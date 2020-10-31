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Кёльн
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
5
Кцихос
Рафаэль
33
Борнаув
Себастьян
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
21
Эзкан
Салих
15
Лимниос
Димитрис
18
Дуда
Ондрей
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
1
Нойер
Мануэль
20
Сарр
Буна
17
Боатенг
Жером
4
Зюле
Никлас
5
Павар
Бенджамин
6
Киммих
Йозуа
8
Мартинес
Хави
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
13
Чупо-Мотинг
Эрик
10
Сане
Лерой
Кёльн
4-2-3-1
Бавария
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.4
2. Дрекслер Доминик 1 0.2
3. Дуда Ондрей 1 0.2
4. Реджбекай Элвис 1 0.2
5. Эхизибуэ Кингсли 0 0
6. Борнаув Себастьян 0 0
7. Тилманн Ян 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 10 (2) 2
2. Мюллер Томас 3 0.6
3. Гнабри Серж 3 0.6
4. Сане Лерой 2 0.4
5. Мусиала Джамал 2 0.4
6. Киммих Йозуа 1 0.2
7. Горетцка Леон 1 0.2
8. Коста Дуглас 0 0
9. Сарр Буна 0 0
10. Коман Кингсли 0 0
11. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Эхизибуэ Кингсли 3 0
2. Соренсен Фредерик 2 0
3. Дуда Ондрей 2 0
4. Хектор Йонас 2 0
5. Реджбекай Элвис 2 0
6. Кцихос Рафаэль 1 0
7. Скири Эйе 1 0
8. Эзкан Салих 1 0
9. Хорн Яннес 1 0
10. Якобс Исмаил 1 0
11. Борнаув Себастьян 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 2 0
2. Киммих Йозуа 2 0
3. Толиссо Корентен 0 1
4. Нойер Мануэль 1 0
5. Левандовски Роберт 1 0
6. Горетцка Леон 1 0
7. Гнабри Серж 1 0
8. Эрнандес Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)
 Бавария 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М
Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария
Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Байер Л Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
6. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Вердер Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 149
    Кёльн 0.7% (1)
    X 0.7% (1)
    Бавария 98.7% (147)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Бавария
    11.25
    7.40
    1.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 10.00 6.80 1.27
    Бонус: 5 000 ₽ 10.00 7.00 1.27
    Бонус: 5 000 ₽ 11.25 7.40 1.30
      10.23 6.97 1.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.90 1.08 6.00 1.11 3.30 1.33 2.70 1.47 2.00 1.86 1.81 2.06 1.63 2.37 1.75 2.15 1.42 2.85 1.22 4.20 1.17 4.70 1.07 7.60 1.07 7.40
    6.75 1.06 6.05 1.10 3.26 1.32 2.68 1.47 2.06 1.93 1.61 2.32 1.42 2.78 1.21 4.05 1.15 4.60 1.05 7.40
    3.51 1.32 2.80 1.47 2.29 1.66 2.01 1.87 1.80 2.07 1.60 2.41 1.56 2.52 1.41 2.98 1.17 5.23 1.10 7.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.35 1.33 1.89 1.91 1.41 2.90 1.33 3.50
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.91 1.89 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.53 1.32 2.36 1.62 1.93 1.94 1.66 2.28 1.41 3.03 1.38 3.07
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.40 1.53 1.79 1.95 1.45 2.60
    5.25 1.16 2.45 1.55 1.83 1.98 1.48 2.65 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.20
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.45
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    Прогнозы на матч Кёльн - Бавария

    Исход игры
    Кёльн
    0.7% (1)
    Ничья
    0.7% (1)
    Бавария
    98.7% (147)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.71% (101)
    Меньше
    31.29% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    48.3% (71)
    Нет
    51.7% (76)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    29.5% (44)
    0:2 Бавария
    28.9% (43)
    0:3 Бавария
    16.1% (24)
    1:2 Бавария
    8.1% (12)
    1:4 Бавария
    6.7% (10)
    0:4 Бавария
    4% (6)
    0:1 Бавария
    1.3% (2)
    1:5 Бавария
    1.3% (2)
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