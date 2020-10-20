Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.2
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.2
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.2
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.5
|2.
|Вернер Тимо
|2
|0.33
|3.
|Зума Курт
|2
|0.33
|4.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0.17
|5.
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|6.
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|7.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.17
|8.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.17
|9.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|10.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Барнс Эшли
|1
|0
|3.
|Родригес Джей
|1
|0
|4.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|5.
|Лонг Кевин
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|8.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|9.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Челси
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|6.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.30
|1.21
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.99
|1.87
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.23
|4.10
|1.17
|4.70
|1.06
|8.00
|1.05
|8.60
|
|14.00
|1.02
|12.75
|1.03
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.24
|4.15
|1.20
|4.75
|1.07
|8.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.98
|1.21
|—
|—
|2.83
|1.49
|2.33
|1.68
|2.07
|1.85
|1.80
|2.12
|1.62
|2.43
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.20
|5.02
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Исход игры
Бёрнли
0% (0)
Ничья
8% (4)
Челси
92% (46)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (33)
Меньше
31.25% (15)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:2 Челси
54% (27)
0:2 Челси
16% (8)
1:3 Челси
10% (5)
0:1 Челси
8% (4)
1:1 Ничья
4% (2)
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