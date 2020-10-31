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Колос Ковалёвка
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
8' Желтая карточка
Задоя Евгений
15' Желтая карточка
Бенито
0:1
17' Гол
Бенито
21' Желтая карточка
Бабенко Руслан
22'
31
Кучерук
Владислав
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
15
Черноморец
Александр
8
Смирный
Евгений
99
Задоя
Евгений
94
Данфа
Мамаду
29
Емец
Владислав
22
Костишин
Денис
10
Морозко
Евгений
19
Исаенко
Евгений
1
Кичак
Артём
11
Ксёнз
Павел
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
42
Пасич
Евгений
20
Бабенко
Руслан
22
Бенито
44
Цымбалюк
Евгений
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк

Ход матча

8'
Задоя Евгений
 
15'
 
Бенито
17'
0:1
Бенито
21'
 
Бабенко Руслан

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.25
2. Морозко Евгений 2 0.25
3. Исаенко Евгений 1 0.13
4. Селезнёв Евгений 1 (1) 0.13
5. Милько Вадим 1 0.13
6. Гавриш Виталий 1 0.13
7. Костишин Денис 1 0.13
8. Данфа Мамаду 1 0.13
9. Ореховский Павел 1 (1) 0.13
10. Богданов Андрей 0 0
11. Кравченко Никита 0 0
12. Ильин Олег 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 4 0.5
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.25
3. Политыло Сергей 2 (1) 0.25
4. Зотько Иван 1 (1) 0.13
5. Чогадзе Темур 0 0
6. Бенито 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 3 0
2. Селезнёв Евгений 2 0
3. Милько Вадим 2 0
4. Лысенко Владимир 1 0
5. Бондаренко Александр 1 0
6. Петров Кирилл 1 0
7. Новак Евгений 1 0
8. Максименко Максим 1 0
9. Кравченко Никита 1 0
10. Ореховский Павел 1 0
11. Черноморец Александр 1 0
12. Костишин Денис 1 0
13. Антюх Денис 1 0
14. Ильин Олег 1 0
15. Волынец Евгений 1 0
16. Емец Владислав 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 3 0
2. Бабенко Руслан 2 0
3. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
4. Захеди Шахаб 2 0
5. Снурницын Игорь 2 0
6. Кичак Артём 1 0
7. Политыло Сергей 1 0
8. Fabricio Alvarenga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 9.09% (1) 27.27% (3) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Олимпик Донецк 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец
Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
4. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
8. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Бабенко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Бенито бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Бенито получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Колос Ковалёвка 66.4% (101)
X 25.7% (39)
Олимпик Донецк 7.9% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Олимпик Донецк
2.50
3.45
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.45 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.05 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.35 2.97
  2.32 3.38 3.01

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 7.30 1.07 2.70 1.45 2.45 1.55 2.04 1.80 1.57 2.40 1.39 2.90 1.19 4.60 1.10 6.10 1.05 9.50 1.01 12.50
9.60 1.02 7.50 1.05 3.40 1.27 2.45 1.51 1.81 2.04 1.49 2.51 1.27 3.40 1.09 5.95 1.07 6.60 1.01 10.50
3.28 1.34 2.90 1.42 2.57 1.50 2.10 1.75 1.84 1.99 1.62 2.29 1.41 2.88 1.26 3.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 1.78 1.98 1.19 4.60 1.09 6.20 1.02 13.00
2.81 1.40 1.83 1.89 1.39 2.85
2.90 1.42 2.39 1.58 1.87 1.96 1.53 2.50 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
3.32 1.30 2.48 1.50 1.61 2.23 1.24 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Олимпик Донецк

Исход игры
Колос Ковалёвка
66.4% (101)
Ничья
25.7% (39)
Олимпик Донецк
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
59.33% (89)
Нет
40.67% (61)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
33.6% (51)
2:1 Колос Ковалёвка
28.3% (43)
1:1 Ничья
22.4% (34)
1:2 Олимпик Донецк
3.9% (6)
0:1 Олимпик Донецк
2.6% (4)
2:0 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Колос Ковалёвка
2% (3)
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