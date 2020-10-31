Арминия
Позже
Стадион: Шюко-Арена
Боруссия Д
36
Шипплок
Свен
24
Мёнье
Тома
19
Брандт
Юлиан
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|1
|0.2
|2.
|Шипплок Свен
|1
|0.2
|3.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.2
|4.
|Суку Себио
|1
|0.2
|5.
|Клос Фабиан
|0
|0
|6.
|Ортега Штефан
|0
|0
|7.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|1
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0.2
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0.2
|4.
|Ройс Марко
|1
|0.2
|5.
|Джан Эмре
|1
|0.2
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.2
|7.
|Пасслак Феликс
|1
|0.2
|8.
|Санчо Джедон
|0
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|10.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клос Фабиан
|2
|0
|2.
|Де Медина Натан
|2
|0
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0
|4.
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|5.
|Суку Себио
|1
|0
|6.
|Бруннер Седрик
|1
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Витсель Аксель
|1
|0
|3.
|Джан Эмре
|1
|0
|4.
|Мёнье Тома
|1
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|7.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|Боруссия Д
|0
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: + = -Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия
Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.21
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.68
|2.03
|1.84
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.25
|4.00
|1.18
|4.50
|1.06
|7.80
|1.05
|8.40
|
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.26
|3.94
|1.19
|4.75
|1.07
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.97
|1.20
|—
|—
|2.79
|1.49
|2.30
|1.68
|2.05
|1.86
|1.78
|2.13
|1.61
|2.44
|1.50
|2.73
|—
|—
|1.20
|5.00
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Арминия - Боруссия Д
Исход игры
Арминия
1.3% (2)
Ничья
5.3% (8)
Боруссия Д
93.3% (140)
Тотал 2.5
Больше
58.11% (86)
Меньше
41.89% (62)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
0:2 Боруссия Д
28.7% (43)
1:2 Боруссия Д
28% (42)
1:3 Боруссия Д
19.3% (29)
0:1 Боруссия Д
9.3% (14)
0:3 Боруссия Д
4.7% (7)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:1 Арминия
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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