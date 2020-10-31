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Ливерпуль
 
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Стадион:
Вест Хэм
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
47
Филлипс
Натаниэль
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
Ливерпуль
4-3-3
Вест Хэм
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 6 (2) 1
2. Мане Садио 4 0.67
3. Жота Диогу 2 0.33
4. Фирмино Роберто 1 0.17
5. Робертсон Эндрю 1 0.17
6. Ван Дейк Виргил 1 0.17
7. Александер-Арнольд Трент 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.5
2. Боуэн Джаррод 3 0.5
3. Форнальс Пабло 1 0.17
4. Лансини Мануэль 1 0.17
5. Алле Себастьян 1 0.17
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.17
7. Крессуэлл Арон 0 0
8. Фредерикс Райан 0 0
9. Цоуфал Владимир 0 0
10. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Фирмино Роберто 1 0
4. Ван Дейк Виргил 1 0
5. Александер-Арнольд Трент 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Цоуфал Владимир 2 0
3. Ярмоленко Андрей 1 0
4. Огбонна Анджело 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Вест Хэм 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига
Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
6. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
7. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
8. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
12. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 146
    Ливерпуль 95.9% (140)
    X 3.4% (5)
    Вест Хэм 0.7% (1)
    Все прогнозы
    3.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вест Хэм
    1.45
    5.70
    7.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 5.70 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.70 7.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.70 7.90
      1.44 5.18 7.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.30 1.10 5.40 1.13 3.10 1.37 2.33 1.60 2.00 1.81 1.80 2.05 1.52 2.55 1.37 3.10 1.19 4.70 1.14 5.10 1.05 9.50
    6.20 1.08 5.45 1.14 3.02 1.36 2.45 1.55 1.95 2.04 1.44 2.77 1.36 3.04 1.13 4.85 1.10 5.20 1.03 8.70
    6.87 1.13 3.04 1.42 2.73 1.51 2.40 1.64 2.04 1.88 1.82 2.10 1.64 2.39 1.49 2.80 1.33 3.56 1.13 6.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.38 1.80 2.10 1.35 3.20
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.64 1.32 2.92 1.45 2.10 1.82 1.75 2.17 1.53 2.64 1.33 3.58
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.33 1.57 1.73 2.03 1.41 2.70
    6.00 1.13 4.75 1.20 2.20 1.67 1.71 2.14 1.42 2.88 1.16 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.47
    Где смотреть матч Ливерпуль - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.9% (141)
    Ничья
    3.4% (5)
    Вест Хэм
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.59% (98)
    Меньше
    32.41% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (90)
    Нет
    37.93% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    36.7% (54)
    2:0 Ливерпуль
    27.9% (41)
    3:1 Ливерпуль
    16.3% (24)
    3:0 Ливерпуль
    6.1% (9)
    1:0 Ливерпуль
    2.7% (4)
    3:2 Ливерпуль
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    4:2 Ливерпуль
    1.4% (2)
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