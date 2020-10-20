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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.2
2. Вуд Крис 1 0.2
3. Данн Джимми 1 0.2
4. Макнил Дуайт 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 3 (3) 0.5
2. Вернер Тимо 2 0.33
3. Зума Курт 2 0.33
4. Чилвел Бенджамин 1 0.17
5. Хаверц Кай 1 0.17
6. Джеймс Рис II 1 0.17
7. Абрахам Тэмми 1 0.17
8. Маунт Мэйсон 1 0.17
9. Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
10. Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Барнс Эшли 1 0
3. Родригес Джей 1 0
4. Вествуд Эшли 1 0
5. Лонг Кевин 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
 Челси 7.69% (1) 15.38% (2) 0 30.77% (4) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:4 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига
Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
6. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Бёрнли 0% (0)
    X 8% (4)
    Челси 92% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Челси
    6.50
    4.60
    1.57
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.50 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.50 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 6.15 4.60 1.57
      6.29 4.48 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.30 1.21 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 1.87 1.75 2.15 1.47 2.70 1.23 4.10 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.60
    14.00 1.02 12.75 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.78 2.06 1.49 2.66 1.24 4.15 1.20 4.75 1.07 8.70
    4.98 1.21 2.83 1.49 2.33 1.68 2.07 1.85 1.80 2.12 1.62 2.43 1.50 2.72 1.20 5.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.52 2.50 1.19 4.70
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.70
    2.99 1.43 2.36 1.65 1.81 2.11 1.56 2.54 1.38 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.32 1.89 1.85 1.39 2.85 1.28 3.45
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.33
    Где смотреть матч Бёрнли - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Челси

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    8% (4)
    Челси
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    54% (27)
    0:2 Челси
    16% (8)
    1:3 Челси
    10% (5)
    0:1 Челси
    8% (4)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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