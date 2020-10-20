  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Рубин
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 5 (1) 0.42
2. Макаров Денис 4 0.33
3. Кварацхелия Хвича 2 0.17
4. Игнатьев Иван 2 (2) 0.17
5. Бакаев Солтмурад 1 0.08
6. Ин-Бём Хван 1 0.08
7. Шатов Олег 1 (1) 0.08
8. Йевтич Дарко 1 0.08
9. Старфельт Карл 1 0.08
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.25
2. Ткачёв Сергей 2 0.17
3. Кадири Мохаммед 2 0.17
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.17
5. Ковалёв Юрий 1 0.08
6. Кангва Кингс 1 0.08
7. Луценко Евгений 1 0.08
8. Хлусевич Даниил 1 0.08
9. Джорджевич Лука 1 0.08
10. Ломовицкий Александр 1 0.08
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 6 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Ин-Бём Хван 2 1
7. Бегич Сильвие 1 1
8. Шатов Олег 2 0
9. Деспотович Джордже 2 0
10. Зуев Александр 2 0
11. Самошников Илья 2 0
12. Кварацхелия Хвича 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 3 1
3. Кангва Эванс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Григалава Гиа 2 0
9. Беляев Максим 2 0
10. Громыко Валерий 2 0
11. Денисов Александр 1 0
12. Комбаров Кирилл 1 0
13. Бурлак Тарас 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Джорджевич Лука 1 0
16. Горбатенко Игорь 1 0
17. Панченко Кирилл 1 0
18. Ткачёв Сергей 1 0
19. Ковалёв Юрий 1 0
20. Костадинов Георги 1 0
21. Злобин Николай 1 0
22. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 33.33% (6) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Арсенал Тула 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат
Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Арсенал Тула 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Рубин Премьер-лига
Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 6 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Рубин 91.2% (52)
    X 8.8% (5)
    Арсенал Тула 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.66
    3.85
    6.48
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.70 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.85 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.76 6.40
      1.64 3.57 6.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.25 1.35 2.55 1.55 2.06 1.81 1.81 2.07 1.41 2.90 1.29 3.60 1.12 6.30 1.09 6.70 1.01 12.00
    10.25 1.05 8.40 1.08 3.36 1.33 2.53 1.53 1.84 2.07 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.35 1.10 7.30 1.02 14.00
    3.43 1.32 2.90 1.43 2.60 1.52 2.08 1.77 1.82 2.04 1.62 2.35 1.43 2.92 1.29 3.67 1.10 7.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.95 1.39 3.00 1.12 6.40
    2.91 1.41 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
    2.87 1.44 2.35 1.62 1.83 2.03 1.51 2.61 1.37 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Где смотреть матч Рубин - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула

    Исход игры
    Рубин
    91.2% (52)
    Ничья
    8.8% (5)
    Арсенал Тула
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (29)
    Нет
    46.3% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    43.9% (25)
    1:0 Рубин
    28.1% (16)
    2:0 Рубин
    14% (8)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный