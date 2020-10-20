Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.33
|2.
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.33
|3.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.17
|4.
|Роши Одисе
|2
|0.17
|5.
|Тимофеев Артём
|2
|0.17
|6.
|Иванов Олег
|0
|0
|7.
|Нижич Зоран
|0
|0
|8.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|9.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|5
|0.42
|2.
|Кабелла Реми
|4 (1)
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.17
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.17
|5.
|Вандерсон
|1
|0.08
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.08
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.08
|8.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.08
|9.
|Уткин Даниил
|1
|0.08
|10.
|Сабуа Джейкоб
|1
|0.08
|11.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|3.
|Ненахов Максим
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|7.
|Быстров Марат
|2
|1
|8.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|3
|1
|2.
|Петров Сергей
|4
|0
|3.
|Смольников Игорь
|4
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|5.
|Мартынович Александр
|2
|1
|6.
|Берг Маркус
|2
|0
|7.
|Газинский Юрий
|2
|0
|8.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|9.
|Уткин Даниил
|2
|0
|10.
|Классон Виктор
|1
|0
|11.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|21.43% (3)
|0
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Краснодар
|0
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:2 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат
Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин
Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.65
|1.29
|2.80
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.91
|1.75
|2.15
|1.53
|2.60
|1.35
|3.20
|1.16
|5.30
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|1.03
|9.70
|
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|3.72
|1.28
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.20
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.73
|1.28
|2.86
|1.44
|2.24
|1.68
|1.93
|1.92
|1.71
|2.18
|1.49
|2.67
|1.33
|3.40
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар
Исход игры
Ахмат
10.5% (6)
Ничья
26.3% (15)
Краснодар
63.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
45.6% (26)
1:1 Ничья
24.6% (14)
0:1 Краснодар
8.8% (5)
2:1 Ахмат
5.3% (3)
1:0 Ахмат
5.3% (3)
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