Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Prezero Arena
Унион Берлин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
10
Даббур
Мунас
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|6 (2)
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|1
|0.17
|3.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.17
|4.
|Даббур Мунас
|1
|0.17
|5.
|Руди Себастьян
|0
|0
|6.
|Бебу Ила
|0
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|8.
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридрих Марвин
|2
|0.33
|2.
|Крузе Макс
|1
|0.17
|3.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.17
|4.
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.17
|5.
|Андрих Роберт
|1
|0.17
|6.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.17
|7.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.17
|8.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|10.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|3
|0
|2.
|Гайгер Деннис
|2
|0
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|4.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|5.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|6.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|7.
|Бебу Ила
|1
|0
|8.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|9.
|Гриллич Флориан
|1
|0
|10.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|3
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|3.
|Андрих Роберт
|1
|0
|4.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|5.
|Прёмель Гриша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
|0
|33.33% (3)
|Унион Берлин
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц
Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|10.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.77
|1.08
|6.10
|1.12
|2.75
|1.44
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.58
|2.35
|1.96
|1.90
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|1.05
|8.20
|1.05
|8.80
|
|12.00
|1.01
|10.50
|1.02
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.46
|2.64
|1.22
|3.90
|1.15
|4.60
|1.04
|6.85
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.66
|1.30
|2.73
|1.49
|2.15
|1.75
|1.86
|2.02
|1.66
|2.31
|1.45
|2.85
|1.57
|2.53
|1.31
|3.61
|—
|—
|1.18
|5.26
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Хоффенхайм
90.8% (148)
Ничья
8% (13)
Унион Берлин
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.97% (102)
Меньше
35.03% (55)
Обе команды забьют
Да
71.97% (113)
Нет
28.03% (44)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49.1% (80)
2:0 Хоффенхайм
17.8% (29)
3:1 Хоффенхайм
11% (18)
1:0 Хоффенхайм
8.6% (14)
1:1 Ничья
7.4% (12)
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