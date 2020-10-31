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Спартак Москва
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ростов
0'
0:1
26' Гол
Мамаев Павел
37'
Спартак - Ростов. 0:1. Павел Мам...
98
Максименко
Александр
29
Кутепов
Илья
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
19
Понсе
Эсекель
11
Ларссон
Джордан
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
7
Ерёменко
Роман
10
Мамаев
Павел
15
Глебов
Данил
6
Хасимото
Кэнто
99
Полоз
Дмитрий
11
Алмквист
Понтус
Спартак Москва
3-4-1-2
Ростов
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.46
2. Понсе Эсекель 6 0.46
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0.23
4. Айртон Лукас 2 0.15
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.08
6. Кокорин Александр 1 (1) 0.08
7. Мозес Виктор 1 0.08
8. Жиго Самуэль 1 0.08
9. Зобнин Роман 0 0
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.38
2. Ионов Алексей 1 0.08
3. Мамаев Павел 1 0.08
4. Глебов Данил 1 0.08
5. Норманн Матиас 1 0.08
6. Ерёменко Роман 1 0.08
7. Чернов Евгений 1 0.08
8. Осипенко Максим 0 0
9. Хаджикадунич Деннис 0 0
10. Гапечкин Александр 0 0
11. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 5 1
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Умяров Наиль 3 0
6. Ещенко Андрей 2 0
7. Понсе Эсекель 2 0
8. Крал Алекс 2 0
9. Урунов Остон 2 0
10. Кокорин Александр 1 0
11. Кутепов Илья 1 0
12. Бакаев Зелимхан 1 0
13. Джикия Георгий 1 0
14. Жиго Самуэль 1 0
15. Ларссон Джордан 1 0
16. Гапонов Илья 1 0
17. Айртон Лукас 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Ерёменко Роман 2 1
3. Чернов Евгений 3 0
4. Хасимото Кэнто 3 0
5. Глебов Данил 1 1
6. Ионов Алексей 2 0
7. Байрамян Хорен 2 0
8. Хаджикадунич Деннис 2 0
9. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
10. Попов Ивелин 1 0
11. Козлов Алексей 1 0
12. Полоз Дмитрий 1 0
13. Обухов Владимир 1 0
14. Терентьев Денис 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Долгов Александр 1 0
18. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 23.81% (5) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Ростов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит
Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 1:4 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:1 Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Ростов 1:0 Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
6. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
7. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
8. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
9. Краснодар 0:0 Заявка 13 5 4 4 22 - 13 19
10. Ахмат 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 36'
    Менее 10 минут остается играть соперникам до конца встречи. Что-то мне подсказывает, что до перерыва мы больше голов с вами не увидим.
  • 35'
    Мамаев пытался проникнуть в чужую штрафную, но не пустил его Жиго к драгоценному футбольному объекту, который успел выбить за пределы газона.
  • 34'
    Показывают нам уже резервистов "Спартака". Есть кому выйти на футбольное поле у "красно-белых" в этот футбольный вечер.
  • 33'
    Не исключено, что сегодня выйдет на поле и Александр Кокорин. Сразу двух скандально известных футболистов мы с вами можем увидеть на футбольном поле.
  • 32'
    Айртон выполнял прострел с левого фланга. Успевают ростовчане занять нужную позицию в обороне. Глебов сферу выносит за пределы поля.
  • 31'
    В темпе ниже среднего пока играет команда Тедеско. Недаром нам показали Тедеско еще раз. Крайне недоволен игрой своей команды опытный наставник.
  • 30'
    Полчаса миновало в нашем поединке. Айртон позволил Ерёменко выполнить подачу в штрафную соперника. Правый фланг просел у "Спартака" во время голевой атаки соперника.
  • 29'
    Жиго позволил пробить Мамаеву. Всем своим видом показывал защитник, что готов помешать Павлу пробить, но затем что-то пошло не так.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАМАЕВ! 0:1!
    А это очень неожиданный момент! Джикия головой выносит сферу на соперника, который тут же выполняет прострел в центр с правого фланга, откуда Мамаев спокойно переправляет мяч в цель!
  • 27'
    Тедеско нам показывают режиссеры. Как будто где-то в комментаторской кабинке сидит Доменико. Достаточно внимательно он следит за игрой.
  • Угловой
    26'
    От Глебова снаряд сейчас уходит на угловой. Очередной корнер подадут москвичи у ворот своего соперника.
  • Фол, нарушение
    24'
    Алмквист теперь нарушает правила. Жиго досталось по ногам от нападающего "Ростова", который делает все, чтобы отличиться за свой коллектив.
  • Фол, нарушение
    23'
    Джикия снова на газоне. Несколько подряд фолов против Георгия. Будем надеяться, что без травмы для него обойдутся эти столкновения.
