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Ахмат
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Краснодар
0' 36'
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
4
Анхель
Вилькер
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
11
Исмаэл
Силва
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
29
Ильин
Владимир
7
Бериша
Бернард
3
Мелкадзе
Георгий
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристьян
31
Кайо
Силва
84
Литвинов
Вячеслав
18
Чернов
Евгений
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
47
Уткин
Даниил
74
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
33
Берг
Маркус
Ахмат
4-2-3-1
Краснодар
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 4 (1) 0.31
2. Бериша Бернард 4 (2) 0.31
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.15
4. Роши Одисе 2 0.15
5. Тимофеев Артём 2 0.15
6. Иванов Олег 0 0
7. Нижич Зоран 0 0
8. Исмаэл Силва 0 0
9. Ненахов Максим 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 5 0.38
2. Кабелла Реми 4 (1) 0.31
3. Классон Виктор 2 0.15
4. Петров Сергей 2 0.15
5. Вандерсон 1 0.08
6. Олссон Кристоффер 1 0.08
7. Де Вильена Тонни 1 0.08
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.08
9. Уткин Даниил 1 0.08
10. Сабуа Джейкоб 1 0.08
11. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Семёнов Андрей 5 1
3. Ненахов Максим 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Богосавац Мирослав 2 1
7. Быстров Марат 2 1
8. Исмаэл Силва 3 0
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 3 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Смольников Игорь 4 0
4. Олссон Кристоффер 4 0
5. Мартынович Александр 2 1
6. Берг Маркус 2 0
7. Газинский Юрий 2 0
8. Рамирес Кристьян 2 0
9. Уткин Даниил 2 0
10. Классон Виктор 1 0
11. Де Вильена Тонни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 21.43% (3) 0 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Краснодар 0 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:2 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат
Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин
Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига
Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:1 Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Ростов 1:0 Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
6. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
7. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
8. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
9. Краснодар 0:0 Заявка 13 5 4 4 22 - 13 19
10. Ахмат 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 36'
    Уткин выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Газинский в борьбе с Ненаховым не смог заработать даже угловой. 
  • 35'
    Шелия вышел за пределы штрафной площади с сильно выбил мяч к штрафной площади "Краснодара", Рамирес оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Сафонову. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Берг в центре поля нарушил правила против Исмаэла. Игроки "Ахмата" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 33'
    Ионов с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Уткин неудачно обработал мяч, который в итоге полетел в руки Шелии. 
  • 32'
    Богосавац с левого фланга выполнил хороший заброс на левый угол штрафной площади, но Исмаэл и Мелкадзе не смогли зацепиться за мяч. 
  • 31'
    Газинский из глубины поля выполнил заброс на ход Ионову к линии штрафной площади, Алексей выполнил неудачную скидку в центр штрафной площади, где был только Шелия. 
  • Судья
    30'
    Бериша попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Рамирес корпусом играл чисто в соперника, но Евгений Кукуляк не дал свистка. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Харин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Краснодара", правила были нарушены против Олссона. 
  • Штанга
    28'
    Уткин здорово пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, теперь уже штанга сыграла за "Ахмат". 
  • 27'
    Газинский из центра поля выполнил заброс к линии вратарской, Берг в окружении соперников не смог зацепиться за мяч. 
  • 26'
    Рамирес на правом фланге удачно обыграл Беришу, а затем выполнил передачу на ход Сперцяну, Эдуард вошёл в штрафную площадь, но там его накрыл Исмаэл и отобрал мяч. 
  • Опасный момент
    25'
    Ионов в центре поля выполнил плохой пас назад, Ильин перехватил мяч и по правому флангу убежал к штрафной площади, затем Владимир сместился в центр и уже от линии штрафной пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Исмаэл в центре поля нарушил правила против Уткина. Игроки "Краснодара" достаточно быстро разыграли мяч. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Ионов в центре поля заплёл ноги Харину и тем самым не дал "Ахмату" провести быструю ответную атаку. 
  • 22'
    Берг при развитии атаки по центру неплохо отыгрался с Ионовым у штрафной площади "Ахмата", но затем Маркус всё же потерял мяч. 
