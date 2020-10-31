Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Манчестер Сити
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
13
Лоу
Макс
24
Брюстер
Риан
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0.17
|2.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.17
|3.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.17
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.4
|2.
|Фоден Фил
|2
|0.4
|3.
|Марез Рияд
|1
|0.2
|4.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.2
|5.
|Аке Натан
|1
|0.2
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0.2
|7.
|Канселу Жоау
|0
|0
|8.
|Торрес Ферран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|2.
|Иган Джон
|1
|1
|3.
|Берге Сандер
|2
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Канселу Жоау
|1
|0
|5.
|Диаш Рубен
|1
|0
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Манчестер Сити
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|7.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.50
|1.16
|3.62
|1.25
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.60
|2.65
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.20
|4.40
|1.06
|7.40
|1.04
|7.80
|1.00
|10.75
|
|5.56
|1.17
|—
|—
|2.51
|1.58
|2.22
|1.72
|1.95
|1.94
|1.72
|2.22
|1.58
|2.50
|1.53
|2.69
|—
|—
|1.24
|4.35
|—
|—
|1.11
|7.63
|—
|—
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Манчестер Сити
96% (144)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
52.7% (78)
Нет
47.3% (70)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
36.7% (55)
1:2 Манчестер Сити
26.7% (40)
1:3 Манчестер Сити
18.7% (28)
0:1 Манчестер Сити
4.7% (7)
0:3 Манчестер Сити
4.7% (7)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.3% (2)
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