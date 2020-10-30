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Шальке 04
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Штуттгарт
0' 22'
23
Рённов
Фредерик
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
25
Арит
Амин
40
Боздоган
Джан
18
Пасьенса
Гонсало
7
Ют
Марк
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
4
Кемпф
Марк-Оливер
7
Кулибали
Тангуй
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
Шальке 04
3-3-2-2
Штуттгарт
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.17
2. Пасьенса Гонсало 1 0.17
3. Маскарель Омар 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.5
2. Вамангитука Силла 2 0.33
3. Дидави Даниэль 1 0.17
4. Кастро Гонсало 1 0.17
5. Климович Матео 1 0.17
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0.17
7. Мангаля Орель 1 0.17
8. Клемент Филипп 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Пасьенса Гонсало 2 0
4. Ибишевич Ведад 1 0
5. Ют Марк 1 0
6. Настасич Матия 1 0
7. Скрибски Стивен 1 0
8. Сане Салиф 1 0
9. Маскарель Омар 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Штенцель Паскаль 1 1
2. Дидави Даниэль 2 0
3. Вамангитука Силла 2 0
4. Кастро Гонсало 1 0
5. Эндо Ватару 1 0
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0
7. Мангаля Орель 1 0
8. Каразор Атакан 1 0
9. Калайджич Саша 1 0
10. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Штуттгарт 20% (2) 0 10% (1) 0 30% (3) 40% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04
Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -
Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л
Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:0 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Штуттгарт Кубок T-Хом Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Байер Л Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 6 9
6. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Вердер Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 19 2
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 155
Шальке 04 30.3% (47)
X 27.1% (42)
Штуттгарт 42.6% (66)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Штуттгарт
3.19
3.62
2.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.40 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.50 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.62 2.30
  3.19 3.40 2.32

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 3.90 1.25 3.00 1.38 2.00 1.80 1.95 1.91 1.58 2.35 1.38 3.00 1.18 4.75 1.14 5.55 1.06 8.40 1.05 9.00
13.00 1.04 11.75 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.21 1.73 1.73 2.14 1.50 2.62 1.25 4.05 1.18 5.00 1.07 9.00
3.66 1.30 2.79 1.47 2.21 1.71 1.93 1.96 1.70 2.23 1.49 2.71 1.57 2.54 1.33 3.45 1.16 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.04 1.77 1.45 2.70 1.16 5.10
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
2.76 1.48 2.26 1.68 1.76 2.14 1.48 2.74 1.35 3.34 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.80 2.00 1.42 2.70 1.23 4.05
4.55 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Шальке 04
30.3% (47)
Ничья
27.1% (42)
Штуттгарт
42.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
82.24% (125)
Нет
17.76% (27)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
2:1 Шальке 04
20.6% (32)
0:1 Штуттгарт
6.5% (10)
1:0 Шальке 04
4.5% (7)
0:2 Штуттгарт
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Штуттгарт
2.6% (4)
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