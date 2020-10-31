Александрия
2:2
Конец матча
Стадион: Ника
Десна
25' Желтая карточкаМостовой Андрей II
28' Желтая карточкаГитченко Андрей
33' Желтая карточкаОгиря Владислав
0:1
39' ПенальтиТотовицкий Андрей
44' Желтая карточкаМышенко Богдан
50' Желтая карточкаТретьяков Максим
65' Желтая карточкаИмереков Максим
70' Желтая карточкаПашаев Павел
1:1
72' ГолБанада Евгений
2:1
82' ГолСитало Артём
83' Желтая карточкаСитало Артём
2:2
84' ГолБудковский Филипп
89' Вторая желтая карточкаИмереков Максим
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
90
Шевцов
Илья
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
28'
33'
39'
44'
50'
65'
70'
72'
1:1
82'
2:1
83'
84'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.25
|2.
|Банада Евгений
|2
|0.25
|3.
|Безбородько Денис
|2
|0.25
|4.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.13
|5.
|Третьяков Максим
|1
|0.13
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.13
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.13
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.13
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.13
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.13
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.13
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.13
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|4 (2)
|0.5
|2.
|Будковский Филипп
|3
|0.38
|3.
|Шевцов Илья
|1
|0.13
|4.
|Гитченко Андрей
|1
|0.13
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.13
|6.
|Тамм Йоонас
|1
|0.13
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.13
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.13
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|4
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|1
|3.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|4.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|5.
|Гречишкин Дмитрий
|2
|0
|6.
|Ситало Артём
|2
|0
|7.
|Мельник Александр
|2
|0
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|9.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|10.
|Панькив Юрий
|1
|0
|11.
|Третьяков Максим
|1
|0
|12.
|Грицук Василий
|1
|0
|13.
|Дубра Каспар
|1
|0
|14.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|15.
|Стецков Тимур
|1
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|3
|1
|2.
|Мостовой Андрей II
|4
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|4.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|5.
|Огиря Владислав
|2
|0
|6.
|Будковский Филипп
|2
|0
|7.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|8.
|Конопля Ефим
|2
|0
|9.
|Картушов Егор
|1
|0
|10.
|Литовка Игорь
|1
|0
|11.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|12.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|13.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ермаков Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Десна
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1
Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna
Десна Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов
Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Последние игры между собой
Александрия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.60
|1.19
|7.50
|1.06
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.06
|1.76
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.14
|5.55
|1.12
|5.70
|1.02
|13.00
|1.02
|11.50
|
|9.00
|1.03
|7.70
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.29
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.83
|2.02
|—
|—
|1.43
|2.70
|1.31
|3.14
|1.10
|5.70
|1.07
|6.45
|1.01
|10.75
|
|—
|—
|3.10
|1.36
|2.22
|1.66
|2.67
|1.47
|2.19
|1.68
|1.70
|2.16
|1.44
|2.77
|1.64
|2.26
|1.39
|2.97
|1.14
|5.42
|1.30
|3.56
|—
|—
|1.10
|7.33
|—
|—
Прогнозы на матч Александрия 2:2 Десна
Исход игры
Александрия
41.2% (61)
Ничья
38.5% (57)
Десна
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.62% (52)
Меньше
64.38% (94)
Обе команды забьют
Да
68.49% (100)
Нет
31.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Александрия
16.9% (25)
1:0 Александрия
15.5% (23)
1:2 Десна
9.5% (14)
0:1 Десна
7.4% (11)
2:0 Александрия
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:2 Десна
2% (3)
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