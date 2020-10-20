Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.4
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.2
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.2
|4.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.2
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|6.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|7.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|2
|2.
|Мюллер Томас
|3
|0.6
|3.
|Гнабри Серж
|3
|0.6
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.4
|5.
|Мусиала Джамал
|2
|0.4
|6.
|Киммих Йозуа
|1
|0.2
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0.2
|8.
|Коста Дуглас
|0
|0
|9.
|Сарр Буна
|0
|0
|10.
|Коман Кингсли
|0
|0
|11.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|2.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|4.
|Хектор Йонас
|2
|0
|5.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|6.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|7.
|Скири Эйе
|1
|0
|8.
|Эзкан Салих
|1
|0
|9.
|Хорн Яннес
|1
|0
|10.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|2
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|2
|0
|3.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|6.
|Горетцка Леон
|1
|0
|7.
|Гнабри Серж
|1
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Бавария
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М
Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн
Бавария Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария
Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 19
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|7.50
|1.06
|3.85
|1.22
|3.35
|1.32
|2.35
|1.61
|2.12
|1.79
|1.90
|1.97
|—
|—
|1.59
|2.40
|1.35
|3.25
|1.27
|3.65
|1.12
|5.90
|1.10
|6.20
|
|8.10
|1.03
|7.80
|1.06
|3.98
|1.23
|3.38
|1.32
|2.46
|1.68
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.32
|1.33
|3.10
|1.24
|3.56
|1.10
|5.55
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.17
|1.23
|—
|—
|2.34
|1.61
|2.11
|1.74
|1.88
|1.94
|1.70
|2.18
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Исход игры
Кёльн
2% (1)
Ничья
2% (1)
Бавария
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
46.94% (23)
Нет
53.06% (26)
Популярный счёт
0:2 Бавария
23.5% (12)
1:3 Бавария
21.6% (11)
0:3 Бавария
17.6% (9)
1:2 Бавария
11.8% (6)
0:4 Бавария
5.9% (3)
1:4 Бавария
3.9% (2)
1:5 Бавария
3.9% (2)
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