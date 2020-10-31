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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Манчестер Сити
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
13
Лоу
Макс
24
Брюстер
Риан
9
Макбарни
Оливер
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
26
Марез
Рияд
7
Стерлинг
Рахим
21
Торрес
Ферран
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.17
2. Шарп Билли 1 (1) 0.17
3. Берге Сандер 1 (1) 0.17
4. Бэлдок Джордж 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.4
2. Фоден Фил 2 0.4
3. Марез Рияд 1 0.2
4. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.2
5. Аке Натан 1 0.2
6. Жезус Габриэль 1 0.2
7. Канселу Жоау 0 0
8. Торрес Ферран 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 3 0
2. Иган Джон 1 1
3. Берге Сандер 2 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Канселу Жоау 1 0
5. Диаш Рубен 1 0
6. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)
 Манчестер Сити 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:1 Манчестер Сити Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
6. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
7. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 150
Шеффилд Юнайтед 0.7% (1)
X 3.3% (5)
Манчестер Сити 96% (144)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
9.20
6.32
1.32
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.20 5.70 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 12.25 5.95 1.32
  10.88 6.32 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.83 1.97 1.60 2.65 1.27 3.76 1.20 4.40 1.06 7.40 1.04 7.80 1.00 10.75
5.56 1.17 2.51 1.58 2.22 1.72 1.95 1.94 1.72 2.22 1.58 2.50 1.53 2.69 1.24 4.35 1.11 7.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.45 1.55 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
3.22 1.38 2.55 1.55 1.90 1.98 1.62 2.38 1.43 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68 1.16 5.30
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Манчестер Сити
96% (144)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
52.7% (78)
Нет
47.3% (70)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
36.7% (55)
1:2 Манчестер Сити
26.7% (40)
1:3 Манчестер Сити
18.7% (28)
0:1 Манчестер Сити
4.7% (7)
0:3 Манчестер Сити
4.7% (7)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.3% (2)
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