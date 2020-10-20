Боруссия М
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Стадион: Боруссия Парк
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.4
|2.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.4
|3.
|Лайнер Штефан
|1
|0.2
|4.
|Плеа Алассан
|1
|0.2
|5.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.2
|6.
|Тюрам Маркус
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.4
|2.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.4
|3.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.4
|4.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.2
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0.2
|7.
|Юпамекано Део
|1
|0.2
|8.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.2
|9.
|Ольмо Дани
|0
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Херрман Патрик
|2
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|4.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|5.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|6.
|Эмболо Брель
|1
|0
|7.
|Тюрам Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|2
|0
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|3.
|Сорлот Александр
|1
|0
|4.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|5.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|РБ Лейпциг
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =4 -4Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =6 -3Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 19
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.10
|1.25
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.96
|1.90
|1.74
|2.17
|1.61
|2.41
|1.31
|3.45
|1.23
|4.10
|1.09
|6.50
|1.08
|7.20
|—
|—
|
|10.75
|1.00
|4.65
|1.15
|3.80
|1.22
|2.36
|1.56
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|1.65
|2.52
|1.31
|3.32
|1.22
|4.10
|1.08
|6.60
|1.06
|7.00
|1.03
|13.50
|
|—
|—
|5.62
|1.17
|—
|—
|2.51
|1.58
|2.24
|1.71
|1.98
|1.93
|1.76
|2.17
|1.62
|2.43
|—
|—
|1.24
|4.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия М
20.4% (10)
Ничья
34.7% (17)
РБ Лейпциг
44.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
91.3% (42)
Нет
8.7% (4)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
34.7% (17)
1:1 Ничья
28.6% (14)
2:1 Боруссия М
10.2% (5)
2:2 Ничья
4.1% (2)
1:0 Боруссия М
4.1% (2)
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