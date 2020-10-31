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Сочи
 
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Стадион:
Локомотив Москва
Сочи
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.58
2. Бурмистров Никита 3 0.25
3. Мевля Миха 3 0.25
4. Заболотный Антон 2 0.17
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.17
6. Заика Кирилл 1 0.08
7. Юсупов Артур 1 0.08
8. Миладинович Иван 1 0.08
9. Жоаозиньо Рамос 0 0
10. Набиуллин Эльмир 0 0
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.25
2. Миранчук Алексей 2 0.17
3. Крыховяк Гжегож 2 0.17
4. Миранчук Антон 1 (1) 0.08
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.08
6. Лисакович Виталий 1 0.08
7. Игнатьев Владислав 1 0.08
8. Баринов Дмитрий 1 0.08
9. Мурило Серкейра 1 0.08
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Зе Луиш Жозе 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Заика Кирилл 3 1
2. Терехов Сергей 4 0
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Цаллагов Ибрагим 2 1
5. Нобоа Кристиан 3 0
6. Юсупов Артур 3 0
7. Полоз Дмитрий 2 0
8. Набиуллин Эльмир 2 0
9. Маммана Эмануэль 2 0
10. Бурмистров Никита 1 0
11. Заболотный Антон 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0
13. Миладинович Иван 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 4 1
2. Жемалетдинов Рифат 4 0
3. Чорлука Ведран 3 0
4. Рыбус Мацей 3 0
5. Гилерме Маринато 3 0
6. Живоглядов Дмитрий 3 0
7. Баринов Дмитрий 3 0
8. Эдер Лопеш 3 0
9. Игнатьев Владислав 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6)
 Локомотив Москва 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Москва 0:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
6. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
7. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
8. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
9. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.20 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.30 3.20
  2.45 3.12 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.07 6.10 1.13 2.75 1.42 2.17 1.74 1.80 2.08 1.62 2.39 1.30 3.50 1.20 4.30 1.06 7.50 1.05 8.30 1.01 14.50
8.30 1.08 6.65 1.12 2.82 1.44 2.10 1.75 1.65 2.38 1.30 3.60 1.22 4.40 1.08 8.50 1.06 9.50 1.01 18.50
2.89 1.43 2.53 1.55 2.14 1.75 1.81 2.08 1.61 2.39 1.45 2.85 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.33 1.31 3.55 1.07 7.90
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
2.62 1.52 2.15 1.76 1.66 2.30 1.43 2.96 1.33 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.60 1.53 2.40 1.19 4.60
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.17 4.95 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.82
Букмекер Да Нет
5.50 1.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
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Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва

Исход игры
Сочи
15.1% (23)
Ничья
48% (73)
Локомотив Москва
36.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (65)
1:2 Локомотив Москва
17.8% (27)
0:1 Локомотив Москва
11.8% (18)
2:1 Сочи
7.9% (12)
1:0 Сочи
5.3% (8)
0:2 Локомотив Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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