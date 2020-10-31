Александрия
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Ника
Десна
25' Желтая карточкаМостовой Андрей II
28' Желтая карточкаГитченко Андрей
34' Желтая карточкаОгиря Владислав
0:1
39' ПенальтиТотовицкий Андрей
44' Желтая карточкаМышенко Богдан
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
90
Шевцов
Илья
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
28'
34'
39'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|2
|0.25
|2.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.13
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0.13
|4.
|Мышенко Богдан
|1
|0.13
|5.
|Грицук Василий
|1
|0.13
|6.
|Ситало Артём
|1
|0.13
|7.
|Гордиенко Артём
|1
|0.13
|8.
|Банада Евгений
|1
|0.13
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.13
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.13
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.13
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.13
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|14.
|Пашаев Павел
|0
|0
|15.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|3 (1)
|0.38
|2.
|Будковский Филипп
|2
|0.25
|3.
|Шевцов Илья
|1
|0.13
|4.
|Гитченко Андрей
|1
|0.13
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.13
|6.
|Тамм Йоонас
|1
|0.13
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.13
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.13
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|2
|1
|2.
|Пашаев Павел
|3
|0
|3.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|2
|0
|5.
|Мышенко Богдан
|2
|0
|6.
|Мельник Александр
|2
|0
|7.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|8.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|9.
|Панькив Юрий
|1
|0
|10.
|Грицук Василий
|1
|0
|11.
|Дубра Каспар
|1
|0
|12.
|Ситало Артём
|1
|0
|13.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|14.
|Стецков Тимур
|1
|0
|15.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей II
|4
|0
|2.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|4.
|Огиря Владислав
|2
|0
|5.
|Имереков Максим
|2
|0
|6.
|Будковский Филипп
|2
|0
|7.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|8.
|Конопля Ефим
|2
|0
|9.
|Картушов Егор
|1
|0
|10.
|Литовка Игорь
|1
|0
|11.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|12.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|13.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ермаков Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Десна
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1
Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna
Десна Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов
Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Последние игры между собой
Александрия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|4.
|Десна
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|9.
|Александрия
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 13
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.60
|1.19
|7.50
|1.06
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.06
|1.76
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.07
|8.40
|1.12
|5.70
|1.05
|9.50
|1.02
|11.50
|
|9.00
|1.03
|7.70
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.29
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.83
|2.02
|—
|—
|1.43
|2.70
|1.31
|3.14
|1.10
|5.70
|1.07
|6.45
|1.01
|10.75
|
|—
|—
|3.10
|1.36
|2.22
|1.66
|1.85
|1.97
|1.62
|2.30
|1.38
|2.99
|1.55
|2.44
|1.79
|2.04
|1.60
|2.34
|1.41
|2.90
|1.30
|3.56
|—
|—
|1.10
|7.33
|—
|—
Прогнозы на матч Александрия 0:1 Десна
Исход игры
Александрия
41.2% (61)
Ничья
38.5% (57)
Десна
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.62% (52)
Меньше
64.38% (94)
Обе команды забьют
Да
68.49% (100)
Нет
31.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Александрия
16.9% (25)
1:0 Александрия
15.5% (23)
1:2 Десна
9.5% (14)
0:1 Десна
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:0 Александрия
4.7% (7)
3:1 Александрия
2% (3)
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