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Арминия
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.2
2. Шипплок Свен 1 0.2
3. Эдмундссон Йохан 1 0.2
4. Суку Себио 1 0.2
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 (1) 1
2. Джованни Рейна 1 0.2
3. Хуммельс Матс 1 0.2
4. Ройс Марко 1 0.2
5. Джан Эмре 1 0.2
6. Аканджи Мануэль 1 0.2
7. Пасслак Феликс 1 0.2
8. Санчо Джедон 0 0
9. Геррейро Рафаэль 0 0
10. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Де Медина Натан 2 0
3. Шипплок Свен 1 0
4. Ван дер Хорн Майк 1 0
5. Суку Себио 1 0
6. Бруннер Седрик 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Витсель Аксель 1 0
3. Джан Эмре 1 0
4. Мёнье Тома 1 0
5. Аканджи Мануэль 1 0
6. Холанн Эрлинг 1 0
7. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Боруссия Д 0 0 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия
Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Арминия 0:2 Боруссия Д Товарищеские матчи Боруссия Д 6:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:0 Боруссия Д Бундеслига Арминия 2:2 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 6:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Байер Л Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Вердер Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 2 - 19 1
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арминия - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Арминия 0% (0)
    X 4% (2)
    Боруссия Д 96% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Боруссия Д
    7.60
    5.00
    1.46
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.10 4.70 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 7.30 5.00 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 7.60 4.90 1.46
      7.45 4.86 1.46

    Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.60 1.17 3.90 1.25 2.41 1.61 2.17 1.75 1.90 1.98 1.57 2.46 1.30 3.65 1.23 4.30 1.08 7.00 1.07 7.60
    15.00 1.02 13.75 1.03 4.95 1.18 3.94 1.26 2.45 1.61 1.88 1.94 1.56 2.46 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.60
    5.24 1.19 2.43 1.62 2.17 1.76 1.91 2.00 1.70 2.27 1.57 2.55 1.22 4.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.58 1.58 2.37 1.22 4.30
    3.60 1.29 2.50 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
    3.12 1.41 2.47 1.60 1.87 2.04 1.60 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.83 1.47 2.68 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    Где смотреть матч Арминия - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Арминия - Боруссия Д

    Исход игры
    Арминия
    0% (0)
    Ничья
    4% (2)
    Боруссия Д
    96% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    1:3 Боруссия Д
    26% (13)
    1:2 Боруссия Д
    26% (13)
    0:2 Боруссия Д
    24% (12)
    0:3 Боруссия Д
    6% (3)
    0:1 Боруссия Д
    6% (3)
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