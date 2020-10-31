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Днепр-1
1:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Динамо Киев
0'
1:0
22' Гол
Назаренко Александр
1:1
34' Гол в свои ворота
Адамюк Владимир
1:2
43' Гол
Цыганков Виктор
50' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
55' Желтая карточка
Буяльский Виталий
63'
23
Сарнавский
Богдан
17
Лукас
Тэйлор
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
11
Цуриков
Андрей
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
8
Когут
Игорь
76
Пихалёнок
Александр
20
Ди
Франко
Франсиско
7
Довбик
Артём
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Вербич
Беньямин
89
Супряга
Владислав
Днепр-1
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 3 0.38
2. Довбик Артём 2 (1) 0.25
3. Хобленко Алексей 2 0.25
4. Когут Игорь 1 0.13
5. Цуриков Андрей 1 0.13
6. Булеца Сергей 1 0.13
7. Чичиков Алексей 1 0.13
8. Адамюк Владимир 1 0.13
9. Кравченко Сергей 0 0
10. Пихалёнок Александр 0 0
11. Лукас Тэйлор 0 0
12. Дубинчак Владислав 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 4 (1) 0.5
2. Супряга Владислав 2 0.25
3. Вербич Беньямин 2 0.25
4. Буяльский Виталий 1 0.13
5. Шапаренко Николай 1 0.13
6. Де Пена Карлос 1 0.13
7. Родригес Жерсон 1 0.13
8. Андриевский Александр 1 0.13
9. Попов Денис II 1 0.13
10. Караваев Александр 0 0
11. Кедзёра Томаш 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 3 1
2. Цуриков Андрей 2 1
3. Адамюк Владимир 3 0
4. Кравченко Сергей 2 0
5. Сваток Александр 2 0
6. Ди Франко Франсиско 2 0
7. Игнатенко Даниил 2 0
8. Вакулко Юрий 2 0
9. Дубинчак Владислав 2 0
10. Назаренко Александр 2 0
11. Логинов Сергей 1 0
12. Дуглас Силва 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 1
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Де Пена Карлос 2 0
4. Забарный Илья 2 0
5. Кедзёра Томаш 1 0
6. Родригес Жерсон 1 0
7. Супряга Владислав 1 0
8. Попов Денис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3)
 Динамо Киев 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1
Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:4 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 1:2 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Цыганков Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Адамюк Владимир уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Днепр-1 1.4% (2)
X 6.8% (10)
Динамо Киев 91.9% (136)
Все прогнозы
2.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Динамо Киев
5.65
6.30
1.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 6.30 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.33 1.51
  17.76 6.13 1.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 7.77 1.08 6.50 1.11 2.75 1.44 2.00 1.81 2.08 1.72 4.60 1.19 3.35 1.31 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.07 8.40
9.80 1.00 3.84 1.18 3.20 1.29 2.09 1.61 1.72 2.05 1.51 2.63 1.22 3.98 1.16 4.45 1.04 8.50 1.03 9.10
4.75 1.19 2.92 1.40 3.04 1.37 2.39 1.58 2.08 1.76 1.77 2.06 1.56 2.42 1.51 2.59 3.09 1.36 2.52 1.52 1.93 1.90 1.65 2.25 1.44 2.76 1.36 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.50 1.30 2.28 1.61 1.92 1.87 1.27 3.70 1.13 5.80 1.04 10.00
3.20 1.32 2.16 1.65 1.53 2.36 1.21 4.10
2.39 1.58 1.87 1.96 1.53 2.50 1.55 2.46 1.31 3.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.37 1.80 2.00 1.44 2.85 1.23 4.05
2.99 1.36 1.82 1.92 1.40 2.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Днепр-1 1:2 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Динамо Киев

Исход игры
Днепр-1
1.4% (2)
Ничья
6.8% (10)
Динамо Киев
91.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
63.7% (93)
Меньше
36.3% (53)
Обе команды забьют
Да
65.07% (95)
Нет
34.93% (51)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.6% (69)
0:2 Динамо Киев
20.9% (31)
1:3 Динамо Киев
10.1% (15)
0:1 Динамо Киев
8.8% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:3 Динамо Киев
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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