Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
РБ Лейпциг
30
Эльведи
Нико
36
Эмболо
Брель
11
Вольф
Ханнес
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.4
|2.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.4
|3.
|Лайнер Штефан
|1
|0.2
|4.
|Плеа Алассан
|1
|0.2
|5.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.2
|6.
|Тюрам Маркус
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.4
|2.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.4
|3.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.4
|4.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.2
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0.2
|7.
|Юпамекано Део
|1
|0.2
|8.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.2
|9.
|Ольмо Дани
|0
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Херрман Патрик
|2
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|4.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|5.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|6.
|Эмболо Брель
|1
|0
|7.
|Тюрам Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|2
|0
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|3.
|Сорлот Александр
|1
|0
|4.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|5.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|РБ Лейпциг
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|11.00
|1.02
|4.60
|1.15
|3.85
|1.27
|2.40
|1.62
|2.14
|1.76
|1.89
|1.94
|1.77
|2.12
|1.57
|2.48
|1.30
|3.55
|1.21
|4.20
|1.10
|6.70
|1.06
|7.40
|1.02
|11.50
|
|10.75
|1.01
|4.50
|1.16
|3.62
|1.24
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.61
|2.62
|1.28
|3.64
|1.21
|4.20
|1.07
|6.90
|1.05
|7.50
|1.03
|13.50
|
|—
|—
|5.57
|1.17
|—
|—
|2.54
|1.57
|2.27
|1.70
|2.00
|1.91
|1.76
|2.16
|1.62
|2.42
|—
|—
|1.24
|4.41
|—
|—
|1.10
|8.38
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия М
16.4% (24)
Ничья
38.4% (56)
РБ Лейпциг
45.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
94.41% (135)
Нет
5.59% (8)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
38.4% (56)
1:1 Ничья
31.5% (46)
2:1 Боруссия М
11.6% (17)
2:2 Ничья
6.2% (9)
0:1 РБ Лейпциг
2.7% (4)
1:0 Боруссия М
2.1% (3)
1:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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