Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Вердер
4' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
34' Undefined phrase: football_event_Камада Даити
45' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
0:1
51' ГолСарджент Джош
55' Желтая карточкаСарджент Джош
1:1
65' ГолАндре Силва
90' Желтая карточкаЮя Осако
18
Туре
Альмами
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
32
Фридль
Марко
22
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
34'
45'
51'
0:1
55'
65'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|4 (2)
|0.67
|2.
|Дост Бас
|2
|0.33
|3.
|Камада Даити
|1
|0.17
|4.
|Роде Себастьян
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.67
|2.
|Сарджент Джош
|1
|0.17
|3.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.17
|4.
|Зельке Дейви
|1
|0.17
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.17
|6.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|7.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|8.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|9.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|2.
|Роде Себастьян
|2
|0
|3.
|Хасебе Макото
|1
|0
|4.
|Дост Бас
|1
|0
|5.
|Цубер Стивен
|1
|0
|6.
|Юнес Амин
|1
|0
|7.
|Туре Альмами
|1
|0
|8.
|Камада Даити
|1
|0
|9.
|Баркок Аймен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|3
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|3.
|Фридль Марко
|2
|0
|4.
|Сарджент Джош
|2
|0
|5.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|6.
|Юя Осако
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|9.
|Зельке Дейви
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|Вердер
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург
Вердер Последние 20 матчей: + = -Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия
Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вердер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.44
|1.20
|11.50
|1.02
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|3.85
|1.27
|—
|—
|1.30
|3.50
|2.14
|1.76
|1.88
|1.99
|1.72
|2.20
|1.38
|3.00
|1.28
|3.65
|1.08
|7.77
|1.08
|7.30
|1.01
|15.00
|1.02
|11.50
|
|—
|—
|13.50
|1.03
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.84
|1.99
|—
|—
|1.56
|2.59
|1.28
|3.72
|1.21
|4.55
|1.09
|7.90
|1.07
|8.80
|1.03
|13.75
|
|4.24
|1.24
|2.97
|1.42
|2.16
|1.74
|1.82
|2.06
|1.58
|2.46
|1.35
|3.33
|1.64
|2.34
|2.34
|1.64
|1.96
|1.93
|1.54
|2.57
|1.37
|3.21
|1.28
|3.85
|—
|—
|1.15
|5.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Исход игры
Айнтрахт Фр
72% (108)
Ничья
23.3% (35)
Вердер
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
85.81% (127)
Нет
14.19% (21)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52% (78)
1:1 Ничья
16.7% (25)
1:0 Айнтрахт Фр
8% (12)
2:2 Ничья
6.7% (10)
2:0 Айнтрахт Фр
4.7% (7)
3:1 Айнтрахт Фр
4% (6)
1:2 Вердер
3.3% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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