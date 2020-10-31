Сочи
Позже
Стадион: Фишт
Локомотив Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.58
|2.
|Бурмистров Никита
|3
|0.25
|3.
|Мевля Миха
|3
|0.25
|4.
|Заболотный Антон
|2
|0.17
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.17
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.08
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.08
|8.
|Миладинович Иван
|1
|0.08
|9.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|10.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.25
|2.
|Миранчук Алексей
|2
|0.17
|3.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.17
|4.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.08
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.08
|6.
|Лисакович Виталий
|1
|0.08
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.08
|8.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.08
|9.
|Мурило Серкейра
|1
|0.08
|10.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|11.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Заика Кирилл
|3
|1
|2.
|Терехов Сергей
|4
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|4.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|6.
|Юсупов Артур
|3
|0
|7.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|11.
|Заболотный Антон
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|4
|1
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|3
|0
|4.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|3
|0
|6.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|7.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|9.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|Локомотив Москва
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|6.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|9.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.60
|1.07
|6.10
|1.13
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.80
|2.08
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.20
|4.30
|1.06
|7.50
|1.05
|8.30
|1.01
|14.50
|
|8.30
|1.08
|6.65
|1.12
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.10
|1.75
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.08
|8.50
|1.06
|9.50
|1.01
|18.50
|
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.43
|2.53
|1.55
|2.14
|1.75
|1.81
|2.08
|1.61
|2.39
|1.45
|2.85
|—
|—
|1.21
|4.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Исход игры
Сочи
15.1% (23)
Ничья
48% (73)
Локомотив Москва
36.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (65)
1:2 Локомотив Москва
17.8% (27)
0:1 Локомотив Москва
11.8% (18)
2:1 Сочи
7.9% (12)
1:0 Сочи
5.3% (8)
0:2 Локомотив Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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