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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.17
2. Шарп Билли 1 (1) 0.17
3. Берге Сандер 1 (1) 0.17
4. Бэлдок Джордж 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.4
2. Фоден Фил 2 0.4
3. Марез Рияд 1 0.2
4. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.2
5. Аке Натан 1 0.2
6. Жезус Габриэль 1 0.2
7. Канселу Жоау 0 0
8. Торрес Ферран 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 3 0
2. Иган Джон 1 1
3. Берге Сандер 2 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Канселу Жоау 1 0
5. Диаш Рубен 1 0
6. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)
 Манчестер Сити 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:1 Манчестер Сити Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
6. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 8 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Шеффилд Юнайтед 1.9% (1)
    X 1.9% (1)
    Манчестер Сити 96.2% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.83
    6.05
    1.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.50 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 10.00 6.05 1.33
      9.83 5.95 1.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.05 1.12 4.30 1.19 2.54 1.49 2.04 1.78 1.72 2.38 1.35 3.20 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 10.75
    5.69 1.17 2.66 1.54 2.37 1.65 2.08 1.85 1.82 2.10 1.66 2.36 1.52 2.71 1.28 4.02 1.11 7.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
    3.36 1.36 2.67 1.52 1.97 1.93 1.67 2.31 1.47 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.35 1.15 3.85 1.26 2.08 1.75 1.53 2.50 1.33 3.30 1.16 5.30
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    1.9% (1)
    Ничья
    1.9% (1)
    Манчестер Сити
    96.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    39.6% (21)
    0:2 Манчестер Сити
    22.6% (12)
    1:3 Манчестер Сити
    18.9% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    5.7% (3)
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