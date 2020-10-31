Колос Ковалёвка
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Stadion Kolos
Олимпик Донецк
8' Желтая карточкаЗадоя Евгений
15' Желтая карточкаБенито
0:1
17' ГолБенито
21' Желтая карточкаБабенко Руслан
94
Данфа
Мамаду
11
Ксёнз
Павел
22
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
15'
17'
0:1
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.25
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.25
|3.
|Исаенко Евгений
|1
|0.13
|4.
|Селезнёв Евгений
|1 (1)
|0.13
|5.
|Милько Вадим
|1
|0.13
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0.13
|7.
|Костишин Денис
|1
|0.13
|8.
|Данфа Мамаду
|1
|0.13
|9.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.13
|10.
|Богданов Андрей
|0
|0
|11.
|Кравченко Никита
|0
|0
|12.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|4
|0.5
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.25
|3.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.25
|4.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.13
|5.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|6.
|Бенито
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|3
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|3.
|Милько Вадим
|2
|0
|4.
|Лысенко Владимир
|1
|0
|5.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|6.
|Петров Кирилл
|1
|0
|7.
|Новак Евгений
|1
|0
|8.
|Максименко Максим
|1
|0
|9.
|Кравченко Никита
|1
|0
|10.
|Ореховский Павел
|1
|0
|11.
|Черноморец Александр
|1
|0
|12.
|Костишин Денис
|1
|0
|13.
|Антюх Денис
|1
|0
|14.
|Ильин Олег
|1
|0
|15.
|Волынец Евгений
|1
|0
|16.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|3
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|3.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|4.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|5.
|Снурницын Игорь
|2
|0
|6.
|Кичак Артём
|1
|0
|7.
|Политыло Сергей
|1
|0
|8.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Олимпик Донецк
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец
Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.20
|1.09
|7.30
|1.07
|2.70
|1.45
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.04
|1.80
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.19
|4.60
|1.10
|6.10
|1.05
|9.50
|1.01
|12.50
|
|9.60
|1.02
|7.50
|1.05
|3.40
|1.27
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.81
|2.04
|—
|—
|1.49
|2.51
|1.27
|3.40
|1.09
|5.95
|1.07
|6.60
|1.01
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.28
|1.34
|2.90
|1.42
|2.57
|1.50
|2.10
|1.75
|1.84
|1.99
|1.62
|2.29
|1.41
|2.88
|1.26
|3.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Олимпик Донецк
Исход игры
Колос Ковалёвка
66.4% (101)
Ничья
25.7% (39)
Олимпик Донецк
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
59.33% (89)
Нет
40.67% (61)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
33.6% (51)
2:1 Колос Ковалёвка
28.3% (43)
1:1 Ничья
22.4% (34)
1:2 Олимпик Донецк
3.9% (6)
0:1 Олимпик Донецк
2.6% (4)
2:0 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Колос Ковалёвка
2% (3)
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