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идет. Стоит отметить, что опасных моментов в нашей встрече пока по минимуму.
  • Травма, повреждение
    21'
    Алквист сейчас бежал к мячу, но получил тычок в спину от Джикии. Едва не врезался швед в голкипера "Спартака". И молодец он, что вовремя убрал колено. Могла случиться травма.
  • Фол, нарушение
    20'
    20 минут отыграли соперники. Джикия получил болезненный удар по ногам тем временем. Серьезно ему досталось от соперника.
  • Опасный момент
    19'
    МОМЕНТ! Было очень опасно! Прострел последовал сейчас с правого фланга. Мозес выполнил заброс в центр, откуда головой мощно пробил рядом с перекладиной Понсе!
  • 18'
    Ларссон на Понсе выполнил передачу в центр - снова ростовчане отбиваются. Но мяч остается у "Спартака".
  • 17'
    И снова Мозес на правом фланге. Выполнил он перевод в центр штрафной, получил ответный пас, и выполнил перевод в центр. Крайне неточно.
  • 16'
    Весь в игре Карпин. По бровке он перемещается сейчас, едва не выбегая на газон. Мне кажется, что Карпин сейчас и сам бы вылетел на поле, если бы правилами это разрешалось.
  • 14'
    Мозес снова продрался к штрафной соперника. Прострел последовал в центр штрафной, где первыми на мяче были футболисты "Ростова".
  • 13'
    Не стал ускоряться к мячу Мозес, думая, что рефери назначит угловой, однако от ворот показывает боковой. В недоумении пребывают футболисты "Спартака".
  • 12'
    Не лучшим образом разыграли корнер футболисты "Спартака". Мозес справа получил сферу под свой контроль, где сумел заработать только аут.
  • Угловой
    11'
    Айртон слева сместился к лицевой, после чего выполнил прострел в центр штрафной, где угодил прямо в ногу защитника. Угловой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Еще одна остановка в игре происходит. Фолят игроки "Ростова" в районе центральной линии. Останавливает встречу сейчас рефери.
  • 9'
    Нет пока опасных моментов в этой встрече. Банально мяч перекатывается то одной, то другой командой. Что-то выжидают оппоненты, такое ощущение.
  • 8'
    Интересно, что Доменико Тедеско сегодня также пропускает встречу. Получил судья четвертую желтую карточку в предыдущей встрече, и, как и провинившиеся футболисты, отправился отбывать "бан" на трибуне.
  • 7'
    Айртон попытался сейчас на левом фланге обработать сферу, не удалось ему прокинуть снаряд на ход. Упускает футболист снаряд за боковую линию.
  • 6'
    Нет пока у нас слишком активных действий в исполнении команд. Такое ощущение, что соперники отсиживаются в обороне.
  • 5'
    Глебов подключился к атаке своей команды. С линии штрафной выполнял он удар в дальний угол, и сфера пролетела рядом с левой стойкой.
  • 4'
    Не так быстро у нас развиваются события на футбольном поле. Кстати говоря, с болельщиками сегодняшняя игра проходит.
  • Травма, повреждение
    3'
    Уже один из игроков "Спартака" получил повреждение. Виктор Мозес лежит на газоне и держится за ногу. Заморозку применяют врачи. Нужна помощь футболисту.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" предстали на поле в красно-белых цветах, тогда как игроки "Ростова" вышли на газон в желто-черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Москве со свистком главного арбитра стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мамаев Павел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.40 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.60 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.55 5.40
  3.36 3.11 2.34

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 1.75 2.05 2.08 1.80 1.44 2.75 1.18 4.75 1.14 5.55 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 13.00
9.60 1.06 8.10 1.08 3.20 1.36 2.46 1.56 1.85 2.16 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.75 1.09 7.60 1.02 15.25
7.17 1.10 2.78 1.46 2.35 1.62 2.99 1.41 2.30 1.65 2.02 1.85 1.71 2.18 1.53 2.55 1.42 2.92 1.10 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.00 1.22 4.20 1.12 6.10 1.10 6.50
2.79 1.44 1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
2.57 1.53 2.11 1.77 1.63 2.33 1.41 2.99 1.62 2.34 1.37 3.17 1.12 6.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.48 1.62 2.27 1.25 3.70
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.05 1.28
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:1 Ростов

Исход игры
Спартак Москва
85.5% (136)
Ничья
10.7% (17)
Ростов
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (90)
Меньше
42.31% (66)
Обе команды забьют
Да
64.1% (100)
Нет
35.9% (56)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
45.9% (73)
2:0 Спартак Москва
17.6% (28)
1:0 Спартак Москва
13.2% (21)
1:1 Ничья
8.2% (13)
3:1 Спартак Москва
4.4% (7)
3:0 Спартак Москва
1.9% (3)
1:2 Ростов
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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