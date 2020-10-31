Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Deutsche Bank Park
Вердер
4' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
18
Туре
Альмами
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
32
Фридль
Марко
22
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|3 (2)
|0.5
|2.
|Дост Бас
|2
|0.33
|3.
|Камада Даити
|1
|0.17
|4.
|Роде Себастьян
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.67
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.17
|3.
|Зельке Дейви
|1
|0.17
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.17
|5.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|6.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|7.
|Сарджент Джош
|0
|0
|8.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|2.
|Роде Себастьян
|2
|0
|3.
|Хасебе Макото
|1
|0
|4.
|Дост Бас
|1
|0
|5.
|Цубер Стивен
|1
|0
|6.
|Юнес Амин
|1
|0
|7.
|Туре Альмами
|1
|0
|8.
|Камада Даити
|1
|0
|9.
|Баркок Аймен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|2.
|Фридль Марко
|2
|0
|3.
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|4.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|5.
|Классен Дэви
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|7.
|Зельке Дейви
|1
|0
|8.
|Сарджент Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|Вердер
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург
Вердер Последние 20 матчей: + = -Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия
Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вердер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|23 - 8
|15
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|6.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.00
|1.05
|11.50
|1.02
|2.90
|1.40
|3.85
|1.27
|—
|—
|1.68
|2.18
|2.14
|1.76
|1.88
|1.99
|1.72
|2.20
|1.23
|4.05
|1.28
|3.65
|1.07
|8.40
|1.08
|7.30
|1.01
|15.00
|1.02
|11.50
|
|—
|—
|13.50
|1.03
|4.80
|1.19
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.84
|1.99
|—
|—
|1.56
|2.59
|1.28
|3.72
|1.21
|4.55
|1.09
|7.90
|1.07
|8.80
|1.03
|13.75
|
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.23
|—
|—
|2.54
|1.55
|2.13
|1.76
|1.91
|1.97
|1.66
|2.30
|1.52
|2.62
|1.43
|2.93
|—
|—
|1.15
|5.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Вердер
Исход игры
Айнтрахт Фр
72% (108)
Ничья
23.3% (35)
Вердер
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
85.81% (127)
Нет
14.19% (21)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52% (78)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:0 Айнтрахт Фр
8% (12)
2:2 Ничья
6.7% (10)
2:0 Айнтрахт Фр
4.7% (7)
3:1 Айнтрахт Фр
4% (6)
1:2 Вердер
3.3% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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