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Шальке 04
1:1
Конец матча

Стадион:
Штуттгарт
0'
1:0
30' Гол
Тиау Малик
37' Желтая карточка
Кастро Гонсало
55' Желтая карточка
Сане Салиф
1:1
56' Пенальти
Гонсалес Николас
59' Желтая карточка
Маскарель Омар
81' Желтая карточка
Гонсалес Николас
90'+4
23
Рённов
Фредерик
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
25
Арит
Амин
40
Боздоган
Джан
18
Пасьенса
Гонсало
7
Ют
Марк
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
4
Кемпф
Марк-Оливер
7
Кулибали
Тангуй
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
Шальке 04
3-3-2-2
Штуттгарт
3-4-2-1

Ход матча

30'
Тиау Малик
(Арит Амин)
1:0
37'
 
Кастро Гонсало
46'
 
Гонсалес Николас
Калайджич Саша
55'
Сане Салиф
 
56'
1:1
Гонсалес Николас
59'
Маскарель Омар
 
70'
Бенталеб Набиль
Настасич Матия
 
75'
 
Вамангитука Силла
Климович Матео
75'
 
Клемент Филипп
Соса Борна
79'
 
Чурлинов Дарко
Кулибали Тангуй
81'
 
Гонсалес Николас
84'
Раман Бенито
Ют Марк
 
84'
Шёпф Алессандро
Боздоган Джан
 
90'
 
Фёрстер Филипп
Кастро Гонсало

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.17
2. Пасьенса Гонсало 1 0.17
3. Тиау Малик 1 0.17
4. Маскарель Омар 0 0
5. Арит Амин 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.5
2. Вамангитука Силла 2 0.33
3. Дидави Даниэль 1 0.17
4. Кастро Гонсало 1 0.17
5. Климович Матео 1 0.17
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0.17
7. Мангаля Орель 1 0.17
8. Гонсалес Николас 1 (1) 0.17
9. Клемент Филипп 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Сане Салиф 2 0
4. Маскарель Омар 2 0
5. Пасьенса Гонсало 2 0
6. Ибишевич Ведад 1 0
7. Ют Марк 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Штенцель Паскаль 1 1
2. Дидави Даниэль 2 0
3. Кастро Гонсало 2 0
4. Вамангитука Силла 2 0
5. Эндо Ватару 1 0
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0
7. Мангаля Орель 1 0
8. Каразор Атакан 1 0
9. Гонсалес Николас 1 0
10. Калайджич Саша 1 0
11. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Штуттгарт 18.18% (2) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04
Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -
Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л
Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:0 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Штуттгарт Кубок T-Хом Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Байер Л Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
6. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Вердер Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 155
Шальке 04 30.3% (47)
X 27.1% (42)
Штуттгарт 42.6% (66)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 1.18 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.62 2.30
  6.46 1.79 3.06

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 5.30 1.15 2.52 1.52 3.05 1.37 1.17 4.90 1.95 1.91 1.48 2.63 1.24 4.00 1.05 9.50 1.03 12.00 1.06 8.40 1.05 9.00
13.00 1.04 11.75 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.21 1.73 1.73 2.14 1.50 2.62 1.25 4.05 1.18 5.00 1.07 9.00
6.31 1.13 3.06 1.40 2.41 1.61 2.10 1.79 1.78 2.11 1.57 2.48 2.03 1.85 1.68 2.27 1.49 2.71 1.57 2.54 1.33 3.45 1.16 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.16 5.10
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.51 2.65 1.30 3.69 1.76 2.14 1.48 2.74 1.35 3.34 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.72 2.08 1.42 2.70 1.23 4.05
4.55 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Штуттгарт

Исход игры
Шальке 04
30.3% (47)
Ничья
27.1% (42)
Штуттгарт
42.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
82.24% (125)
Нет
17.76% (27)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
2:1 Шальке 04
20.6% (32)
0:1 Штуттгарт
6.5% (10)
1:0 Шальке 04
4.5% (7)
0:2 Штуттгарт
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Штуттгарт
2.6% (4)
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