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Сочи
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.58
2. Бурмистров Никита 3 0.25
3. Мевля Миха 3 0.25
4. Заболотный Антон 2 0.17
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.17
6. Заика Кирилл 1 0.08
7. Юсупов Артур 1 0.08
8. Миладинович Иван 1 0.08
9. Жоаозиньо Рамос 0 0
10. Набиуллин Эльмир 0 0
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.25
2. Миранчук Алексей 2 0.17
3. Крыховяк Гжегож 2 0.17
4. Миранчук Антон 1 (1) 0.08
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.08
6. Лисакович Виталий 1 0.08
7. Игнатьев Владислав 1 0.08
8. Баринов Дмитрий 1 0.08
9. Мурило Серкейра 1 0.08
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Зе Луиш Жозе 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Заика Кирилл 3 1
2. Терехов Сергей 4 0
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Цаллагов Ибрагим 2 1
5. Нобоа Кристиан 3 0
6. Юсупов Артур 3 0
7. Полоз Дмитрий 2 0
8. Набиуллин Эльмир 2 0
9. Маммана Эмануэль 2 0
10. Бурмистров Никита 1 0
11. Заболотный Антон 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0
13. Миладинович Иван 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 4 1
2. Жемалетдинов Рифат 4 0
3. Чорлука Ведран 3 0
4. Рыбус Мацей 3 0
5. Гилерме Маринато 3 0
6. Живоглядов Дмитрий 3 0
7. Баринов Дмитрий 3 0
8. Эдер Лопеш 3 0
9. Игнатьев Владислав 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6)
 Локомотив Москва 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Москва 0:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Сочи 7.8% (4)
    X 49% (25)
    Локомотив Москва 43.1% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.80
    3.32
    2.83
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.30 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.10 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.32 2.82
      2.72 3.15 2.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.05 6.80 1.10 2.90 1.41 2.25 1.69 1.88 1.99 1.68 2.28 1.32 3.35 1.22 4.20 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00
    8.60 1.08 6.80 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.34 1.33 3.38 1.24 4.15 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
    3.01 1.40 2.63 1.51 2.23 1.68 1.86 2.00 1.65 2.29 1.48 2.72 1.22 4.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.67 2.20 1.31 3.35 1.07 7.80
    2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    2.67 1.50 2.19 1.72 1.69 2.22 1.44 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
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    Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва

    Исход игры
    Сочи
    7.8% (4)
    Ничья
    49% (25)
    Локомотив Москва
    43.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.1% (23)
    1:2 Локомотив Москва
    23.5% (12)
    0:1 Локомотив Москва
    5.9% (3)
    0:2 Локомотив Москва
    5.9% (3)
    2:1 Сочи
    3.9% (2)
    0:3 Локомотив Москва
    3.9% (2)
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