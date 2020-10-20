Сочи
Позже
Стадион: Фишт
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.58
|2.
|Бурмистров Никита
|3
|0.25
|3.
|Мевля Миха
|3
|0.25
|4.
|Заболотный Антон
|2
|0.17
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.17
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.08
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.08
|8.
|Миладинович Иван
|1
|0.08
|9.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|10.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.25
|2.
|Миранчук Алексей
|2
|0.17
|3.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.17
|4.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.08
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.08
|6.
|Лисакович Виталий
|1
|0.08
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.08
|8.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.08
|9.
|Мурило Серкейра
|1
|0.08
|10.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|11.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Заика Кирилл
|3
|1
|2.
|Терехов Сергей
|4
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|4.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|6.
|Юсупов Артур
|3
|0
|7.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|11.
|Заболотный Антон
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|4
|1
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|3
|0
|4.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|3
|0
|6.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|7.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|9.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|Локомотив Москва
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.70
|1.05
|6.80
|1.10
|2.90
|1.41
|—
|—
|2.25
|1.69
|1.88
|1.99
|1.68
|2.28
|—
|—
|1.32
|3.35
|1.22
|4.20
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|
|8.60
|1.08
|6.80
|1.11
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.24
|4.15
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.40
|2.63
|1.51
|2.23
|1.68
|1.86
|2.00
|1.65
|2.29
|1.48
|2.72
|—
|—
|1.22
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Исход игры
Сочи
7.8% (4)
Ничья
49% (25)
Локомотив Москва
43.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (18)
Меньше
63.27% (31)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (23)
1:2 Локомотив Москва
23.5% (12)
0:1 Локомотив Москва
5.9% (3)
0:2 Локомотив Москва
5.9% (3)
2:1 Сочи
3.9% (2)
0:3 Локомотив Москва
3.9% (2)
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