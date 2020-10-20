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Боруссия М
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Йонас 2 (2) 0.4
2. Штиндль Ларс 2 (1) 0.4
3. Лайнер Штефан 1 0.2
4. Плеа Алассан 1 0.2
5. Гинтер Маттиас 1 0.2
6. Тюрам Маркус 1 0.2
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 2 0.4
2. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.4
3. Анхелиньо Хосе 2 0.4
4. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.2
5. Орбан Вилли 1 0.2
6. Хайдара Амаду 1 0.2
7. Юпамекано Део 1 0.2
8. Забитцер Марсель 1 (1) 0.2
9. Ольмо Дани 0 0
10. Нкунку Кристофер 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Херрман Патрик 2 0
2. Бенсебаини Рами 2 0
3. Нойхаус Флориан 2 0
4. Штиндль Ларс 1 0
5. Лайнер Штефан 1 0
6. Эмболо Брель 1 0
7. Тюрам Маркус 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 2 0
2. Поульсен Юссуф 1 0
3. Сорлот Александр 1 0
4. Клостерманн Лукас 1 0
5. Адамс Тайлер 1 0
6. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 0 37.5% (3)
 РБ Лейпциг 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Байер Л Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Вердер Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 2 - 19 1
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 49
    Боруссия М 20.4% (10)
    X 34.7% (17)
    РБ Лейпциг 44.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.16
    3.76
    2.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.50 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.65 2.33
    Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.76 2.38
      3.10 3.70 2.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.25 2.45 1.55 1.96 1.90 1.74 2.17 1.61 2.41 1.31 3.45 1.23 4.10 1.09 6.50 1.08 7.20
    10.75 1.00 4.65 1.15 3.80 1.22 2.36 1.56 1.90 1.85 1.65 2.52 1.31 3.32 1.22 4.10 1.08 6.60 1.06 7.00 1.03 13.50
    5.62 1.17 2.51 1.58 2.24 1.71 1.98 1.93 1.76 2.17 1.62 2.43 1.24 4.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.55 1.62 2.30 1.23 4.10
    3.52 1.30 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.10
    3.24 1.39 2.57 1.56 1.92 1.98 1.64 2.39 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.00 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30
    5.20 1.17 3.76 1.27 2.05 1.77 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.48 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.48
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    Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия М
    20.4% (10)
    Ничья
    34.7% (17)
    РБ Лейпциг
    44.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    34.7% (17)
    1:1 Ничья
    28.6% (14)
    2:1 Боруссия М
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    1:0 Боруссия М
    4.1% (2)
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