  • Угловой
    21'
    Сперцян с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Газинский головой сбросил мяч в центр штрафной, но уже там никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 20'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата" от Газинского, Ионов удачно набежал на мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Вилькер не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 19'
    Попытается вернуться в игру Чернов, но есть опасение, что повреждение коснулось и задней поверхности бедра, тогда уже долго на поле защитник "Краснодара" оставаться не сможет. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Евгений Чернов получил повреждение бедра в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре. 
  • Штанга
    17'
    Богосавац с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ильин в прыжке удачно вытянул ногу и пробил черпачком по воротам, перекладина спасла "Краснодар" от пропущенного мяча. 
  • 16'
    Ненахов с правого фланга выполнил слишком слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Краснодара" перехватили мяч, но затем вновь не смогли развить ответный выпад. 
  • 15'
    Ильин попытался через центр разогнать атаку "Ахмата", но Владимир слишком далеко отпустил от себя мяч, этим воспользовался Литвинов, который грамотно сыграл в подкате и вернул мяч для своей команды. 
  • 14'
    Чернов со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам "Ахмата" всё же удалось отвести угрозу от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Тимофеев на левой половине поля нарушил правила. "Краснодар" теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
  • 12'
    Исмаэл с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Вилькер в борьбе с соперниками не смог как следует головой пробить по воротам, мяч полетел точно в руки Сафонову. 
  • Угловой
    11'
    Исмаэл с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ильин в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч, 
  • Опасный момент
    10'
    Харин выполнил заброс в центр штрафной площади, Кайо не смог перехватить мяч, Мелкадзе удачно пробросил мяч мимо Сафонова, который вышел из ворот, но затем уже Рамирес включился в эпизод и в подкате выбил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    9'
    От линии штрафной площади Нижич сильно выбил мяч на половину поля "Краснодара", Ильин вступил в борьбу за мяч, но при этом Владимир был в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Олссон у своей штрафной площади перехватил мяч у Ильина, Владимир затем схватил соперника руками за корпус, это нарушение правил. 
  • Угловой
    7'
    Исмаэл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Вилькер в борьбе за верховой мя нарушил правила против Чернова. 
  • 6'
    Мелкадзе с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил прострел во вратарскую, мяч задел ногу Литвинова и ушёл на угловой. 
  • Судья
    5'
    Бериша получил по голове от Рамиреса в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Краснодара", но Евгений Кукуляк показал, что это был игровой момент. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Мелкадзе на этот раз перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Краснодара", правила были нарушены против Кайо. 
  • 3'
    Исмаэл со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после скидки Мелкадзе зацепился за мяч у линии вратарской, но пробить по воротам Георгий так и не смог. 
  • 2'
    Анхель Вилькер получил памятную футболку перед началом матча, он провёл уже сто матчей на грозненский клуб. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Краснодар" в Грозном ждёт очень непростая встреча, у команды Мурада Мусаева немало потерь, а поэтому сегодня она не будет считаться фаворитом. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.00 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.58 2.94
  2.58 2.96 3.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 8.50 1.05 2.50 1.53 2.90 1.41 1.48 2.63 1.74 2.17 1.57 2.50 1.16 5.10 1.15 5.40 1.04 10.00 1.03 10.00 1.03 12.00
11.50 1.04 9.50 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.96 1.94 1.53 2.53 1.37 3.15 1.16 5.55 1.12 6.35 1.04 12.25
6.39 1.12 3.07 1.39 2.41 1.59 2.09 1.78 1.76 2.12 1.55 2.51 1.43 2.89 1.61 2.38 1.52 2.62 1.29 3.69 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.10 1.93 1.87 1.09 7.20 1.13 5.80 1.08 7.77
3.10 1.37 2.04 1.78 1.45 2.75 1.15 5.65 1.10 6.75
1.54 2.53 1.31 3.50 1.67 2.26 1.43 2.90 1.43 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
4.05 1.24 2.72 1.46 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.44 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Краснодар

Исход игры
Ахмат
14.7% (23)
Ничья
39.7% (62)
Краснодар
45.5% (71)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
83.01% (127)
Нет
16.99% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (58)
1:2 Краснодар
30.8% (48)
0:1 Краснодар
9.6% (15)
2:1 Ахмат
8.3% (13)
1:0 Ахмат
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Краснодар
1.3% (2)
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