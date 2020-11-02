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Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Унион Берлин
0' 27'
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
17
Сесеньон
Райан
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
8
Гайгер
Деннис
11
Гриллич
Флориан
10
Даббур
Мунас
19
Бельфодиль
Исхак
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
6
Рюэрсон
Юлиан
30
Андрих
Роберт
33
Гризбек
Себастьян
25
Ленц
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
14
Авонийи
Тайво
10
Крузе
Макс
Хоффенхайм
4-3-1-2
Унион Берлин
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 6 (2) 1
2. Гайгер Деннис 1 0.17
3. Бисакшич Эрмин 1 0.17
4. Даббур Мунас 1 0.17
5. Руди Себастьян 0 0
6. Бебу Ила 0 0
7. Гачинович Мийат 0 0
8. Баумгартнер Кристоф 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридрих Марвин 2 0.33
2. Крузе Макс 1 0.17
3. Ингвартсен Маркус 1 0.17
4. Похьянпало Йоэль 1 0.17
5. Андрих Роберт 1 0.17
6. Бюльтер Мариус 1 0.17
7. Шлоттербек Нико 1 0.17
8. Триммель Кристофер 0 0
9. Ленц Кристофер 0 0
10. Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 3 0
2. Гайгер Деннис 2 0
3. Крамарич Андрей 1 0
4. Бауманн Оливер 1 0
5. Кадержабек Павел 1 0
6. Бисакшич Эрмин 1 0
7. Бебу Ила 1 0
8. Гачинович Мийат 1 0
9. Гриллич Флориан 1 0
10. Баумгартнер Кристоф 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 1 0
3. Андрих Роберт 1 0
4. Ингвартсен Маркус 1 0
5. Прёмель Гриша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 0 0 33.33% (3)
 Унион Берлин 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц
Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Вердер Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 3 1 8 - 10 9
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 6 7
13. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Герта Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15. Арминия Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Кёльн Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц Заявка 6 0 0 6 5 - 18 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 163
Хоффенхайм 90.8% (148)
X 8% (13)
Унион Берлин 1.2% (2)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Унион Берлин
1.95
4.00
4.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.60 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.50 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.88 3.98
  1.95 3.64 4.00

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 6.10 1.12 2.75 1.44 2.05 1.75 1.58 2.35 1.96 1.90 1.27 3.70 1.20 4.44 1.18 4.75 1.14 5.55 1.05 8.20 1.05 8.80
12.00 1.01 10.50 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.28 1.77 1.72 2.12 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 6.85
3.66 1.30 2.73 1.49 2.15 1.75 1.86 2.02 1.66 2.31 1.45 2.85 1.57 2.53 1.31 3.61 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.18 4.90
3.30 1.33 2.22 1.66 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.19 1.47 2.81 1.33 3.42 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.80 2.00 1.39 2.85 1.23 4.05
4.60 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Хоффенхайм
90.8% (148)
Ничья
8% (13)
Унион Берлин
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.97% (102)
Меньше
35.03% (55)
Обе команды забьют
Да
71.97% (113)
Нет
28.03% (44)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49.1% (80)
2:0 Хоффенхайм
17.8% (29)
3:1 Хоффенхайм
11% (18)
1:0 Хоффенхайм
8.6% (14)
1:1 Ничья
7.4% (12)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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