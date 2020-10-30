Шальке 04
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Фелтинс-Арена
Штуттгарт
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.17
|2.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.17
|3.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|0.5
|2.
|Вамангитука Силла
|2
|0.33
|3.
|Дидави Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Кастро Гонсало
|1
|0.17
|5.
|Климович Матео
|1
|0.17
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.17
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0.17
|8.
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|4.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|5.
|Ют Марк
|1
|0
|6.
|Настасич Матия
|1
|0
|7.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|8.
|Сане Салиф
|1
|0
|9.
|Маскарель Омар
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|2.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|2
|0
|4.
|Кастро Гонсало
|1
|0
|5.
|Эндо Ватару
|1
|0
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0
|8.
|Каразор Атакан
|1
|0
|9.
|Калайджич Саша
|1
|0
|10.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Штуттгарт
|20% (2)
|0
|10% (1)
|0
|30% (3)
|40% (4)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04
Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л
Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:0 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Штуттгарт Кубок T-Хом Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 19
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.02
|3.90
|1.25
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.00
|1.80
|1.95
|1.91
|1.58
|2.35
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|1.06
|8.40
|1.05
|9.00
|
|13.00
|1.04
|11.75
|1.04
|4.40
|1.22
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.18
|5.00
|1.07
|9.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.66
|1.30
|2.79
|1.47
|2.21
|1.71
|1.93
|1.96
|1.70
|2.23
|1.49
|2.71
|1.57
|2.54
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.16
|5.65
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Шальке 04
30.3% (47)
Ничья
27.1% (42)
Штуттгарт
42.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
82.24% (125)
Нет
17.76% (27)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
2:1 Шальке 04
20.6% (32)
0:1 Штуттгарт
6.5% (10)
1:0 Шальке 04
4.5% (7)
0:2 Штуттгарт
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Штуттгарт
2.6% (4)
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