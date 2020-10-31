Богосавац с левого фланга выполнил хороший заброс на левый угол штрафной площади, но Исмаэл и Мелкадзе не смогли зацепиться за мяч.

Ионов с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Уткин неудачно обработал мяч, который в итоге полетел в руки Шелии.

Берг в центре поля нарушил правила против Исмаэла. Игроки "Ахмата" довольно быстро разыграли стандарт.

Шелия вышел за пределы штрафной площади с сильно выбил мяч к штрафной площади "Краснодара", Рамирес оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Сафонову.

Уткин выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Газинский в борьбе с Ненаховым не смог заработать даже угловой.

31' Газинский из глубины поля выполнил заброс на ход Ионову к линии штрафной площади, Алексей выполнил неудачную скидку в центр штрафной площади, где был только Шелия.

30' Бериша попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Рамирес корпусом играл чисто в соперника, но Евгений Кукуляк не дал свистка.

29' Харин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Краснодара", правила были нарушены против Олссона.

28' Уткин здорово пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, теперь уже штанга сыграла за "Ахмат".

27' Газинский из центра поля выполнил заброс к линии вратарской, Берг в окружении соперников не смог зацепиться за мяч.

26' Рамирес на правом фланге удачно обыграл Беришу, а затем выполнил передачу на ход Сперцяну, Эдуард вошёл в штрафную площадь, но там его накрыл Исмаэл и отобрал мяч.

25' Ионов в центре поля выполнил плохой пас назад, Ильин перехватил мяч и по правому флангу убежал к штрафной площади, затем Владимир сместился в центр и уже от линии штрафной пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

24' Исмаэл в центре поля нарушил правила против Уткина. Игроки "Краснодара" достаточно быстро разыграли мяч.

23' Ионов в центре поля заплёл ноги Харину и тем самым не дал "Ахмату" провести быструю ответную атаку.

22' Берг при развитии атаки по центру неплохо отыгрался с Ионовым у штрафной площади "Ахмата", но затем Маркус всё же потерял мяч.

21' Сперцян с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Газинский головой сбросил мяч в центр штрафной, но уже там никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата" от Газинского, Ионов удачно набежал на мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Вилькер не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

19' Попытается вернуться в игру Чернов, но есть опасение, что повреждение коснулось и задней поверхности бедра, тогда уже долго на поле защитник "Краснодара" оставаться не сможет.

18' Евгений Чернов получил повреждение бедра в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре.

17' Богосавац с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ильин в прыжке удачно вытянул ногу и пробил черпачком по воротам, перекладина спасла "Краснодар" от пропущенного мяча.

16' Ненахов с правого фланга выполнил слишком слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Краснодара" перехватили мяч, но затем вновь не смогли развить ответный выпад.

15' Ильин попытался через центр разогнать атаку "Ахмата", но Владимир слишком далеко отпустил от себя мяч, этим воспользовался Литвинов, который грамотно сыграл в подкате и вернул мяч для своей команды.

14' Чернов со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам "Ахмата" всё же удалось отвести угрозу от своих ворот.

13' Тимофеев на левой половине поля нарушил правила. "Краснодар" теперь уже тщательно готовится к стандарту.

12' Исмаэл с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Вилькер в борьбе с соперниками не смог как следует головой пробить по воротам, мяч полетел точно в руки Сафонову.

11' Исмаэл с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ильин в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч,

10' Харин выполнил заброс в центр штрафной площади, Кайо не смог перехватить мяч, Мелкадзе удачно пробросил мяч мимо Сафонова, который вышел из ворот, но затем уже Рамирес включился в эпизод и в подкате выбил мяч на угловой.

9' От линии штрафной площади Нижич сильно выбил мяч на половину поля "Краснодара", Ильин вступил в борьбу за мяч, но при этом Владимир был в офсайде.

8' Олссон у своей штрафной площади перехватил мяч у Ильина, Владимир затем схватил соперника руками за корпус, это нарушение правил.

7' Исмаэл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Вилькер в борьбе за верховой мя нарушил правила против Чернова.

6' Мелкадзе с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил прострел во вратарскую, мяч задел ногу Литвинова и ушёл на угловой.

5' Бериша получил по голове от Рамиреса в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Краснодара", но Евгений Кукуляк показал, что это был игровой момент.

4' Мелкадзе на этот раз перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Краснодара", правила были нарушены против Кайо.

3' Исмаэл со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после скидки Мелкадзе зацепился за мяч у линии вратарской, но пробить по воротам Георгий так и не смог.

2' Анхель Вилькер получил памятную футболку перед началом матча, он провёл уже сто матчей на грозненский клуб.