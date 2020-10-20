Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6 (1)
|0.5
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.5
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.25
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.17
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.08
|6.
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.08
|7.
|Мозес Виктор
|1
|0.08
|8.
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|9.
|Зобнин Роман
|0
|0
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.42
|2.
|Ионов Алексей
|1
|0.08
|3.
|Мамаев Павел
|1
|0.08
|4.
|Глебов Данил
|1
|0.08
|5.
|Норманн Матиас
|1
|0.08
|6.
|Ерёменко Роман
|1
|0.08
|7.
|Чернов Евгений
|1
|0.08
|8.
|Осипенко Максим
|0
|0
|9.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|10.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|11.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|5
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|0
|4.
|Максименко Александр
|3
|0
|5.
|Умяров Наиль
|3
|0
|6.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|7.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|8.
|Крал Алекс
|2
|0
|9.
|Урунов Остон
|2
|0
|10.
|Кокорин Александр
|1
|0
|11.
|Кутепов Илья
|1
|0
|12.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|13.
|Джикия Георгий
|1
|0
|14.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|15.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|16.
|Гапонов Илья
|1
|0
|17.
|Айртон Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Ерёменко Роман
|2
|1
|3.
|Чернов Евгений
|3
|0
|4.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|5.
|Глебов Данил
|1
|1
|6.
|Ионов Алексей
|2
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|9.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|10.
|Попов Ивелин
|1
|0
|11.
|Козлов Алексей
|1
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|13.
|Обухов Владимир
|1
|0
|14.
|Терентьев Денис
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Долгов Александр
|1
|0
|18.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Ростов
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит
Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.20
|1.03
|7.10
|1.10
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.65
|1.93
|1.93
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.25
|4.00
|1.10
|6.30
|1.08
|7.50
|1.01
|12.50
|
|9.30
|1.06
|7.40
|1.09
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.77
|2.28
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.29
|3.68
|1.10
|7.30
|1.08
|8.40
|1.01
|16.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.36
|2.78
|1.46
|2.38
|1.61
|1.95
|1.89
|1.72
|2.17
|1.54
|2.53
|—
|—
|1.26
|3.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Исход игры
Спартак Москва
86.2% (50)
Ничья
12.1% (7)
Ростов
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (35)
Меньше
37.5% (21)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
46.6% (27)
2:0 Спартак Москва
15.5% (9)
1:1 Ничья
8.6% (5)
1:0 Спартак Москва
8.6% (5)
3:1 Спартак Москва
5.2% (3)
3:0 Спартак Москва
3.4% (2)
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