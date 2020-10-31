1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
18
Вествуд
Эшли
16
Стивенс
Дейл
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Полузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.2
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.2
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.2
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.5
|2.
|Вернер Тимо
|2
|0.33
|3.
|Зума Курт
|2
|0.33
|4.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0.17
|5.
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|6.
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|7.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.17
|8.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.17
|9.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|10.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Барнс Эшли
|1
|0
|3.
|Родригес Джей
|1
|0
|4.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|5.
|Лонг Кевин
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|8.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|9.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Челси
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: + = -Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.30
|1.04
|3.90
|1.25
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.05
|1.82
|1.83
|2.04
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.18
|4.80
|1.13
|5.30
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|12.25
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.85
|1.15
|5.65
|1.05
|10.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.25
|3.25
|1.39
|2.47
|1.61
|2.08
|1.83
|1.85
|2.07
|1.62
|2.44
|1.50
|2.78
|1.41
|3.10
|—
|—
|1.16
|5.74
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Исход игры
Бёрнли
2% (3)
Ничья
5.9% (9)
Челси
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (81)
Меньше
46.36% (70)
Обе команды забьют
Да
55.63% (84)
Нет
44.37% (67)
Популярный счёт
1:2 Челси
39.9% (61)
0:2 Челси
26.1% (40)
0:1 Челси
13.7% (21)
1:3 Челси
8.5% (13)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Челси
1.3% (2)
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