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Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Вердер
0'
4' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
28'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
3
Ильзанкер
Штефан
17
Роде
Себастьян
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
22
Чон
Тахит
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Вердер
3-4-2-1

Ход матча

4'
Ильзанкер Штефан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 3 (2) 0.5
2. Дост Бас 2 0.33
3. Камада Даити 1 0.17
4. Роде Себастьян 1 0.17
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.67
2. Биттенкорт Леонардо 1 0.17
3. Зельке Дейви 1 0.17
4. Эггештайн Максимилиан 1 0.17
5. Аугустинссон Людвиг 0 0
6. Гебреселассие Теодор 0 0
7. Сарджент Джош 0 0
8. Мбом Жан-Мануэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Ильзанкер Штефан 2 0
2. Роде Себастьян 2 0
3. Хасебе Макото 1 0
4. Дост Бас 1 0
5. Цубер Стивен 1 0
6. Юнес Амин 1 0
7. Туре Альмами 1 0
8. Камада Даити 1 0
9. Баркок Аймен 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Эггештайн Максимилиан 2 0
2. Фридль Марко 2 0
3. Мбом Жан-Мануэль 2 0
4. Гебреселассие Теодор 1 0
5. Классен Дэви 1 0
6. Аугустинссон Людвиг 1 0
7. Зельке Дейви 1 0
8. Сарджент Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0
 Вердер 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург
Вердер Последние 20 матчей: + = -
Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия
Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вердер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 6 5 0 1 23 - 8 15
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 2 13
4. Байер Л Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
6. Вердер 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 9 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Аугсбург 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 150
Айнтрахт Фр 72% (108)
X 23.3% (35)
Вердер 4.7% (7)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Вердер
1.87
4.05
4.49
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 4.00 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.55 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 4.05 4.05
  1.81 3.76 4.49

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 11.50 1.02 2.90 1.40 3.85 1.27 1.68 2.18 2.14 1.76 1.88 1.99 1.72 2.20 1.23 4.05 1.28 3.65 1.07 8.40 1.08 7.30 1.01 15.00 1.02 11.50
13.50 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.34 1.61 1.84 1.99 1.56 2.59 1.28 3.72 1.21 4.55 1.09 7.90 1.07 8.80 1.03 13.75
4.38 1.23 2.54 1.55 2.13 1.76 1.91 1.97 1.66 2.30 1.52 2.62 1.43 2.93 1.15 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 2.31 1.60 1.12 6.10 1.21 4.40 1.11 6.50
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
3.00 1.42 2.46 1.58 1.93 1.95 1.57 2.50 1.41 3.04 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.78 1.47 2.55 1.29 3.45
4.85 1.18 3.52 1.30 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Вердер

Исход игры
Айнтрахт Фр
72% (108)
Ничья
23.3% (35)
Вердер
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
85.81% (127)
Нет
14.19% (21)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52% (78)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:0 Айнтрахт Фр
8% (12)
2:2 Ничья
6.7% (10)
2:0 Айнтрахт Фр
4.7% (7)
3:1 Айнтрахт Фр
4% (6)
1:2 Вердер
3.3% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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