Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Бавария
31
Вольф
Мариус
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
20
Сарр
Буна
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сане ЛеройНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.4
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.2
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.2
|4.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.2
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|6.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|7.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|2
|2.
|Мюллер Томас
|3
|0.6
|3.
|Гнабри Серж
|3
|0.6
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.4
|5.
|Мусиала Джамал
|2
|0.4
|6.
|Киммих Йозуа
|1
|0.2
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0.2
|8.
|Коста Дуглас
|0
|0
|9.
|Сарр Буна
|0
|0
|10.
|Коман Кингсли
|0
|0
|11.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|2.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|4.
|Хектор Йонас
|2
|0
|5.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|6.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|7.
|Скири Эйе
|1
|0
|8.
|Эзкан Салих
|1
|0
|9.
|Хорн Яннес
|1
|0
|10.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|2
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|2
|0
|3.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|6.
|Горетцка Леон
|1
|0
|7.
|Гнабри Серж
|1
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Бавария
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М
Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн
Бавария Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария
Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|6.90
|1.08
|6.00
|1.11
|3.30
|1.33
|2.70
|1.47
|—
|—
|2.00
|1.86
|1.81
|2.06
|1.63
|2.37
|1.75
|2.15
|1.42
|2.85
|1.22
|4.20
|1.17
|4.70
|1.07
|7.60
|1.07
|7.40
|
|6.75
|1.06
|6.05
|1.10
|3.26
|1.32
|2.68
|1.47
|—
|—
|2.06
|1.93
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.21
|4.05
|1.15
|4.60
|1.05
|7.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.51
|1.32
|2.80
|1.47
|2.29
|1.66
|2.01
|1.87
|1.80
|2.07
|1.60
|2.41
|1.56
|2.52
|1.41
|2.98
|—
|—
|1.17
|5.23
|—
|—
|1.10
|7.36
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Исход игры
Кёльн
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Бавария
98.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
48.3% (71)
Нет
51.7% (76)
Популярный счёт
1:3 Бавария
29.5% (44)
0:2 Бавария
28.9% (43)
0:3 Бавария
16.1% (24)
1:2 Бавария
8.1% (12)
1:4 Бавария
6.7% (10)
0:4 Бавария
4% (6)
0:1 Бавария
1.3% (2)
1:5 Бавария
1.3% (2)
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