  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 4 (1) 0.33
2. Бериша Бернард 4 (2) 0.33
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.17
4. Роши Одисе 2 0.17
5. Тимофеев Артём 2 0.17
6. Иванов Олег 0 0
7. Нижич Зоран 0 0
8. Исмаэл Силва 0 0
9. Ненахов Максим 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 5 0.42
2. Кабелла Реми 4 (1) 0.33
3. Классон Виктор 2 0.17
4. Петров Сергей 2 0.17
5. Вандерсон 1 0.08
6. Олссон Кристоффер 1 0.08
7. Де Вильена Тонни 1 0.08
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.08
9. Уткин Даниил 1 0.08
10. Сабуа Джейкоб 1 0.08
11. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Семёнов Андрей 5 1
3. Ненахов Максим 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Богосавац Мирослав 2 1
7. Быстров Марат 2 1
8. Исмаэл Силва 3 0
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 3 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Смольников Игорь 4 0
4. Олссон Кристоффер 4 0
5. Мартынович Александр 2 1
6. Берг Маркус 2 0
7. Газинский Юрий 2 0
8. Рамирес Кристьян 2 0
9. Уткин Даниил 2 0
10. Классон Виктор 1 0
11. Де Вильена Тонни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 21.43% (3) 0 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Краснодар 0 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:2 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат
Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин
Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига
Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Ахмат 10.5% (6)
    X 26.3% (15)
    Краснодар 63.2% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    2.80
    3.58
    2.81
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.50 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.50 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.58 2.76
      2.55 3.44 2.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 1.96 1.91 1.75 2.15 1.53 2.60 1.35 3.20 1.16 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50 1.03 9.70
    11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.53 2.53 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.20 1.04 11.75
    3.73 1.28 2.86 1.44 2.24 1.68 1.93 1.92 1.71 2.18 1.49 2.67 1.33 3.40 1.11 7.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.86 1.42 2.85 1.13 5.80
    3.10 1.37 2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
    3.14 1.38 2.58 1.53 2.02 1.85 1.61 2.36 1.44 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Краснодар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    10.5% (6)
    Ничья
    26.3% (15)
    Краснодар
    63.2% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    45.6% (26)
    1:1 Ничья
    24.6% (14)
    0:1 Краснодар
    8.8% (5)
    2:1 Ахмат
    5.3% (3)
    1:0 Ахмат
    5.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный