюрт» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5
12.00 1.01 9.70 1.04 8.00 1.05 3.15 1.33 5.30 1.13 1.88 1.92 1.65 2.23 2.05 1.72 1.18 4.30 1.31 3.25 1.04 8.70 1.10 6.25
9.90 1.01 9.00 1.04 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.90
3.78 1.29 2.87 1.45 2.25 1.69 4.68 1.21 1.73 2.18 3.37 1.34 2.38 1.62 1.98 1.91 1.70 2.23 1.43 2.93 1.41 3.03 1.27 3.98 1.46 2.83 2.20 1.72 1.84 2.04 1.46 2.82 1.32 3.50 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.05 1.35 2.11 1.73 1.75 2.01 1.15 4.90 1.11 5.80
3.12 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40
2.80 1.47 2.29 1.66 1.78 2.11 1.50 2.71 1.36 3.30 1.35 3.43 1.63 2.36 1.38 3.19 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.82 1.92 1.35 3.05
4.20 1.23 2.95 1.40 1.84 1.96 1.34 3.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный