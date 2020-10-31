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Александрия
2:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
25' Желтая карточка
Мостовой Андрей II
28' Желтая карточка
Гитченко Андрей
33' Желтая карточка
Огиря Владислав
0:1
39' Пенальти
Тотовицкий Андрей
44' Желтая карточка
Мышенко Богдан
50' Желтая карточка
Третьяков Максим
65' Желтая карточка
Имереков Максим
70' Желтая карточка
Пашаев Павел
1:1
72' Гол
Банада Евгений
2:1
82' Гол
Ситало Артём
83' Желтая карточка
Ситало Артём
2:2
84' Гол
Будковский Филипп
89' Вторая желтая карточка
Имереков Максим
90'+6
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
55
Бондаренко
Валерий
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
6
Ковалец
Кирилл
7
Мышенко
Богдан
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
II
7
Огиря
Владислав
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
10
Тотовицкий
Андрей
14
Мудрик
Михаил
90
Шевцов
Илья
Александрия
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.25
2. Банада Евгений 2 0.25
3. Безбородько Денис 2 0.25
4. Лучкевич Валерий 1 0.13
5. Третьяков Максим 1 0.13
6. Мышенко Богдан 1 0.13
7. Грицук Василий 1 0.13
8. Гордиенко Артём 1 0.13
9. Бондаренко Валерий 1 0.13
10. Шастал Дмитрий 1 0.13
11. Устименко Денис 1 0.13
12. Mykyta Dudka 1 0.13
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.13
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.5
2. Будковский Филипп 3 0.38
3. Шевцов Илья 1 0.13
4. Гитченко Андрей 1 0.13
5. Мостовой Андрей II 1 0.13
6. Тамм Йоонас 1 0.13
7. Дегтярёв Максим 1 0.13
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.13
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 4 0
2. Банада Евгений 2 1
3. Мышенко Богдан 3 0
4. Лучкевич Валерий 1 1
5. Гречишкин Дмитрий 2 0
6. Ситало Артём 2 0
7. Мельник Александр 2 0
8. Гордиенко Артём 1 0
9. Мирошниченко Денис 1 0
10. Панькив Юрий 1 0
11. Третьяков Максим 1 0
12. Грицук Василий 1 0
13. Дубра Каспар 1 0
14. Бондаренко Валерий 1 0
15. Стецков Тимур 1 0
16. Бабогло Владислав 1 0
Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 3 1
2. Мостовой Андрей II 4 0
3. Гитченко Андрей 3 0
4. Калитвинцев Владислав 3 0
5. Огиря Владислав 2 0
6. Будковский Филипп 2 0
7. Домбровский Андрей 2 0
8. Конопля Ефим 2 0
9. Картушов Егор 1 0
10. Литовка Игорь 1 0
11. Тотовицкий Андрей 1 0
12. Гуцуляк Алексей 1 0
13. Хлёбас Дмитрий 1 0
14. Ермаков Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 18.75% (3) 0 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Десна 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1
Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna
Десна Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов
Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна

Последние игры между собой

Александрия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Десна 1:3 Александрия Премьер-лига Александрия 1:5 Десна Премьер-лига Десна 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:3 Десна Премьер-лига
Александрия 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Александрия Премьер-лига Десна 3:1 Александрия Второй дивизион Александрия 2:1 Десна Второй дивизион Десна 2:0 Александрия Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
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Прогнозы
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Прогнозы 148
Александрия 41.2% (61)
X 38.5% (57)
Десна 20.3% (30)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.72 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.40 2.38
  6.38 1.52 4.00

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.19 7.50 1.06 2.70 1.45 2.60 1.50 2.06 1.76 1.90 1.90 1.44 2.70 1.14 5.55 1.12 5.70 1.02 13.00 1.02 11.50
9.00 1.03 7.70 1.05 3.26 1.29 2.48 1.50 1.83 2.02 1.43 2.70 1.31 3.14 1.10 5.70 1.07 6.45 1.01 10.75
3.10 1.36 2.22 1.66 2.67 1.47 2.19 1.68 1.70 2.16 1.44 2.77 1.64 2.26 1.39 2.97 1.14 5.42 1.30 3.56 1.10 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.87 1.94 1.02 13.00 1.11 5.90 1.01 15.00
2.85 1.39 1.88 1.86 1.43 2.70
1.22 4.18 1.11 6.49 1.81 2.02 1.50 2.58 1.39 3.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
2.48 1.50 1.61 2.22 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Александрия 2:2 Десна онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 2:2 Десна

Исход игры
Александрия
41.2% (61)
Ничья
38.5% (57)
Десна
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.62% (52)
Меньше
64.38% (94)
Обе команды забьют
Да
68.49% (100)
Нет
31.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Александрия
16.9% (25)
1:0 Александрия
15.5% (23)
1:2 Десна
9.5% (14)
0:1 Десна
7.4% (11)
2:0 Александрия
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:2 Десна
2% (3)
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