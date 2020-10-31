12
Гомес
Джо
17
Джонс
Кёртис
10
Мане
Садио
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|6 (2)
|1
|2.
|Мане Садио
|4
|0.67
|3.
|Жота Диогу
|2
|0.33
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0.17
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.17
|6.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.17
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.5
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|1
|0.17
|4.
|Лансини Мануэль
|1
|0.17
|5.
|Алле Себастьян
|1
|0.17
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.17
|7.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|8.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|9.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|10.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|4.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|4.
|Огбонна Анджело
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Вест Хэм
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.30
|1.10
|5.40
|1.13
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.00
|1.81
|1.80
|2.05
|—
|—
|1.52
|2.55
|1.37
|3.10
|1.19
|4.70
|1.14
|5.10
|1.05
|9.50
|
|6.20
|1.08
|5.45
|1.14
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.95
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.36
|3.04
|1.13
|4.85
|1.10
|5.20
|1.03
|8.70
|
|6.87
|1.13
|—
|—
|3.04
|1.42
|2.73
|1.51
|2.40
|1.64
|2.04
|1.88
|1.82
|2.10
|1.64
|2.39
|1.49
|2.80
|1.33
|3.56
|—
|—
|1.13
|6.77
|—
|—
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм
Исход игры
Ливерпуль
95.9% (141)
Ничья
3.4% (5)
Вест Хэм
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.59% (98)
Меньше
32.41% (47)
Обе команды забьют
Да
62.07% (90)
Нет
37.93% (55)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
36.7% (54)
2:0 Ливерпуль
27.9% (41)
3:1 Ливерпуль
16.3% (24)
3:0 Ливерпуль
6.1% (9)
1:0 Ливерпуль
2.7% (4)
3:2 Ливерпуль
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
4:2 Ливерпуль
1.4% (2)
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