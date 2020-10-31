  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
16
Стивенс
Дейл
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
15
Зума
Курт
21
Чилвел
Бенджамин
19
Маунт
Мэйсон
7
Канте
Н'Голо
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
9
Абрахам
Тэмми
11
Вернер
Тимо
Бёрнли
4-4-2
Челси
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.2
2. Вуд Крис 1 0.2
3. Данн Джимми 1 0.2
4. Макнил Дуайт 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 3 (3) 0.5
2. Вернер Тимо 2 0.33
3. Зума Курт 2 0.33
4. Чилвел Бенджамин 1 0.17
5. Хаверц Кай 1 0.17
6. Джеймс Рис II 1 0.17
7. Абрахам Тэмми 1 0.17
8. Маунт Мэйсон 1 0.17
9. Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
10. Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Барнс Эшли 1 0
3. Родригес Джей 1 0
4. Вествуд Эшли 1 0
5. Лонг Кевин 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
 Челси 7.69% (1) 15.38% (2) 0 30.77% (4) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:4 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига
Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
6. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
7. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
9. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
12. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бёрнли» и «Челси». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.10 4.30 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.20 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.30 1.63
  5.77 4.40 1.60

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.05 1.82 1.83 2.04 1.61 2.41 1.39 3.00 1.18 4.80 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00
12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.08 1.83 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
4.29 1.25 3.25 1.39 2.47 1.61 2.08 1.83 1.85 2.07 1.62 2.44 1.50 2.78 1.41 3.10 1.16 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.20
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.32 1.37 2.73 1.50 2.15 1.78 1.69 2.27 1.49 2.77 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20 1.28 3.45
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.92
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Бёрнли - Челси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Бёрнли - Челси

Исход игры
Бёрнли
2% (3)
Ничья
5.9% (9)
Челси
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (81)
Меньше
46.36% (70)
Обе команды забьют
Да
55.63% (84)
Нет
44.37% (67)
Популярный счёт
1:2 Челси
39.9% (61)
0:2 Челси
26.1% (40)
0:1 Челси
13.7% (21)
1:3 Челси
8.5% (13)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Челси
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный