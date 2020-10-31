Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Арсенал Тула
22
Дюпин
Юрий
50
Шамов
Егор
20
Чаушич
Горан
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|5 (1)
|0.42
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.33
|3.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.17
|4.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.17
|5.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.08
|6.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.08
|7.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.08
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.08
|9.
|Старфельт Карл
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.25
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.17
|3.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.17
|4.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.17
|5.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.08
|6.
|Кангва Кингс
|1
|0.08
|7.
|Луценко Евгений
|1
|0.08
|8.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.08
|9.
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|10.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.08
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|6
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Макаров Денис
|4
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|7.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|8.
|Шатов Олег
|2
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|10.
|Зуев Александр
|2
|0
|11.
|Самошников Илья
|2
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|3
|1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|1
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Чаушич Горан
|3
|0
|6.
|Сокол Артём
|3
|0
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Григалава Гиа
|2
|0
|9.
|Беляев Максим
|2
|0
|10.
|Громыко Валерий
|2
|0
|11.
|Денисов Александр
|1
|0
|12.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|13.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|14.
|Луценко Евгений
|1
|0
|15.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|17.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|18.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|19.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|20.
|Костадинов Георги
|1
|0
|21.
|Злобин Николай
|1
|0
|22.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|0
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Арсенал Тула
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат
Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.15
|1.75
|1.88
|1.99
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.32
|3.40
|1.13
|5.80
|1.10
|6.30
|1.02
|11.50
|
|10.75
|1.05
|8.80
|1.07
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.33
|3.38
|1.13
|6.15
|1.10
|7.10
|1.02
|13.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.31
|2.90
|1.43
|2.70
|1.50
|2.15
|1.74
|1.88
|2.00
|1.67
|2.28
|1.47
|2.79
|1.32
|3.50
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула
Исход игры
Рубин
91.3% (147)
Ничья
6.8% (11)
Арсенал Тула
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (82)
Меньше
47.1% (73)
Обе команды забьют
Да
56.77% (88)
Нет
43.23% (67)
Популярный счёт
2:1 Рубин
47.2% (76)
1:0 Рубин
28% (45)
2:0 Рубин
11.8% (19)
1:1 Ничья
5% (8)
3:1 Рубин
1.2% (2)
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