Айртон выполнял прострел с левого фланга. Успевают ростовчане занять нужную позицию в обороне. Глебов сферу выносит за пределы поля.

Не исключено, что сегодня выйдет на поле и Александр Кокорин. Сразу двух скандально известных футболистов мы с вами можем увидеть на футбольном поле.

Показывают нам уже резервистов "Спартака". Есть кому выйти на футбольное поле у "красно-белых" в этот футбольный вечер.

Мамаев пытался проникнуть в чужую штрафную, но не пустил его Жиго к драгоценному футбольному объекту, который успел выбить за пределы газона.

Менее 10 минут остается играть соперникам до конца встречи. Что-то мне подсказывает, что до перерыва мы больше голов с вами не увидим.

31' В темпе ниже среднего пока играет команда Тедеско. Недаром нам показали Тедеско еще раз. Крайне недоволен игрой своей команды опытный наставник.

30' Полчаса миновало в нашем поединке. Айртон позволил Ерёменко выполнить подачу в штрафную соперника. Правый фланг просел у "Спартака" во время голевой атаки соперника.

29' Жиго позволил пробить Мамаеву. Всем своим видом показывал защитник, что готов помешать Павлу пробить, но затем что-то пошло не так.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАМАЕВ! 0:1!

А это очень неожиданный момент! Джикия головой выносит сферу на соперника, который тут же выполняет прострел в центр с правого фланга, откуда Мамаев спокойно переправляет мяч в цель!

27' Тедеско нам показывают режиссеры. Как будто где-то в комментаторской кабинке сидит Доменико. Достаточно внимательно он следит за игрой.

26' От Глебова снаряд сейчас уходит на угловой. Очередной корнер подадут москвичи у ворот своего соперника.

24' Алмквист теперь нарушает правила. Жиго досталось по ногам от нападающего "Ростова", который делает все, чтобы отличиться за свой коллектив.

23' Джикия снова на газоне. Несколько подряд фолов против Георгия. Будем надеяться, что без травмы для него обойдутся эти столкновения.

22' Середина первого тайма у нас идет. Стоит отметить, что опасных моментов в нашей встрече пока по минимуму.

21' Алквист сейчас бежал к мячу, но получил тычок в спину от Джикии. Едва не врезался швед в голкипера "Спартака". И молодец он, что вовремя убрал колено. Могла случиться травма.

20' 20 минут отыграли соперники. Джикия получил болезненный удар по ногам тем временем. Серьезно ему досталось от соперника.

19' МОМЕНТ! Было очень опасно! Прострел последовал сейчас с правого фланга. Мозес выполнил заброс в центр, откуда головой мощно пробил рядом с перекладиной Понсе!

18' Ларссон на Понсе выполнил передачу в центр - снова ростовчане отбиваются. Но мяч остается у "Спартака".

17' И снова Мозес на правом фланге. Выполнил он перевод в центр штрафной, получил ответный пас, и выполнил перевод в центр. Крайне неточно.

16' Весь в игре Карпин. По бровке он перемещается сейчас, едва не выбегая на газон. Мне кажется, что Карпин сейчас и сам бы вылетел на поле, если бы правилами это разрешалось.

14' Мозес снова продрался к штрафной соперника. Прострел последовал в центр штрафной, где первыми на мяче были футболисты "Ростова".

13' Не стал ускоряться к мячу Мозес, думая, что рефери назначит угловой, однако от ворот показывает боковой. В недоумении пребывают футболисты "Спартака".

12' Не лучшим образом разыграли корнер футболисты "Спартака". Мозес справа получил сферу под свой контроль, где сумел заработать только аут.

11' Айртон слева сместился к лицевой, после чего выполнил прострел в центр штрафной, где угодил прямо в ногу защитника. Угловой.

10' Еще одна остановка в игре происходит. Фолят игроки "Ростова" в районе центральной линии. Останавливает встречу сейчас рефери.

9' Нет пока опасных моментов в этой встрече. Банально мяч перекатывается то одной, то другой командой. Что-то выжидают оппоненты, такое ощущение.

8' Интересно, что Доменико Тедеско сегодня также пропускает встречу. Получил судья четвертую желтую карточку в предыдущей встрече, и, как и провинившиеся футболисты, отправился отбывать "бан" на трибуне.

7' Айртон попытался сейчас на левом фланге обработать сферу, не удалось ему прокинуть снаряд на ход. Упускает футболист снаряд за боковую линию.

6' Нет пока у нас слишком активных действий в исполнении команд. Такое ощущение, что соперники отсиживаются в обороне.

5' Глебов подключился к атаке своей команды. С линии штрафной выполнял он удар в дальний угол, и сфера пролетела рядом с левой стойкой.

4' Не так быстро у нас развиваются события на футбольном поле. Кстати говоря, с болельщиками сегодняшняя игра проходит.

3' Уже один из игроков "Спартака" получил повреждение. Виктор Мозес лежит на газоне и держится за ногу. Заморозку применяют врачи. Нужна помощь футболисту.

2' Футболисты "Спартака" предстали на поле в красно-белых цветах, тогда как игроки "Ростова" вышли на газон в желто-черном обмундировании.