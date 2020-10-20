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Спартак Москва
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.5
2. Понсе Эсекель 6 0.5
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0.25
4. Айртон Лукас 2 0.17
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.08
6. Кокорин Александр 1 (1) 0.08
7. Мозес Виктор 1 0.08
8. Жиго Самуэль 1 0.08
9. Зобнин Роман 0 0
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.42
2. Ионов Алексей 1 0.08
3. Мамаев Павел 1 0.08
4. Глебов Данил 1 0.08
5. Норманн Матиас 1 0.08
6. Ерёменко Роман 1 0.08
7. Чернов Евгений 1 0.08
8. Осипенко Максим 0 0
9. Хаджикадунич Деннис 0 0
10. Гапечкин Александр 0 0
11. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 5 1
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Умяров Наиль 3 0
6. Ещенко Андрей 2 0
7. Понсе Эсекель 2 0
8. Крал Алекс 2 0
9. Урунов Остон 2 0
10. Кокорин Александр 1 0
11. Кутепов Илья 1 0
12. Бакаев Зелимхан 1 0
13. Джикия Георгий 1 0
14. Жиго Самуэль 1 0
15. Ларссон Джордан 1 0
16. Гапонов Илья 1 0
17. Айртон Лукас 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Ерёменко Роман 2 1
3. Чернов Евгений 3 0
4. Хасимото Кэнто 3 0
5. Глебов Данил 1 1
6. Ионов Алексей 2 0
7. Байрамян Хорен 2 0
8. Хаджикадунич Деннис 2 0
9. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
10. Попов Ивелин 1 0
11. Козлов Алексей 1 0
12. Полоз Дмитрий 1 0
13. Обухов Владимир 1 0
14. Терентьев Денис 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Долгов Александр 1 0
18. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 23.81% (5) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Ростов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит
Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 1:4 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Спартак Москва 86.2% (50)
    X 12.1% (7)
    Ростов 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ростов
    1.80
    3.62
    6.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.50 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.55 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.62 6.05
      1.74 3.40 5.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.20 1.03 7.10 1.10 3.00 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.35 3.20 1.25 4.00 1.10 6.30 1.08 7.50 1.01 12.50
    9.30 1.06 7.40 1.09 3.15 1.37 2.34 1.61 1.77 2.28 1.36 3.18 1.29 3.68 1.10 7.30 1.08 8.40 1.01 16.50
    3.17 1.36 2.78 1.46 2.38 1.61 1.95 1.89 1.72 2.17 1.54 2.53 1.26 3.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.81 2.06 1.36 3.20 1.10 7.10
    2.79 1.44 1.80 2.01 1.36 3.12 1.10 6.85 1.07 8.40
    2.80 1.46 2.29 1.65 1.78 2.10 1.49 2.69 1.35 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
    3.68 1.28 2.32 1.61 1.59 2.36 1.24 4.05 1.14 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.27
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    86.2% (50)
    Ничья
    12.1% (7)
    Ростов
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (35)
    Меньше
    37.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    46.6% (27)
    2:0 Спартак Москва
    15.5% (9)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    1:0 Спартак Москва
    8.6% (5)
    3:1 Спартак Москва
    5.2% (3)
    3:0 Спартак Москва
    3.4% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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