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Рубин
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
8
Йевтич
Дарко
28
Абильдгор
Оливер
87
Бакаев
Солтмурад
6
Ин-Бём
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
50
Шамов
Егор
92
Рассказов
Николай
8
Григалава
Гиа
6
Беляев
Максим
4
Бауэр
Роберт
21
Кадири
Мохаммед
20
Чаушич
Горан
7
Ломовицкий
Александр
13
Панченко
Кирилл
10
Кангва
Эванс
19
Джорджевич
Лука
Рубин
4-2-3-1
Арсенал Тула
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 5 (1) 0.42
2. Макаров Денис 4 0.33
3. Кварацхелия Хвича 2 0.17
4. Игнатьев Иван 2 (2) 0.17
5. Бакаев Солтмурад 1 0.08
6. Ин-Бём Хван 1 0.08
7. Шатов Олег 1 (1) 0.08
8. Йевтич Дарко 1 0.08
9. Старфельт Карл 1 0.08
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.25
2. Ткачёв Сергей 2 0.17
3. Кадири Мохаммед 2 0.17
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.17
5. Ковалёв Юрий 1 0.08
6. Кангва Кингс 1 0.08
7. Луценко Евгений 1 0.08
8. Хлусевич Даниил 1 0.08
9. Джорджевич Лука 1 0.08
10. Ломовицкий Александр 1 0.08
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 6 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Ин-Бём Хван 2 1
7. Бегич Сильвие 1 1
8. Шатов Олег 2 0
9. Деспотович Джордже 2 0
10. Зуев Александр 2 0
11. Самошников Илья 2 0
12. Кварацхелия Хвича 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 3 1
3. Кангва Эванс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Григалава Гиа 2 0
9. Беляев Максим 2 0
10. Громыко Валерий 2 0
11. Денисов Александр 1 0
12. Комбаров Кирилл 1 0
13. Бурлак Тарас 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Джорджевич Лука 1 0
16. Горбатенко Игорь 1 0
17. Панченко Кирилл 1 0
18. Ткачёв Сергей 1 0
19. Ковалёв Юрий 1 0
20. Костадинов Георги 1 0
21. Злобин Николай 1 0
22. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 33.33% (6) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Арсенал Тула 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат
Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Арсенал Тула 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Рубин Премьер-лига
Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 13-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и тульским "Арсеналом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода. 
Прогнозы 161
Рубин 91.3% (147)
X 6.8% (11)
Арсенал Тула 1.9% (3)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Арсенал Тула
1.71
3.95
6.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.80 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.95 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.85 6.15
  1.67 3.68 5.98

Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.00 1.02 8.00 1.06 3.45 1.31 2.70 1.50 2.15 1.75 1.88 1.99 1.45 2.70 1.32 3.40 1.13 5.80 1.10 6.30 1.02 11.50
10.75 1.05 8.80 1.07 3.52 1.31 2.60 1.51 1.89 2.01 1.45 2.79 1.33 3.38 1.13 6.15 1.10 7.10 1.02 13.75
3.55 1.31 2.90 1.43 2.70 1.50 2.15 1.74 1.88 2.00 1.67 2.28 1.47 2.79 1.32 3.50 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.40 2.95 1.13 6.10
3.00 1.39 1.91 1.89 1.43 2.83 1.12 6.15 1.09 7.30
2.88 1.45 2.37 1.62 1.86 2.01 1.54 2.56 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.87
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
Где смотреть матч Рубин - Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула

Исход игры
Рубин
91.3% (147)
Ничья
6.8% (11)
Арсенал Тула
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (82)
Меньше
47.1% (73)
Обе команды забьют
Да
56.77% (88)
Нет
43.23% (67)
Популярный счёт
2:1 Рубин
47.2% (76)
1:0 Рубин
28% (45)
2:0 Рубин
11.8% (19)
1:1 Ничья
5% (8)
3:1 Рубин
1.2% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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